Tebas: «Madrid, Barça y Juventus mienten más que Putin» «Los de las ligas nacionales deberíamos ser idiotas, ya que todos estamos en contra» de la Superliga, indicó en el encuentro del 'Financial Times Business of Football Summit'

Jueves, 3 de marzo 2022, 14:05

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Aleksandr Ceferin, máximo responsable de la UEFA, han vuelto a cargar con dureza contra el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, los únicos tres clubes que mantienen su idea de crear la Superliga, ahora un proyecto matizado respecto al inicial porque, al parecer, no sería una competición cerrada. Tebas arremetió contra los díscolos con ocasión de un encuentro al que fue invitado en el 'Financial Times Business of Football Summit'.

«Los clubes de la Superliga (Real Madrid, Barcelona y Juventus) mienten más que Vladímir Putin», espetó el presidente de la patronal de clubes españoles. Los de las ligas nacionales deberíamos ser idiotas, ya que todos estamos en contra. Me siento humillado con la idea de revivir la Superliga«, enfatizó. No se quedó mucho más atrás en sus reflexiones Ceferin, quien espetó »los clubes son libres de crear su propio torneo, pero antes utilizaron una pandemia y ahora usan una guerra«.

Tras estas declaraciones, Tebas quiso centrarse en la figura de Andrea Agnelli, presidente de la Juventus: «Si no explica el nuevo proyecto, significa que mentirá. Tres equipos se reunieron en su casa. Ahora dicen que no quieren puestos fijos. Crean un daño enorme», subrayó el alto mandatario de LaLiga.

Agnelli, por cierto, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa en las próximas horas en la que como máximo responsable de la 'Vecchia Signora' ofrecerá algunos detalles sobre los cambios en la nueva Superliga que blancos, azulgranas y bianconeri siguen determinados a auspiciar.