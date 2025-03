El tiempo da la razón a Xavi, de momento

Xavi Hernández tenía razón, al menos de momento. El Barcelona ha mejorado sus cifras desde que el técnico catalán anunciara hace un mes su adiós ... anticipado a final de temporada. Desde entonces el equipo azulgrana ha logrado 13 puntos de los últimos 15 que ha disputado y ha conseguido arrancar un resultado positivo en el Estadio Diego Armando Maradona en Liga de Campeones. Es el momento de más tranquilidad del curso, quién sabe si la calma que precede a la tormenta.

«Estamos en un buen momento y hay que creer. Estamos a tiempo en Liga y Champions. Ha cambiado la concentración, la atención y la agresividad. Ahora competimos mejor. Viene un tramo decisivo y esto me hace estar con esperanza», afirmó Xavi el pasado sábado tras vencer al Getafe en el Lluis Companys. El técnico culé reincidió en el cambio de tendencia, no se puso techo y habló incluso de «un poco de calma».

Y es que el Barcelona ha conseguido una semana de relax después de un terremoto que ha durado una eternidad. El equipo culé despachó al Getafe con un 4-0 sin paliativos, sin ningún tipo de lunar, y confirmó una mejoría que se viene fraguando desde hace exactamente un mes. El 27 de enero Xavi anunció tras el partido contra el Villarreal, que concluyó con 3-5 a favor de los de la Plana, que dejaría el Barça a final de temporada. La decisión pilló por sorpresa a todo el planeta fútbol y también a un vestuario que, en palabras del propio entrenador, «necesitaba reaccionar».

Esa reacción se ha producido a lo largo de este mes. El Barça ha conseguido sumar 13 de los últimos 15 puntos en juego en Liga después de lograr cuatro triunfos contra Osasuna (1-0), Alavés (1-3), Celta de Vigo (1-2) y Getafe (4-0). Tan solo ante el Granada, con el que empató a tres en Montjuic, se produjo un borrón en una trayectoria al alza que ha servido para abrir una brecha por los puestos de Champions de cinco y ocho puntos con Atlético y Athletic, respectivamente. El subidón ha servido también para reducir a dos la distancia con el Girona en la batalla por la segunda plaza y a ocho con el Real Madrid, todavía líder destacado de la competición.

En esta mejoría mucho ha tenido que ver la descompresión que el equipo ha tenido a lo largo del mes. El Barça disputó nueve partidos en 27 días en el mes de enero y de ese calendario se ha pasado a uno completamente opuesto. Los culés han jugado apenas cinco partidos en todo febrero y eso ha servido para que la plantilla tenga más días de descanso y llegue con más energía a cada compromiso. Xavi ha podido además, gracias a esta circunstancia, recuperar efectivos como Iñigo Martínez, Joao Félix, Raphinha o Cancelo, futbolistas que llegarán en un buen momento a la recta final del curso.

Una decisión firme

El Barcelona ha mejorado en el último mes, pero eso no va a servir para que Xavi cambie una decisión que ya hace tiempo tenía tomada. El preparador catalán, que finaliza contrato en 2025, sigue pensando que su adiós a final de curso es la mejor opción para el club. Es una decisión firme y lo sabe también Deco, tal y como confirmó el miércoles en Catalunya Radio. «¿Qué Xavi pueda seguir? No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. De momento, no existe esa posibilidad. Y si ocurre, ya lo discutiremos», afirmó el directo deportivo del club culé.