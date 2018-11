Real Madrid Solari: «Para tener experiencia Vinicius tiene que jugar» Santiago Solari, en conferencia de prensa. / EFE «Quiero imprimir los valores del madridismo: la ambición, las ganas de atacar, de llevar el peso del partido, de buscar el gol, de no rendirnos nunca...», afirma el técnico argentino, que este sábado se estrena en Liga en el Bernabéu, al que reclama «ayuda» COLPISA Madrid Viernes, 2 noviembre 2018, 14:00

«Lo de Vinicuis es tiempo y juego, porque sólo tiene 18 años y todo el tiempo por delante, y juego porque para tener esa experiencia por supuesto que tiene que jugar. Jugará para tener experiencia y con la experiencia se hará mejor jugador. Todos vemos el talento que tiene», reconoció este viernes Santiago Solari, para quien el futbolista brasileño «es uno más de la plantilla y todos tienen que estar para ser titulares salvo los que están lesionados». «Son todos buenos, con distintos currículums, carreras, títulos y experiencia, pero cada uno puede aportar lo suyo. Es lo que hace al equipo», añadió el técnico argentino del Real Madrid, que reclamó «la ayuda del Bernabéu» durante el partido de este sábado contra el Valladolid, en lo que será su estreno en Liga y en el coliseo blanco.

«Uno siente cosas especiales adentro cuando va al Bernabéu como hincha. Yo me emociono cuando veo la tribuna, mi asiento y mi abono, y no creo que mañana esté muy alejado de las emociones que siento como hincha. Quiero que el Bernabéu nos apoye, nos ayude y nos encienda y nosotros intentaremos encenderlos a ellos», proclamó el sustituto «provisional» de Julen Lopetegui, que quiere imprimir desde el banquillo «los valores del madridismo». «Son la ambición, las ganas de atacar, de llevar el peso del partido, de buscar el gol, de no rendirnos nunca, el sacrificio... Todos los valores que este equipo tiene inculcados desde hace muchos años. Por eso han ganado todo lo que han ganado», recordó quien desea que el equipo blanco juegue «como el Real Madrid de la novena, la décima, la undécima, la duodécima, la trigésima (quiso decir la decimotercera)...». «Ellos tienen que encontrarse», dijo, en alusión a sus jugadores.

También se le preguntó a quien considera que «no hay jugadores indiscutibles» quién será el portero titular este sábado, si Courtois o Keylor Navas, pero no dio ninguna pista e insistió en que «la alineación se sabrá mañana», y respecto a Bale, que será de nuevo titular junto a Benzema en la delantera, señaló: «Bale tiene el 'spotligh' para él. Esperamos que en cada partido muestre sus enormes cualidades. Lo queremos disfrutar todos los días».

Cuando se le preguntó si él se consideraba un entrenador de mano dura o blanda, Solari dijo que no cree «en esas características tan marcadas». «Eso es encasillar. Hay momentos para todo. A ustedes (los periodistas) les gusta meter a la gente en cajoncitos. Yo no puedo decir si he tenido téncicos de mano dura o blanda. Unos dejan pasar más cosas que otros. Mi estilo que lo juzguen los demás», zanjó quien sólo quiere mirar «al partido siguiente, en el de mañana, que es muy importante».

«El Valladolid es un equipo muy ordenado tácticamente, muy bien trabajado, y va a venir con el ánimo muy arriba, después de siete partidos sin perder. Nos corresponde hacer un partido muy serio y muy estricto», apuntó quien en defensa tendrás las bajas de Carvajal, Varane, Marcelo y Vallejo.