Koeman huye de la autocrítica: «Fuimos superiores»

Daniel PANERO Madrid Miércoles, 27 de octubre 2021, 22:21 Comenta Compartir

Lejos de hacer autocrítica tras la derrota sufrida ante el Rayo, Ronald Koeman resumió así el mal partido del Barça en Vallecas. «Ellos salieron muy fuertes y nos presionaron mucho, pero después hemos entrado en el partido, fuimos superiores y hemos tenido las mejores oportunidades. En la segunda parte seis o siete ocasiones, pero no marcamos. No puedo decir más».

El técnico holandés del Barcelona dijo estar «contento» con el rendimiento de su equipo y llegó a asegurar que «nadie creará en Vallecas tantas oportunidades». «Los jugadores han hecho lo máximo y podemos quejarnos de nuestra efectividad, pero ningún equipo creará en Vallecas tanto. En fútbol, si no marcas no ganas», añadió.

«No es actitud y no es juego; es cuestión de no marcar», reiteró Koeman, que dice desconocer que pasará con su futuro. «Lo que cuenta es el resultado, y para mí es increíble que perdiéramos. Cada uno tiene que analizar su partido», zanjó quien considera que el Barcelona mejorará: «Si seguimos en esta línea, tendremos la fortuna que no tenemos. El problema no es el juego, creamos oportunidades, los oponentes tienen menos pero tienen más efectividad».

Lo que no pudo negar de nuevo fue el importantísimo paso atrás que ha dado la plantilla del Barça esta temporada: «No estamos bien, hemos perdido equilibrio en la plantilla y hemos perdido jugadores de gran efectividad. Los contrarios se han reforzado y nosotros no hemos podido. Eso también cuenta».