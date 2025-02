El campeón recupera su identidad en Cádiz

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 28 de noviembre 2021, 00:50 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Triste y preocupado aún por la derrota ante el Milan que le deja contra las cuerdas en la Champions, a expensas de ganar en Oporto y de que el equipo lombardo no supere al Liverpool en San Siro o lo haga por un gol menos que los colchoneros, el Atlético está obligado a cambiar el chip y actuar con mucha más grandeza y ambición porque este domingo afronta un nuevo desafío ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Algo mejor marchan los colchoneros en la Liga, aunque el Real Madrid ya les aventaja en cuatro puntos, pero existe tensión y descontento entre los aficionados y los propios jugadores. Por mucho que el Cholo Simeone insista en el discurso de mantener el «equilibrio» y rechace «absolutamente» que el actual momento de dificultad se deba a un problema de actitud, nadie entiende su forma de jugar.

«Entiendo y percibo en los entrenamientos y los partidos que la actitud para ganar y competir como siempre está. Después, aparecen los aciertos, los errores y las cosas que tenemos que corregir hacia adentro, como hicimos desde hace diez años y no vamos a cambiar ahora», respondió el técnico argentino en la rueda de prensa telemática, al ser cuestionado por lo factores que explican tan delicada situación. Uno de ellos no lo dijo pero le señala directamente por ser timorato en los momentos cumbre. El último ante el conjunto 'rossonero', que se impuso en el Metropolitano porque, entre otras razones, el Atlético siempre jugó pensando en que el empate le servía.

Seis victorias en los últimos dieciséis partidos o dos en los ocho más recientes reflejan la crisis del Atlético que, además, en el torneo de la regularidad ha empatado tres de sus últimos cinco encuentros. «Estamos en un lugar donde las críticas siempre tienen que estar y van a estar. Más allá de eso, no me exalto ante un momento importante del equipo y palabras bonitas del ambiente, ni cuando hay una crítica a una situación. Soy bastante equilibrado en ese pensamiento y trato de ir a buscar lo que me hace sentir identificado con lo que veo», apuntó el entrenador colchonero en la previa. Pese a los rumores en sentido contrario, enfatizó en la idea de que el «ambiente del vestuario está bien».

Ahora, le espera el Cádiz de Álvaro Cervera, también muy criticado en los últimos partidos aunque su trayectoria en la Tacita de Plata le avala. «Es un equipo complejo, que tiene una forma de trabajar muy dura, que se siente muy identificado con lo que hace y eso siempre es peligroso, y que logra mantener la concentración jugando de una manera defensivamente muy fuerte», analizó el Cholo sobre el enemigo en cuestión.

Indefinición

Muy indefinido en su juego, sin rastro del último campeón de Liga y muy alejado de las expectativas que generó su espléndida plantilla, el Atlético necesita mucho más para cumplir los objetivos y pelear por la Liga. Es irregular, poco contundente en ambas áreas y hasta blandito, lo que se contradice con su esencia en la era Simeone. El técnico debe revitalizar y relanzar a su equipo con sus arengas, pero sobre todo con sus sus decisiones. En el antiguo Carranza tampoco estará Joao Félix, aunque este sábado ya se ejercitó con el grupo. Todo lo que no sea ganar en la segunda de sus últimas seis salidas, alimentará el debate y agudizará los reproches al modelo cholista.

Dificultades también para Cervera, ya que su equipo aún no ha logrado ganar en casa y bordea la zona de descenso con solo 12 puntos. Además, viene de sufrir una goleada inesperada (4-0) en feudo del Getafe. El vehemente técnico nacido en Guinea Ecuatorial, que ha elogiado a su homólogo en el Atlético, recupera al medio danés Jonsson pero pierde al centrocampista chileno Tomás Alarcón. «Quiero entrega, esfuerzo y hacer lo que podamos en el campo», exige Cervera a sus jugadores.

La Champions no es la Liga y el Cádiz no se asemeja al Milan, pero el Atlético tampoco se pareció en nada al equipo miedoso y ramplón que perdió ante los lombardos. Incapaz de ganar en las tres últimas salidas, el campeón jugó con personalidad, ambición, paciencia y concentración. Tardó en abrir la lata en la Tacita de Plata, pero cuando marcó Lemar, el mejor jugador de la tarde, no cometió el recurrente error de contemporizar. Marcó cuatro y pudieron ser más ante un rival al que no se le puede reprochar la actitud, pero con serias limitaciones que le harán sufrir este curso para mantener la categoría pese al enorme trabajo de Álvaro Cervera en su banquillo.

Simeone no suele repetir equipo, pero en Cádiz dio la oportunidad de reivindicarse a los mismos jugadores que cayeron el miércoles ante los 'rossoneri'. Insistió también con el 4-4-2, ya que Hermoso se situó de lateral zurdo, no un tercer central. Se notó desde el inicio la necesidad de los contendientes. El Atlético presionó alto ante un rival que acepta encantado jugar atrás, al contragolpe. La primera media hora de los colchoneros, más que aceptable, no se tradujo en grandes ocasiones por fallos en el último pase y porque la zaga de este Cádiz recordaba a la del curso pasado.

Cádiz Ledesma, Iza, Haroyan, Cala, Espino, Álex Fernández (Bastida, min. 83), Jonsson (Fali, min. 83), Salvi (Arzamendia, min. 78), Perea (Negredo, min. 68), Sobrino (Chapela, min. 78) y Lozano. 1 - 4 Atlético Oblak, Llorente, Savic, Giménez (Felipe, min. 34), Hermoso, Lemar (Correa, min. 73), De Paul, Koke, Carrasco, Griezmann y Luis Suárez (Cunha, min. 73). Goles: 0-1: min. 57, Lemar. 0-2: min. 70, Griezmann. 0-3: min. 76, Correa. 1-3: min. 85, Lozano. 1-4: min. 87, Cunha.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño): Amarilla a Álex Fernández.

Incidencias: Partido de la 15ª jornada de Liga, disputado en el Nuevo Mirandilla.

Lo intentó una y otra vez el Atlético por la banda derecha con la velocidad de Llorente y y la habilidad de Lemar para romper líneas de presión. De Paul y Koke dominaban el centro del campo y Griezmann trataba de ser indetectable. Pero no encontraban a Luis Suárez y sus ataques morían sin mayor peligro. Tuvo una muy clara el uruguayo en el primer tiempo, solo ante el portero en un balón que caía del cielo, pero se precipitó. Muy extraño en el Pistolero.

Creció el Cádiz en el último tramo del primer tiempo. No hizo trabajar a Oblak, pero los constantes centros de Salvi y del Pacha generaban inquietud en una zaga que este año canta a la hora de contrarrestar los envíos laterales. Se retiró mareado Giménez, tras un manotazo sin intención, y pidieron los colchoneros a Gil Manzano la segunda amarilla a Álex Fernández, que arriesgó en una entrada a Carrasco.

Se reanudó el choque con un Atlético cada vez más volcado. El Cádiz achicaba a base de ceder saques de esquina y el gol visitante se veía venir. Lo que nadie imaginaba es que lo anatase Lemar, de cabeza, tras un centro soberbio de Carrasco. El campeón había hecho ya lo más difícil, descerrajar al rival. Lemar perdonó el segundo en una contra de libro, salvada por Ledesma en el mano a mano, y le dio vidilla al enemigo. Avisó Negredo nada más salir. Hubo mano de Savic, pero la tenía pegada. Un espejismo. Abrochó la victoria Griezmann, tras gran combinación de Lemar y Llorente. Ya era coser y cantar. Buenos minutos para Correa y Cunha, reforzados con sendos goles. El gol de carambola de Lozano, en el que Oblak perdió la referencia, quedó en anécdota. Por primera vez esta campaña, el Atlético marcó cuatro goles.