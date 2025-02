Simeone apuntilla a Lopetegui

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 1 de octubre 2022, 00:22 | Actualizado 21:02h. Comenta Compartir

Choque de altura en el Ramón Sánchez Pizjuán, aunque entre dos equipos en horas bajas. El Sevilla, con Julen Lopetegui en el alambre por la mala racha de resultados que ha puesto en llamas a la parroquia hispalense, recibe a un Atlético que también acude a la cita cargado de urgencias. La derrota en el derbi disputado en el Metropolitano justo antes del parón de selecciones colocó al conjunto rojiblanco entre la espada y la pared. A ocho puntos del Real Madrid y a seis del Barça, el equipo de Diego Pablo Simeone precisa el triunfo para no seguir perdiendo comba en la pelea por la Liga. Pero para lograrlo tendrá que asaltar un estadio en el que la victoria le ha sido esquiva en las cuatro últimas temporadas y pasar por encima de un técnico al que la derrota podría costarle el cargo.

«Lo único que temo es no conseguir los tres puntos en cada partido. Llevo trabajando aquí más de tres años, sé un poquito lo que hay», aseveraba en la previa Lopetegui, que, pese a las críticas, sigue fiel a su idea. «La única manera de conseguir resultados es creer en lo que haces más que nunca, insistir, ser constante y centrarte en lo que está en tu control. Ahora solo tenemos delante el Atlético de Madrid. Día a día, partido a partido. No cabe pensar en otra cosa que no sea eso», recalcó el preparador guipuzcoano, que estima que su equipo «está trabajando bien y consolidando una manera de competir».

Tras abrir la campaña con cuatro derrotas en los cinco primeros partidos oficiales, el Sevilla comenzó a emitir ciertas señales de mejoría inmediatamente antes del parón, doblegando a domicilio al Espanyol y empatando con el Copenhague en la Champions y con el Villarreal en la última fecha liguera antes de tomarse una pausa necesaria para despejar la mente. Pero los ánimos de la afición permanecen encrespados y un nuevo traspié podría dar la puntilla a Lopetegui.

Por ello, el míster del Sevilla imploró el apoyo de la grada para encarar en mejores condiciones a «un equipo de los grandes, con una plantilla hecha para ganar la Champions». «Siempre quiero tener a mi gente conmigo, a los que no nos fallan nunca y nos dan un aliento extra. Ganar siempre es importante y hace más sencillo crecer desde la victoria», adujo el vasco, que recupera a Lamela y dará continuidad a los canteranos Carmona y Kike Salas en la zaga. El danés Dohlberg, que ante Francia puso fin a siete meses de sequía goleadora, pugna con En-Nesyri por abrirse paso en la delantera.

Cinturón de seguridad rojiblanco

En el bando visitante, la buena noticia es la vuelta de Savic y Giménez. Los problemas físicos de sus dos centrales de mayor jerarquía han pasado factura al equipo de Simeone, que tuvo que retrasar a Witsel para tapar agujeros en la retaguardia. El regreso del montenegrino y del uruguayo permitirá al Cholo adelantar la posición del belga, aunque resta por determinar si se decantará por un 4-4-2 más clásico o envidará con un 4-1-4-1, sistema con el que ha experimentado a lo largo de la semana.

Este último dibujo dejaría la delantera en manos de Morata, que volvió a reivindicarse con la selección española, o de Joao Félix, de nuevo intrascendente con Portugal. Simeone, que tiene las bajas de Reguilón, por lesión, y de Mario Hermoso, por sanción, sigue aguardando a que el luso dé un paso al frente. «El club, la gente y nosotros como equipo tenemos la ilusión de ver al mejor Joao Félix. Dependerá de lo que pueda dar», señaló el argentino, que también está bajo lupa.

Sin hacer tampoco un partido extraordinario, el Atlético aprovechó la alarmante crisis de juego, resultados y futbolistas de alto nivel del Sevilla para lograr una victoria balsámica tras las derrotas consecutivas frente al Bayer Leverkusen y el Real Madrid antes del parón liguero por las citas de selecciones. Bastaron los tantos de Marcos Llorente y Álvaro Morata, uno en cada tiempo, para acabar con la resistencia de un rival que no fue goleado gracias a Bono.

Pitos sonoros en la grada e incapacidad sobre el terreno de los andaluces que pueden dejar a Lopetegui en el paro. En solo siete jornadas, el Sevilla flirtea con la zona de descenso y se haya a ocho puntos del Atlético, un rival directo en la pugna por repetir en Champions. Quizá la proximidad de la final continental ante el Dortmund del miércoles puede retrasar la destitución de un magnífico entrenador, ya desgastado en el Pizjuán por tiempo, circunstancias y descenso en el nivel de la plantilla..

Sendas revoluciones de Julen y el Cholo en el duelo de urgencias en Nervión. Cinco cambios introdujo respecto al último partido el técnico guipuzcoano y uno más el argentino. Trató su técnico de potenciar el músculo a los locales con Delaney y Gudelj en el eje del centro del campo, liberando a Óliver e Isco y dejando a Dolberg que se pegase con los reaparecidos Giménez y Savic. En la zaga, cogida con alfileres, dos canteranos, un joven como Nianzou y un lateral zurdo, Rekik, que tuvo una tarde calamitosa. Enfrente, sorprendió Simeone al apostar por Morata y Cunha, si bien el brasileño no ejerció de segundo punta sino que se incrustó en la banda izquierda del 4-1-4-1, con Witsel estrenándose por delante de la defensa, su posición habitual.

Sevilla Bono, Carmona, Nianzou (Papu Gómez, min. 67), Kike Salas (Navas, min. 46), Rekik (Telles, min. 28), Gudelj, Delaney (Rakitic, min. 46), Lamela, Óliver Torres (En-Nesyri, min. 67), Isco y Dolberg. 0 - 2 Atlético Oblak, Nahuel (Joao Félix, min. 87), Savic, Giménez, Reinildo, Llorente, Witsel, Koke (Kondogbia, min. 73), Saúl (Carrasco, min. 60), Cunha (Correa, min. 73) y Morata (Griezmann, min. 60). Goles: 0-1: min. 29, Llorente. 0-2: min. 57, Morata.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amarilla a Isco, Delaney, Witsel, Gudelj y Joao Félix.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de Liga, disputado en el Sánchez Pizjuán.

Con esas trazas, los colchoneros fueron muy superiores a los hispalenses, un manojo de nervios. Numerosas pérdidas de balón en la salida ante la buena presión avanzada de los madrileños, incapacidad de controlar el centro del campo y demasiadas tareas para Óliver e Isco. Si tienes que bajar a recibir, organizar, dar el último pase, llegar, lo más normal es que te desgastes y no hagas nada bien. Marcos Llorente, que por momentos recordó su mejor versión, fue una pesadilla constante en el primer período. Primero para Rekik y, cuando el neerlandés se lesionó, para Telles.

Había desperdiciado ya Morata una ocasión pintiparada, tras pase atrás de Koke, antes de que se adelantara el Atlético. Clamoroso error del Sevilla en un saque de banda, pase del capitán vallecano a Llorente y buen control y definición del exmadridista. Volvía a ver puerta tras una larguísima sequía de 47 partidos sin marcar, en concreto desde mayo de 2021. Silbidos en el Pizjuán y ocasiones del Atlético para abrochar la victoria antes del descanso. Pero Nahuel Molina evidenció su falta de clase en varios centros fáciles y Morata y Llorente perdonaron mientras Lopetegui, desesperado en su banquillo, ya ordenaba que Rakitic y Navas elevasen la identidad del calentamiento para entrar en la segunda mitad.

Pasó el Sevilla a jugar con línea de tres y dos carrileros tras el descanso para buscar más profundidad e inquietar por fin a Oblak. El Atlético comenzó a jugar con el tiempo y la ansiedad del rival. Pero cuando los andaluces al menos generaban incertidumbre a base de centros desde la derecha, les condenó otro error grosero. Carmona se enredó tras un saque en largo de Oblak, Cunha le robó la cartera y Morata, ahora sí, definió con sutileza picando el balón sobre la salida de Bono.

Ya con 0-2, movió doble ficha el Cholo. Era la hora de Griezmann y Carrasco. Descanso para Morata y Cunha pasó al puesto de ariete. Rozó el tercero en un contragolpe el brasileño, que cuajó un gran partido al que solo le faltó el gol, pero Bono estuvo magnífico. El marroquí abortó también un tiro con marchamo de gol de Griezmann y en el córner Correa erró de cabeza otra oportunidad imperdonable. Otra más regaló instantes después el Principito.

El Sevilla estaba grogui, pero el Atlético se empeñaba en no noquearle. En-Nesyri pudo meter a los de Lopetegui en el choque, pero Oblak no faltó a su cita en el día en el que el capitán Koke, discutido por muchos, se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del Atlético (554) por delante de Adelardo.