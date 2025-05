Felipe se reivindica y rescata al Atlético a balón parado

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 20 de noviembre 2021, 00:12 | Actualizado 21:24h. Comenta Compartir

Tras dos semanas de lamentos por el empate regalado en el descuento de Mestalla, y preso de una vulnerabilidad defensiva sin precedentes con el Cholo Simeone, el Atlético ansía desquitarse ante un Osasuna que irrumpe este sábado en el Wanda Metropolitano como segundo mejor visitante de la Liga pero inquieto también tras dos derrotas consecutivas.

Vencedor de solo cinco de sus últimos catorce encuentros oficiales y cuatro días antes de afrontar una final en Champions ante el Milan, el campeón está obligado a vencer a los navarros y cortar la sangría en defensa. Los números no engañan, con 13 goles encajados a estas alturas de la Liga frente a los cinco que había recibido el curso pasado. Una diferencia sustancial que explica por qué el Atlético sufre a cinco puntos de la Real Sociedad, líder con un partido más, y a cuatro del Real Madrid y el Sevilla.

En las comparaciones siempre pierde el Atlético, hace un año con ocho porterías a cero de Jan Oblak por tres de ahora, y en puntos, 31 entonces y solo 23 ahora. Resulta inexplicable que haber marcado dos o más goles no le haya servido al equipo rojiblanco para ganar sus partidos ante el Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Levante y Liverpool, que incluso se llevó los tres puntos del Metropolitano.

Trabaja el Cholo para mejorar el engranaje defensivo y medita dejar los tres centrales y volver a la tradicional zaga de cuatro para un duelo en el que sufre las ausencias de Joao Félix, por un edema muscular, Kieran Trippier, lesionado en el hombro, e Ivan Saponjic, que en todo caso no cuenta para su entrenador. Celebra Simeone en cambio los regresos de Marcos Llorente, que se ha perdido los cinco últimos choques, y el francés Thomas Lemar.

Según dejó entrever en algún entrenamiento, el técnico argentino podría apostar por el tridente ofensivo integrado por Correa, Griezmann de falso nueve y Carrasco, y dar descanso a De Paul y Luis Suárez, cansados tras los compromisos premundialistas en Sudamérica.

Muchas miradas en el delantero francés, que ha recuperado una versión notable y celebra que la UEFA haya atendido la reclamación del Atlético y le haya quitado uno de los dos partidos de sanción por su expulsión ante el Liverpool. «No me exalto con las cosas positivas ni me deprimo con las negativas», resumió, por su parte, Simeone, al conocer que podrá contar con su estrella el miércoles contra el Milan.

Enfrente tendrá un adversario al que aventaja en cuatro puntos. Solo el Real Madrid suma más como visitante en esta Liga que el conjunto pamplonés, con cuatro victorias, un empate, nada menos que en el Santiago Bernabéu, y una derrota en sus seis salidas antes de acudir al feudo del Atlético, al que no vence a domicilio desde abril de 2009.

«Venimos de dos derrotas y necesitamos sumar, sabiendo que no es el mejor escenario y que el rival nos va a exigir sacar nuestra mejor versión», avanzó su entrenador, Jagoba Arrasate. Cuenta con todos sus afectivos excepto Aridane y Juan Pérez. Interés por ver en su casa a Manu Sánchez, internacional sub-21 y un colchonero que progresa adecuadamente cedido en Osasuna.

Fiel a su idiosincrasia, sufrió el Atlético para vencer a un compacto Osasuna gracias a una acción de estrategia resuelta por Felipe cuando la sensación era que volarían dos puntos del Metropolitano. Felicidad plena para el Cholo porque su equipo recuperó el arma del balón parado, ganó por la mínima, como antaño, y al fin no encajó goles. Mereció vencer a los puntos, pero más por dominio que por ocasiones, ya que las dos mejores paradas de la tarde las hizo Oblak, una de ellas a tiro de Roberto Torres en el descuento. Había abusado el campeón de los balones a la olla, sobre todo por parte de Vrsaljko y Hermoso, pero precisamente marcó de cabeza, a la salida de un córner. El brasileño Felipe, muy criticado este curso por sus despistes defensivos, se reivindicó con un gol que cura, de momento, sus males y los de su equipo.

Batalla táctica en un primer acto muy contenido. Osasuna demostró por qué lejos de casa solo ha perdido en el Sánchez-Pizjuán y empató incluso en el Bernabéu, y el Atlético esperó más atrás y se lo tomó con más calma que en partidos precedentes. La duda es si los colchoneros replegaron por orden de Simeone, empeñado en cortar la hemorragia defensiva de su ejército, sin son sus propios soldados los que, temerosos, reculan, o si el mérito fue de un conjunto navarro, por momentos con una presión bastante alta. Seguramente un poco de todo, pero el equilibrio era absoluto.

Cuatro cambios dispuso el Cholo respecto al último encuentro liguero de Mestalla, saldado con un empate increíble y esos dos goles en el descuento del Valencia que todavía escuecen a los colchoneros. El obligado por la lesión en el hombro de Trippier y los elegidos por el técnico para dar descanso a Giménez, De Paul y Luis Suárez, de vuelta tras cruzar el charco por sus compromisos internacionales, pero los dos últimos reclutados en la segunda mitad.

Regresó el Atlético a la clásica defensa de cuatro, con Mario Hermoso como lateral zurdo aunque es más central, y situó a salió a escena Griezmann de nueve mentiroso. Fue el francés el que más inquietó a los rojillos, pero sus acciones se quedaron en el típico ¡uy!. Lo intentó sin éxito con un testarazo anticipándose al central, un tiro rápido tras girar en una baldosa y un remate muy forzado tras el pase de la muerte del Llorente en el descuento. Fue la única internada del reaparecido internacional en todo el período inicial, más pendiente de no perder la posición cerca de Koke que de percutir. Atacó mejor por la izquierda el Atlético, sobre todo cuando Lemar y Carrasco se asociaban, pero abusó de los centros. Se jugaga entonces más a lo que quería Jagoba Arrasate, hasta el punto de que Oblak, muy atento, tuvo que lucirse para desviar un latigazo lejano de Lucas Torró.

Atlético Oblak, Vrsaljko (Carlos Martín, min. 80), Savic, Felipe, Mario Hermoso, Marcos Llorente (Kondogbia, min. 75), Koke, Lemar (De Paul, min. 65), Carrasco, Correa (Luis Suárez, min. 65) y Griezmann (Cunha, min. 75). 1 - 0 Osasuna Herrera, Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez (Kike Barja, min. 89), Moncayola (Roberto Torres, min. 89), Torró (Oier, min. 66), Darko Brasanac (Iñigo Pérez, min. 75), Chimy Ávila (Budimir, min. 65) y Kike García. Gol: 1-0: min. 87, Felipe.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano): Mostró amarilla a Griezmann, Lucas Torró -se pierde el próximko partido-, David García, Carlos Martín.

Incidencias: Partido de la 14ª jornada de Liga disputado en el Wanda Metropolitano ante unos 50.000 espectadores.

Salió con más determinación y ambición el Atlético tras el descanso. No le quedaba otra si quería supera este escollo. Adelantó todas sus líneas, fue más intenso, rápido en la circulación y profundo. El partido tenía otra pinta, ya era unidireccional. La tuvo Lemar de cabeza, pero su remate lo desvió un defensor cuando iba hacia el gol. Marcó Griezmann a placer, tras dejada de Correa, pero el argentino estaba en claro fuera de juego.

No esperó mucho más el Cholo y recurrió a Suárez y De Paul a falta de casi media hora. También movió doble ficha Jagoba, con minutos para un emblema como Oier y una amenaza como Budimir. Como no mejoraban esos cambios a los madrileños, pronto Simeone puso a Cunha en lugar de Griezmann. Pero no daba con la tecla para desequilibrar a Osasuna.

Debutó el chaval Carlos Martín, delantero del filial, y en un córner resolvió Felipe en el 87'. Hubo tensión hasta el final, con ese tiro de Roberto Torres que desvió el gigante esloveno y un envío lejanísimo de Carrasco al poste porque Herrera había subido en un córner.