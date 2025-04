El Atlético, sin oficio, se deja empatar en Mestalla en el descuento

Amador Gómez Madrid Domingo, 7 de noviembre 2021, 01:55 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Con el Atlético todavía intentando recuperarse del sopapo recibido por parte del Liverpool y Diego Pablo Simeone exigiendo a su equipo «concentración», el técnico argentino se imagina este domingo en Mestalla «un partido largo y trabajado, con un arranque fuerte del Valencia». «El rival buscará todos los caminos que le acerquen a cansarnos, para que la dificultad que pasamos en Liverpool la pasemos en Valencia», aventuró Simeone, que recupera a Griezmann, Savic y Kondogbia para enfrentarse al equipo de José Bordalás, otro entrenador que, como reconoce el preparador del vigente campeón de Liga, «genera en su futbolistas una intensidad y una gestión de partido muy buena y empieza a tener una regularidad».

Sin embargo, el Valencia ha cedido dos empates y una derrota en seis partidos en su campo y lleva seis temporadas sin ganar al Atlético en Mestalla, donde los rojiblancos, malacostumbrados a encajar goles cuando antes eran tan sólidos defensivamente, necesitan resarcirse de la derrota en Anfield, de donde, con uno menos durante una hora, se intentan extraer conclusiones positivas.

«Tras los 15 primeros minutos del segundo tiempo (ante el Liverpool) el equipo supo defenderse con orden y pudimos acercarnos en el marcador. El esfuerzo colectivo de concentración y de trabajo en una dificultad seguro que nos va a hacer crecer», auguró este sábado Simeone, que ha insistido a sus jugadores en hacerse fuertes atrás para volver a ser el equipo fiable y consistente del pasado campeonato.

Joao Félix, ¿al banquillo?

Savic, que no pudo jugar en Liverpool por sanción, es una de las piezas fundamentales que recupera en defensa el Atlético, mientras que para el medio campo volverá a contar con el recién recuperado Kondogbia, exvalencianista, al igual que De Paul, y para la delantera regresa Griezmann, que podría dejar en el banquillo a Joao Félix. Sin embargo, continúan lesionados Llorente y Lemar, mientras el Valencia promete dar batalla frente a uno de los favoritos al título.

«El equipo está preparado y mentalizado. Nuestra afición quiere que el equipo lo dé absolutamente todo y se deje el alma, la piel, y defienda el escudo como un auténtico guerrero y es lo que vamos a hacer mañana», garantiza Bordalás, cuyo equipo rompió ante el Villarreal una racha negativa de siete partidos sin conocer la victoria, por lo que Simeone espera un Valencia «competitivo» como el que se impuso al conjunto de Unai Emery.

Con 1-3 a su favor, tenía asegurada la victoria el Atlético en el minuto 92, pero en un tiempo de prolongación desastroso de los rojiblancos, el campeón de Liga se dejó empatar en Mestalla ante un Valencia al que resucitaron la fe y un doblete de Hugo Duro. El equipo rojiblanco pecó de inexperiencia y falta de concentración en un increíble tramo final en el que le condenaron un grave error de Kondogbia y una jugada a balón parado en el minuto 96, ambas culminadas por un futbolista que poco después de saltar al campo resultó determinante para propinar el segundo varapalo consecutivo al Atlético, esta vez en forma de empate con sabor a derrota colchonera. «El equipo empató por culpa del entrenador y se lo he dicho a los jugadores. Hoy nos equivocamos», lamentó tras perder los dos puntos Diego Pablo Simeone, muy dolido tras encajar su equipo dos goles en un descuento que desnudó al Atlético por la ausencia de control y de atención en un saque de esquina.

El descosido duelo de Mestalla lo decidió 'in extremis' Hugo Duro, cuando era Antoine Griezmann quien parecía llamado a erigirse en protagonista con una cabalgada desde su campo y un golazo con la zurda que volvió a adelantar al Atlético después de un breve período de dudas de los colchoneros tras un tanto en propia puerta de Savic. Sin embargo, todo se fue al garete para el Atlético en esa recta final en la que el Valencia no dejó de empujar en busca de una hazaña y los rojiblancos no fueron capaces de enfriar el choque y cortar el juego local. Primero fue el exvalencianista Kondogbia quien perdió un balón al intentar salir a la contra cuando el partido se iba consumiendo y el Atlético no necesitaba golpear más, y después, con la defensa visitante nerviosa y acogotada, un córner en el que la zaga colchonera permitió que Hugo Duro cabecease a la red.

Así se quedó el Atlético sin dos puntos tras «85 minutos maravillosos», según los calificó Simeone. «Ellos al final del partido estuvieron concentrados y lo merecieron», reconoció el técnico argentino. Todo lo contrario que el defensor del título, al que su entrenador no había dejado de reclamar solidez mental para no pegarse un batacazo de tales proporciones. Y menos con dos tantos de ventaja para sumar finalmente un solo punto, lo que nunca le había ocurrido a Simeone en la Liga, encajando el Atlético un par de goles en tan solo cinco minutos en los que se comportó como un equipo menor y sin oficio. El Valencia, en cambio, revitalizado por la grada y, sobre todo, por la contundencia de Hugo Duro, pese a haber sido dominado durante prácticamente todo el tiempo reglamentario, puso en evidencia a un Atlético que no supo cómo jugar y frenar al rival en los momentos decisivos.

Valencia Cillessen, Foulquier, Diakhaby, Alderete (Manu Vallejo, min. 85), Gayà, Carlos Soler (Koba, min. 85), Wass (Marcos André, min. 65), Guillamón, Racic (Musah, min. 65), Wass, Hélder Costa (Hugo Duro, min. 85) y Guedes. 3 - 3 Atlético Oblak, Trippier (Vrsaljko, min. 8), Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco, Correa (Kondgobia, min. 73), Koke, De Paul (Herrera, min. 87), Griezmann y Luis Suárez (Joao Félix, min. 87). Goles: 0-1: min. 35, Luis Suárez. 1-1: min. 50, Savic, en propia puerta. 1-2: min. 58, Griezmann. 1-3: min. 60, Vrsaljko. 2-3: min. 92, Hugo Duro. 3-3: min. 96, Hugo Duro.

Árbitro: Soto Grado (Riojano). Tarjetas amarillas a Guillamón, Vrsaljko, Musah y Griezmann.

Incidencias: Partido correspondiente a la 13ª jornada de Liga, disputado en el estadio de Mestalla.

Fue un fracaso en toda regla del Atlético y un premio para un Valencia que nunca quiso rendirse, cuando podía haberse entregado después de que en tres minutos Griezmann y Vrsaljko adelantasen a los visitantes con una diferencia que se antojaba definitiva. Sin embargo, este no es el Atlético fiable y equilibrado de antes y de ello se aprovechó el equipo de José Bordalás. El Atlético sí tuvo paciencia para abrir el marcador gracias a Luis Suárez y también recuperó al mejor Griezmann para levantar al comienzo de la segunda parte a su equipo cuando acababa de encajar el empate y peor estaba. Con sendos goles de dos exazulgranas y el tercero del sustituto de Trippier, que tuvo que abandonar muy pronto lesionado en el hombro, el Atlético se disponía a firmar un triunfo relativamente cómodo.

Simeone se imaginaba la víspera «un partido largo y trabajado» en el que el Valencia intentaría aprovecharse del cansansio de su equipo tras jugar con uno menos en Anfield durante una hora, y no se equivocó el argentino, aunque lo que no podía esperarse el técnico era ese final delirante de los suyos. El fallo de Kondogbia que acabó con el primer gol de Hugo Duro a pase de Gayá fue el principio del fin de los rojiblancos, que ya pudieron encajar el segundo mucho antes, en el minuto 63, con un disparo de Wass al larguero inmediatamente después de que a Vrsaljko se le anulase un tanto. Entonces, el Atlético ya empezaba a dar muestras de inconsistencia, y lo peor estaba por llegar en ese tiempo añadido en el que el Atlético fue incapaz de hacerse fuerte y tener cuajo para cerrar un encuentro que tenía atado.