Simeone: «Intocable no hay ninguno» «El Celta está creciendo, tiene muchas herramientas de mitad de cancha en adelante», advirtió el técnico del Atlético sobre su próximo rival liguero. Madrid, 20 septiembre 2019

Meritocracia y esfuerzo. Esas son para Diego Pablo Simeone las claves del éxito de sus futbolistas. Así quiso dejarlo claro una vez más el técnico argentino en su rueda de prensa previa al duelo que este sábado mide al Atlético de Madrid y al Celta de Vigo en el Metropolitano. «Intocable no hay ninguno, no tengo compromiso nadie y se lo digo siempre a mis futbolistas antes de la temporada. La única seguridad que podemos darles en este sentido es el de entrenarlos para dar lo mejor. Busco aquello que de equilibrio y jugar con futbolistas de las mismas características no te da equilibrio. Necesitamos ataque y defensa, que corran diez y no siete», explicó el entrenador colchonero sobre su ideario a la hora de gestionar su plantilla.

El balón parado y las jugadas de entrategia, las claves del épico empate ante la Juventus en Champions, también centraron las preguntas a Simeone. «Cuando los rivales hacen goles a balón parado escucho y leo que es maravilloso porque es una faceta para ganar partidos. Cuando nosotros lo hacemos es que ganamos sólo por eso. Es un aspecto muy importante, nosotros no lo teníamos trabajado con contundencia últimamente y el otro día justamente apareció», señaló en referencia a los tantos de Stefan Savic y de Héctor Herrera frente al campeón italiano.

«Thomas hizo un partido bárbaro después de estar fuera varios días y nos dejó contentos su trabajo. Héctor y Felipe están entrenando muy bien pero entran once y tenemos que elegir a los que creemos mejores para ganar el partido. Tienen que entender que los partidos duran 90 minutos y hay jugadores que tienen que entrar para romper los partidos. Siempre hemos intentado valorar la calidad de los minutos, no la cantidad, aunque entiendo que todos quieren jugar todos los muinutos», valoró el argentino sobre la distribución de los minutos.

«El Celta está creciendo, tiene muchas herramientas de mitad de cancha en adelante. Imagino que está trabajando con los futbolistas que tiene para jugar por dentro y con asociaciones como Denis Suárez o Rafinha, además de con sus laterales, que atacan insistentemente», explicó por último en relación a su próximo rival liguero.