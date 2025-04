Sufrida victoria del Atlético ante el Sevilla para seguir soñando

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 23 de diciembre 2023, 18:44 | Actualizado 18:49h. Comenta Compartir

Con sufrimiento, pidiendo la hora y de nuevo en inferioridad, esta vez porque el turco Soyuncu se autoexpulsó nada más salir a escena, el Atlético venció al Sevilla gracias a un gol de Marcos Llorente en el inicio de la segunda mitad y cierra el año todavía con sueños de grandeza justo cuando celebra 12 años desde el aterrizaje de Simeone.

Tras los varapalos sufridos en San Mamés y en casa ante el Getafe, el equipo del Cholo pudo descansar casi cuatro días y ofreció mejores sensaciones hasta que el otonamano fue expulsado con más de 20 minutos por delante. A partir de ahí, Simeone recurrió a las viejas armas del Atlético, que logró mantener su puerta a cero, dejó arriba a un enorme Llorente y cierra el año igualado con el Barça, a siete puntos de Real Madrid y Girona. La Liga está muy lejos, pero haberla hayla.

Último duelo del año en Primera, aunque el pleito debió jugarse en septiembre y fue aplazado por una amenaza de diluvio que luego no fue tal, y gran ambiente en el Metropolitano, que rozó el lleno en la sobremesa de la víspera de Nochebuena y lució colorido con miles de gorritos navideños. La cita, empero, poco tenía de festiva, ya que era clave para ambos. Los colchoneros comenzaron a diez puntos de Real Madrid y Girona y los hispalenses siguen cerca del infierno pese a su victoria balsámica en Granada, coincidiendo con el estreno de Quique.

Atlético Oblak, Molina (Llorente, min. 46), Witsel, Giménez, Azpilicueta, Riquelme (Correa, min. 46), Koke (Soyuncu, min. 66), De Paul, Lino, Griezmann (Reinildo, min. 72) y Morata (Saúl, min. 55). 1 - 0 Sevilla Dimitrovic, Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos, Kike Salas, Pedrosa (Januzaj, min. 82), Soumaré, Óliver Torres (Rafa Mir, min. 78), Rakitic (Sow, min. 53), Suso (En-Nesyri, min. 53) y Ocampos. Gol: 1-0: min. 46, Llorente.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Expulsó a Soyuncu (min. 70). Amarilla a Molina, Giménez, Suso, Kike Salas, Correa, Witsel, Sergio Ramos, De Paul, Azpilicueta y Llorente.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, aplazado en septiembre por la lluvia en Madrid. Tensión. en los prolegómenos entre los radicales de ambos equipos.



Dos planteamientos opuestos, muy ofensivo al principio el del Cholo, que situó a Griezmann más cerca de Morata e introdujo a Lino de interior, con Riquelme de lateral izquierdo. Atrás, Azpilicueta y Giménez en lugar de los ausentes Savic, lesionado, y Hermoso, sancionado. Y ultraconservador el de Quique, recibido con una enorme ovación por la parroquia colchonera, hostil en cambio con Sergio Rampos. Con hasta diez bajas, prescindió además de En-Nesyri, la referencia en punta, y ubicó a Ocampos y Suso de falsos delanteros.

Tras algún susto inicial protagonizado por Ocampos, que sacó de su posición a Giménez y cabeceó en plancha a las manos de Oblak, el dominio territorial enseguida le correspondió al Atlético en el primer acto. Percutieron los locales, con cuatro disparos de Griezmann sin éxito, constantes conducciones de De Paul, el mejor sobre el césped en ese período, y mucho balón para Lino y Riquelme.

Pero más allá de una enorme ocasión de Morata, tras hacer la pared con el centrocampista argentino, que abortó Dimitrovic en su salida, el equipo de Simeone no tradujo su bloque alto y excelente presión tras pérdida en grandes oportunidades. Dispuso de cinco saques de esquina en apenas media hora, pero ahí mandaban Ramos y Gudelj. Más ruido que nueces, vaya.

Alta tensión

Exigía un alto ritmo permanente el Cholo y realizó dos cambios ya en el descanso. Fuera Nahuel y Riquelme, los dos carrileros, dentro Llorente y Correa. Más madera ofensiva. Premio en el primer minuto. Gran cambio de juego de Koke hacia Llorente, cuyo rápido centro lo despeja mal Ramos y remacha el propio Marcos, que entró como una moto. Llegar y besar el santo para el multiusos del Atlético.

Al Sevilla ya no le quedaba más remedio que cambiar el registro y por eso Quique introdujo enseguida a En-Nesyri y también a Saw. Adelantaron líneas los hispalenses para intentar desorganizar al Atlético, como recientemente hizo el Getafe. El hecho de que Simeone retirase pronto a Morata para apostar por el músculo, que no finura, de Saúl, evidenciaba que ya era otro partido.

En una contra rápida, Ocampos al fin hizo que Oblak se luciese. El Sevilla despabilaba y los madrileños comenzaban a jugar con fuego. Salvo lesión, movimiento extraño del Cholo al prescindir de Koke y apostar por Soyuncu, un central, pasando Witsel al eje del centro del campo.

Ocurrió que el turco errante, que ya cometió un penalti pueril en San Mamés, duró cuatro minutos en el campo porque fue expulsado, a instancias del VAR, tras una dura entrada por detrás, con los tacos al tendón de Aquiles, similar a la de Nacho a Samu en Mendizorroza.

Ya con uno menos, Simeone tiró de Reinildo, que regresó tras diez meses, y retiró a Griezmann, que se fue con cara de asombro. 20 minutos más descuento eran mucho para un cerrojazo. Oportunidad para Rafa Mir, dos '9' en el Sevilla. Cazó el incansable Llorente una gran contra, pero Dimitrovic evitó la sentencia. Seis de descuento, más sufrimiento en el Metropolitano. No llegó a intervenir Oblak, sobre todo porque a estas alturas Azpilicueta se las sabe todas, pero la igualada se mascaba. Resistió el Atlético.