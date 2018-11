Jornada 14 Solari elude atajar el 'caso Isco' Santiago Solari, durante la rueda de prensa. / Rodrigo Jiménez (Efe) El argentino se niega a cerrar un asunto que ha convulsionado la actualidad del Real Madrid, esquivando las numerosas preguntas sobre el malagueño: «Es un tema que no da más de sí» ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 30 noviembre 2018, 14:13

Veintisiete días después de su puesta de largo en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid, contra el Valladolid, Santiago Solari compareció en Valdebebas ante los medios la víspera del duelo contra el Valencia que supondrá el retorno de los blancos a su feudo tras el periplo de salidas que les llevó primero a Pilsen, después a Vigo, luego a Eibar y por último a Roma. Regresa la competición al coliseo de La Castellana, en el foco mediático tras conocerse que albergará el encuentro de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Un asunto que, junto con el 'caso Isco', dominó la rueda de prensa del argentino que, preguntado una y otra vez por el malagueño, esquivó por activa y por pasiva la posibilidad de atajarlo. Sus elusivas palabras, lejos de cerrar el asunto, abundan en el dificilísimo panorama que tiene el malagueño con el técnico.

«Es un tema que no da más de sí. El otro día respondí y dije que son decisiones puntuales», señalo Solari cuando se le cuestionó por el supuesto desencuentro con su pupilo, que habría eludido darle la mano tras la derrota del Real Madrid en Ipurua el pasado sábado, un choque en el que el de Arroyo de la Miel fue suplente y saltó al campo en la segunda parte, cuando su equipo caía ya goleado. ¿Es un mal profesional Isco. Le ha faltado al respecto?, se le inquirió ante su tibia contestación al rosarino, que nuevamente se negó a aclarar qué pasa entre ambos. «Ustedes comprenderán que yo no puedo estar pendiente todo el tiempo de vuestras especulaciones. Son 24 profesionales, todos trabajan y estamos aquí para tomar decisiones», se limitó a replicar. ¿Qué hay de verdad en el caso Isco?, le volvieron a requerir a Solari. ¿Qué ocurre para que no estuviera ni en el banquillo en el Olímpico de Roma? «Sinceramente, no da más de sí ese tema», intentó torear. Y aún hubo otra pregunta sobre el internacional español. ¿Cómo tiene pensado recuperar la mejor versión del '22'? «Yo hago lo que considero que es mejor para cada uno de los jugadores. Todos son importantes porque todos somos el Real Madrid», cortó.

Ni una sola frase de respaldo al mediapunta de estiloso juego, pese a que en otras ocasiones Solari sí dejó mensajes de apoyo a futbolistas cuestionados como Bale, a quien trató de motivar reclamando que se comiese el campo cada vez que salta al rectángulo pero cuyo compromiso elogió tras el choque del martes contra la Roma. Para Isco no hubo ni agua en una rueda de prensa en la que el otro tema dominante fue la elección del Santiago Bernabéu como sede del River-Boca que tuvo que aplazarse el pasado fin de semana por el ataque al autobús que trasladaba a los jugadores del conjunto 'xeneize' al Monumental. Una acción que motivó que la Conmebol resolviese que el encuentro debía disputarse fuera de Argentina por seguridad.

Finalmente será el coliseo del Paseo de la Castellana el que albergará el 'superclásico' y Solari, ex de los 'Millonarios', mostró sus sensaciones contrapuestas al respecto. «Por un lado es un honor para el madridismo, para nuestro estadio, recibir la final de la Copa Libertadores y el clásico argentino en el Santiago Bernabéu. Ojalá que un estadio con nuestra historia ayude a poner un buen cierre a esta final tan complicada. Por otro lado, no puedo dejar de aludir a las causas que traen este partido aquí. Que se tenga que jugar a un océano de distancia de Buenos Aires ha roto muchos corazones. En una lástima, como ejemplo para los niños, que haya una parte de nuestra sociedad que esté abocada a romper todo, a que nada funcione. Es una pena», indicó el argentino.

Quiso ser optimista Solari sobre el duelo entre River y Boca del próximo 9 de diciembre. «Ojalá que el cierre esté a la altura del partido», manifestó el preparador, que se mostró esperanzado en que la historia del estadio del Real Madrid ayude «a limpiar el nombre» de la final, manchada por los ultras de River Plate. «Si alguien puede hacerlo es nuestra institución. Ojalá que la gente que se traslada esté a la altura de las circunstancias», deseó.

No quiso señalar ningún tipo de preferencia cuando se le preguntó a cuál de los dos equipos desearía ver en los Emiratos Árabes Unidos como potencial contrincante en una hipotética final del Mundialito. «Lamentablemente para mí ha perdido trascendencia este partido en mi corazón», indicó un dolido Solari, que subrayó no obstante que sus «simpatías» son públicas y notorias.

Tuvo palabras de elogio Solari para Marcos Llorente, la gran novedad en el once que presentó contra la Roma y que completó un gran encuentro tras el que el madrileño recalcó que nada cambiaba para él y que hablaría con el club para buscar una salida a su situación en enero ante la falta de minutos de que ha gozado hasta la fecha. ¿Hablará con él para que se quede? «No sé qué ha dicho, lo que sí sé es lo que hizo. Hizo un gran partido, era difícil porque no tenía ritmo competitivo y habla muy bien de él. Trabaja al cien por cien, con alegría, es un grandísimo profesional y ojalá siga por el mismo camino», comentó.

Se refirió también al Valencia, su rival este sábado, que podría alcanzar al Real Madrid en la tabla de asaltar con una victoria el Santiago Bernabéu y que tiene su principal fortaleza en la defensa. «Sabemos que es un equipo muy organizado el Valencia, muy ordenado tácticamente, que ha sufrido pocos goles en contra. Tenemos que basarnos en el talento de nuestros jugadores y acertar, ser agresivos de tres cuartos de cancha para adelante», recalcó.