Real Madrid Solari: «Veo a todos muy contentos, incluidos Isco y Keylor Navas» Santiago Solari, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. / EFE «No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes del club», asegura el técnico argentino, que reclama a su equipo encarar el año «con mucha humildad y compromiso» AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 2 enero 2019, 14:08

«Veo a todos los jugadores muy contentos desde hace tiempo, incluidos Isco y Keylor Navas. No me planteo ninguna hipótesis para el mercado de invierno. Son todos fundamentales. Isco es un grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando. Los necesitamos a todos», aseguró este miércoles Santiago Solari, que en principio no duda de la continuidad del centrocampista malagueño y el portero costarricense. Pese a que se le insistió sobre posibles fichajes, el técnico argentino reiteró que no tiene «ninguna novedad» y que en lo que está centrado el Real Madrid «es en el partido de mañana contra el Villarreal».

«No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes del club. Pertenece a la esfera privada», zanjó Solari, que reclamó al equipo «encarar el año con mucha humildad y compromiso y con la ilusión intacta». «Donde tenemos puesto el foco es en el partido de mañana y lo tenemos que afrontar con la máxima humildad, compromiso e ilusión», insistió.

Solari considera que «el fútbol es competición, día a día y la ilusión que uno genere» y que «lo bonito de la competición es que se renueva cada fin de semana y cada partido es una oportunidad para demostrar que uno está preparado para afrontar todos los compromisos y ganarlos». «La competición está abierta a la magia. El que compite no le tiene miedo a nada y afrontamos el año con la máxima ilusión, en la Liga, la Copa del Rey y la Champions», apuntó.

Respecto a su futuro, una vez firmado su contrato como entrenador fijo de la primera plantilla, reiteró que «lo que vincula a todos los entrenadores son las ganas y la ilusión». «Yo estoy feliz en el día a día e ilusionado con mi trabajo. Y no voy más allá. En el fútbol un año es prácticamente una eternidad», reconoció.

Solari dice ver a su equipo «bien, ilusionado, con ganas y con mucho compromiso y ganas de seguir ganando, que es lo que ha demostrado en el Mundial de Clubes, ganando con solidez». Respecto a los malos números del Real Madrid en el inicio de año a domicilio (sólo ocho victorias en 31 partidos), respondió: «Me han pasado alguna estadística e intentaremos cambiarlas y hacer un partido muy serio. Intentaremos volver con energía al primer partido, pero la competición no para. Competiremos y trataremos de sacar lo mejor más allá de los pocos días de trabajo«.

«Tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía. Es muy importante que tengamos ritmo y lo transformemos en energía ofensiva y defensiva. El Villarreal en su casa siempre es un campo muy complicado. El cambio de entrenador del Villarreal es muy reciente (Luis García por Javi Calleja). Hay un cambio de estilo, de sistema, pero es el mismo equipo con otras características«, reconoció.