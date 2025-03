Ter Stegen, camino de hacer historia

Marc-André ter Stegen va camino de hacer historia. El cancerbero alemán dejó ayer frente al Girona una vez más la portería a cero y ... suma ya catorce partidos en lo que va de Liga sin encajar un solo gol. Apenas ha recibido seis en las primeras 18 jornadas, números que posibilitan que su equipo sea líder destacado y cifras que le acercan al récord que comparten Liaño y Jan Oblak, que en las campañas 1993-94 y 2015-16 respectivamente se llevaron el Trofeo Zamora con apenas 18 tantos recibidos.

«Estamos viendo al mejor Ter Stegen en mucho tiempo. Está espectacular, es un líder para el grupo, es trascendente y es importante que el portero también te salve puntos», aseguró Xavi la pasada semana después de que el ex del Borussia Mönchengladbach fuera decisivo ante el Getafe en el Camp Nou. Ese día el feudo azulgrana coreó su nombre y no es para menos. El Barça no supo cerrar el partido y se tuvo que encomendar a su salvador, un jugador que cada jornada que pasa está siendo más y más determinante para su equipo.

Y es que Ter Stegen se ha convertido en el portero perfecto para un equipo grande. Este sábado ante el Girona volvió a participar con el balón en los pies de la salida desde atrás de su equipo, vio desde la distancia como los suyos desatascaban un partido complicado y se preparó para aparecer en el momento decisivo con paradas salvadoras. Lo hizo en la recta final con dos intervenciones que certificaron un nuevo triunfo por la mínima y con otra en un mano a mano que finalmente fue anulada por fuera de juego. Él por si acaso había salvado los muebles.

El resultado final fue un nuevo encuentro con la portería a cero, y ya van catorce en Liga. Atrás han quedado Rayo Vallecano, Valladolid, Sevilla, Cádiz, Elche, Mallorca, Celta de Vigo, Villarreal, Athletic Club, Valencia, Almería, Atlético de Madrid, Getafe y Girona. Todos han claudicado ante un meta que solo ha recibido dianas en cuatro partidos y únicamente frente al Real Madrid y en el Santiago Bernabéu lo ha hecho en más de una ocasión (3).

Esos catorce partidos hacen que el Barça sea el equipo menos goleado de las grandes ligas y dejan a Ter Stegen bien colocado en la carrera por convertirse en el portero menos goleado en el transcurso de una Liga. El récord en este momento está en 18 tantos recibidos y lo comparten Liaño y Jan Oblak. El primero lo logró en la temporada 1993-94 con el Deportivo de Arsenio Iglesias, mientras que el segundo lo igualó en el curso 2015-16 con el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone en el banquillo.

Los números respaldan a Ter Stegen en esa carrera. El meta del Barça tiene un promedio de 0,33 goles recibidos por partido, mientras que el récord se logró en ambos casos con un registro de 0,47 dianas. Por tanto, al alemán le bastaría con prolongar el mismo ritmo para, no solo conseguir su primer Trofeo Zamora desde que aterrizara en España en el año 2014, sino para hacerlo entrando en la historia del fútbol español.

Dembélé hace saltar las alarmas

«Esperemos que sea lo menos grave posible, hemos perdido al jugador más diferencial», dijo Xavi tras acabar el partido ante el Girona. El técnico catalán ya intuía que iba a tener que estar un tiempo sin su futbolista más en forma y el parte médico posterior lo confirmó. Dembélé estará fuera de los terrenos de juego tres semanas después de que se confirmara la lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda. Este percance le hará perderse seguro los compromisos ante Betis, Sevilla y Villarreal y pone en riesgo su presencia frente al Manchester United en la Europa League.