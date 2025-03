Simeone: «Aquí no hay nadie imprescindible»

ANTONIO GARRIDO Madrid Viernes, 28 de octubre 2022, 13:53 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

«Decepción por no llegar a uno de los objetivos de la temporada, como eran los octavos de Champions al menos. Pero esto sigue adelante y tenemos ahora un partido de Liga importante para seguir la dinámica que llevamos desde el Sevilla. El empate ante el Leverkusen no me cambia el pensamiento. El equipo está bien. Hay que estar fuertes, tranquilos y trabajar», dijo el Cholo Simeone este viernes, con la mente focalizada en el Cádiz.

Sobre la decisión de lanzar los penaltis, el técnico argentino dejaba claro que «es más emocional que técnica la ejecución de un penalti. No tengo mucho más que decir. Ojalá que cuando toque, podamos hacer gol». Preguntado por la entrada y el rendimiento de Rodrigo de Paul, el Cholo decía que «es un jugador importante, sobre todo si juega como el otro día. Ese es el futbolista que fuimos a buscar en su momento».

«Nada que decir de las vidas privadas. Las cosas las dirijo de forma interna. Seguir trabajando. Tenemos un grupo de cinco jugadores ofensivos muy buenos y los cinco tienen oportunidad de aportar», comentaba el míster colchonero sobre las imágenes de Joao Félix tras la eliminación en fase de grupos.

En relación al estado anímico tras el varapalo europeo, Simeone dejaba claro que «nadie que juegue en el Atlético de Madrid se puede permitir bajar los brazos. Siempre hay momentos bajos en una temporada. Voy a entrenar y trabajar como siempre hago, y voy a buscar lo mejor para el Atlético de Madrid.»

Por último, cuestionado por los posibles cambios en el equipo de cara al futuro por la ausencia de ingresos en competición europea, el Cholo dejaba un titular claro: «Aquí nadie es imprescindible. En 2014 se fueron un montón de jugadores como Godín o Gabi y el equipo se reinventó».