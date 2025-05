Mendilibar sustituye a Sampaoli en el banquillo del Sevilla

José Javier Viera Madrid Martes, 21 de marzo 2023, 11:38 Comenta Compartir

José Luis Mendilibar se convirtió este martes en nuevo entrenador del Sevilla, como sustituto de Jorge Sampaoli hasta el final de temporada. El técnico vizcaíno regresa así a los banquillos tras su última experiencia en la campaña 2021-2022 en el Alavés, club del que fue despedido en abril del pasado año. Mendilibar ya dirigió la tarde de este martes su primer entrenamiento con el equipo hispalense, horas después de que el club andaluz anunciase de forma oficial la destitución del argentino, sentenciado tras la derrota del Sevilla el domingo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El técnico vasco, tercer entrenador del Sevilla durante el presente curso, tras Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli, será presentado este miércoles en el Sánchez Pizjuán.

Mendilibar, un viejo conocido del fútbol español, tendrá el reto de salvar al Sevilla del descenso a Segunda a 12 jornadas del final de la Liga. En Nervión el nuevo técnico sevillista se reencuentra con Marko Dmitrovic, Joan Jordán y Bryan Gil, futbolistas que tuvo a sus órdenes en el Eibar, donde el entrenador de Zaldibar cuajó sus mejores años. Anteriormente dirigió, entre otros equipos, a Athletic, Valladolid, Osasuna y Levante.

Aunque la marcha de Sampaoli estaba garantizada desde el domingo, el Sevilla no confirmó oficialmente la destitución del argentino hasta el mediodía de este martes. «El hecho de que el equipo no haya logrado salir de las posiciones más bajas de la tabla desde su incorporación como técnico y la imagen ofrecida en los últimos encuentros del equipo han llevado al club a tomar esta decisión, en busca de una reacción en las doce últimas jornadas que restan para acabar la Liga», destacó el club hispalense en alusión al técnico argentino despedido tras su segunda etapa.

El Sevilla se encuentra a tan solo dos puntos del descenso y está atravesando su peor temporada de los últimos tiempos. Las bajas de Diego Carlos y Koundé en verano, la dificultad para reforzarse por exceder el límite salarial, las lesiones y la crisis en los despachos han mermado a un equipo que ha pasado de pelear por la zona Champions a estar inmerso en la lucha por la salvación.

Sampaoli, que llegó al Sevilla en octubre del año pasado en sustitución de Lopetegui, ha dirigido 31 partidos oficiales entre todas las competiciones, con un balance de trece victorias, seis empates y doce derrotas. Aunque el Sevilla disputará los cuartos de la Europa League, contra el Manchester United, la mala dinámica en la Liga y la falta de confianza tanto de la plantilla como de la directiva en Sampaoli han propiciado que su segunda etapa en el club llegue a su fin.

En su primera andadura, en el curso 2016-2017, el último de Monchi antes de marcharse a la Roma, Sampaoli consiguió la clasificación para la Liga de Campeones. El proyecto era ambicioso y la afición estaba satisfecha con el juego desplegado. Sin embargo, el técnico de Casilda no continuó en el cargo al aceptar la oferta de la AFA para dirigir a Argentina en el Mundial de Rusia 2018.

El ya exentrenador sevillista quiso despedirse a través de una carta publicada en sus redes sociales. «Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo. No tengo dudas de que lograrán el objetivo», afirmó Sampaoli.

Temas

Sevilla FC