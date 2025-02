El Atlético naufraga también en Granada

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 22 de diciembre 2021, 00:21 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

Paciencia, no salirse de su guion, mantener la confianza en una plantilla confeccionada para ganar, no para llegar a Navidad a 14 puntos del líder y fuera de la zona Champions, y exigir a los jugadores más atención para mejorar en equilibrio y en contundencia. Estas son las recetas despachadas por el Cholo Simeone en la previa del choque liguero de este miércoles frente al Granada, aplazado en su día y el último de 2021 para los dos equipos rojiblancos.

Transita el Cholo por su peor momento en diez años al frente del Atlético, donde cada día recibe más reproches de una mayoría silenciosa de la afición, aunque son los más radicales los que siempre le jalean y marcan tendencia, pero el argentino no se aparta ni un ápice del camino. Como buen argentino, lo que ocurre en el campo, en los entrenamientos o en el vestuario, no sale de ahí para no dar carnaza al enemigo.

Por eso, o quien sabe si por cierto temor a enfrentarse con una estrella, Simeone respondió con un escueto «nada que comentar» al preguntarle si considera que la reacción de Luis Suárez al ser cambiado por Cunha en Sevilla pasó los límites. El uruguayo faltó al respeto al entrenador y a sus compañeros al mascullar en varias ocasiones la expresión «pelotudo de mierda», pero el Cholo evita polémicas con el Pistolero y asegura que «volverá a ser letal como la temporada pasada». Para ello, admite que su equipo debe «tener más juego asociado y cercano al área rival». A Joao Félix, su gran asignatura pendiente, le pide ser más regular. El charrúa y el portugués se perfilan como titulares en un equipo que sufre las bajas de Marcos Llorente, Griezmann, Savic, Giménez y Vrsaljko.

La peor racha

Después de encadenar tres derrotas ante el Mallorca en el Wanda y frente al Real Madrid y el Sevilla como visitante, lo nunca visto en tiempos de Simeone, el Atlético se presenta en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada revitalizado tras el triplete histórico en la goleada ante el Mallorca (4-1) del veterano Jorge Molina, el jugador con más edad -39 años y 241 días- en conseguirlo.

Fue la mejor manera de olvidar las penas por la eliminación copera frente al Mancha Real. Tiene un estilo definido el equipo de Roberto Moreno, que con dos victorias, dos empates y la única derrota ante el Rayo en el último mes ha dejado atrás su mal inicio liguero y ha salido del descenso. Para este cita, el ex seleccionador nacional no podrá contar con los sancionados Quini, que será reemplazado por Santiago Arias, cedido por el Atlético, Maxime Gonalons, y tampoco con el central Neyder Lozano, lesionado. Además, Rubén Rochina y Domingos Duarte serán duda hasta última hora por molestias.

Lo del Atlético este curso es para hacérselo mirar. Desde el primero al último, todos al diván. Primero tiró la Liga por sus propios errores, disfrazados por el tópico de la mala suerte, que haberla hayla, y ahora parece empeñado en alejarse cada vez más de la zona Champions. Inmerso en una dinámica increíble, con una alarmante falta de contundencia en ambas áreas, perdió otro partido inexplicable en Granada. Gran mérito del equipo de Robert Moreno, ya que encadena cinco encuentros sin conocer la derrota y se aleja a siete puntos del descenso, pero otro ejercicio impropio de un equipo campeón. Se adelantó muy pronto con un gol de Joao Félix, el mejor sobre el césped sin discusión, pero a partir de ahí fue una sucesión de calamidades hasta la derrota final, firmada con otro gol del viejo Molina.

El Cholo Simeone, que empeora su racha negra a cuatro derrotas consecutivas, apostó en ataque por la dupla Joao Félix y Luis Suárez, de nuevo cambiado luego por sus propios deméritos. El portugués llevaba siete partidos sin verse en el once, un par de ellos por lesión, y el uruguayo la lió en el Sánchez Pizjuán al llamar «pelotudo de mierda» al entrenador cuando fue sustituido por Cunha.En el césped, sigue sin hablar con goles. Nada que ver con el curso pasado. El resto, lo habitual dadas las bajas en la zaga de Giménez y Savic, centrales titularísimos.

Granada Maximiano, Arias (Víctor Díaz, min. 46), Torrente, Germán, Neva, Puertas, Milla, Isma Ruiz (Monchu, min. 79), Machís (Escudero, min. 66), Luis Suárez (Bacca, min. 90) y Jorge Molina (Eteki, min. 79). 2 - 1 Atlético Oblak, Trippier, Felipe, Kondogbia (Herrera, min. 68), Hermoso, De Paul (Correa, min. 68), Koke, Lemar, Carrasco (Lodi, min. 78), Joao Félix y Luis Suárez. (Cunha, min. 68). Goles: 0-1: min. 2, Joao Félix. 1-1. min. 17, Darwin Machis. 2-1: min. 63, Molina.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas): Mostró amarilla a De Paul, Isma Ruiz, Monchu y Milla.

Incidencias: Partido de la novena jornada de Liga, disputado en el Nuevo Los Cármenes ante 13.034 espectadores.

Salieron con rabia los colchoneros en el Nuevo Los Cármenes y Joao Félix, deseoso de reivindicarse, marcó diferencia antes de los dos minutos. El Menino se lo guisó y se lo comió. Gran control orientado con regate incluido, caracoleos entre cuatro defensores a los que distrajo con su movimiento sin balón Suárez, y enorme disparo cruzado desde la frontal. Lo celebró el portugués con visita incluida al banquillo para abrazarse con otros poco habituales como Lodi y Herrera. Gol con mensaje y, aparentemente, tarde tranquila para el campeón.

Sin embargo, como en otras tantas jornadas, el Atlético cometió su primer error. Un pasito atrás para protegerse y salir al contragolpe. Como su dinámica es errática, su moral frágil y su zaga vulnerable, enseguida recibió el castigo del empate. Golazo de Darwin Machis que, como le ocurrió a Rakitic en el Pizjuán, contó con la colaboración de los defensores. Si al croata no le salió nadie antes de engatillar, al venezolano le siguió solo con la mirada De Paul, amenazado ya por una tarjeta, y tampoco le encimó Felipe. Probó suerte y sorprendió a Oblak, que esta campaña encaja más de lo que para.

A partir de ahí, el Atlético volvió a ejercer el dominio, pero no pudo sorprender a un Granada inteligente. Conseguía posesiones bastante largas cuando tenía el balón y se cerraba con las líneas muy compactas si lo poseía el rival. Les costaba a los madrileños porque su centro del campo no fabricaba juego fluido y Lemar aparecía más bien poco, pero si el balón le llegaba a Jao Félix había peligro. El luso estaba en todas, incluido un gol anulado al filo del entreacto por falta previa al remate de cabeza en el salto sobre el colombiano Suárez. Protestaron mucho los colchoneros porque esa acción les recordó al segundo gol del Sevilla, anotado por Ocampos tras un salto parecido de Delaney sobre Koke. Ni una ni otra eran jugadas de VAR y el Atlético no puede poner excusas.

Se reanudó el choque con intenso dominio colchonero y sucesión de oportunidades visitantes. Joao seguía presente en todas. De pronto, se sacó un disparo soberbio casi de la nada que terminó en el palo. En el contragolpe, balón largo del Granada, error en el control de Kondogbia, pase desde la derecha y Molina marca el segundo con la colaboración de Oblak. Lo anuló el árbitro por fuera de juego, pero el VAR le corrigió. Tremenda la efectividad del alicantino casi cuarentón, autor de un triplete histórico ante el Mallorca, gran mérito nazarí y descontrol del Atlético. Triple cambio ofensivo del Cholo y Suárez de nuevo fuera, esta vez calladito. Hasta el final, frontón nazarí e impotencia del Atlético, que marró dos casiones clarísimas de Correa y Cunha. Primera victoria del Granada ante el Atlético desde 1973. Euforia nazarí, hundimiento colchonero.