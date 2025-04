Rodrygo matiza sus palabras sobre la parroquia del Valencia

Colpisa Madrid Jueves, 15 de junio 2023, 17:45 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

Rodrygo Goes ha recogido el guante que le lanzó el Valencia y ha matizado las declaraciones sobre la afición del equipo blanquinegro que realizó en la rueda de prensa que ofreció el miércoles con motivo del amistoso que medirá a Brasil con Guinea.

«Mi máximo respeto a la afición y al Valencia C.F. Así como en la misma conferencia de prensa indiqué que España no es un país racista, me quise referir solo a aquellas personas del estadio que tuvieron un mal comportamiento con Vini, en ningún momento a toda la afición», ha señalado el futbolista del Real Madrid en una nota difundida a través de sus redes sociales después de que el Valencia exigiese una rectificación toda vez que el atacante nacido en Osasco afirmó que había visto a todo Mestalla «gritando 'mono'» a Vinicius durante el partido que enfrentó al Real Madrid con el Valencia en la 35ª jornada de Liga.

«Mucha gente dice que España es racista. Creo que España no es un país racista, hay racismo en todo el mundo. Hay gente racista, pero el país en sí no lo es. Yo estaba en el campo, vi el estadio entero gritando 'mono'. También me pasa a mí, soy negro también. A veces no lo veo, como Vini vio. Cuando vi que se quejaba, pensé que era sobre otra cosa. Cuando vi lo que sucedió realmente, me puse muy triste. Fue un día muy complicado», declaró Rodrygo en unas polémicas afirmaciones que provocaron el furibundo rechazo de un Valencia que exigió al brasileño una rectificación inmediata.

«Al igual que hizo su entrenador, Carlo Ancelotti, que rectificó sus palabras después del partido, pedimos a Rodrygo Goes que también rectifique estas falsedades. El Valencia CF se reserva tomar las medidas legales pertinentes para defender el honor de nuestro club y afición. A los futbolistas también se les debe exigir rigor y responsabilidad a la hora de hacer declaraciones», subrayó el club propiedad de Peter Lim en un comunicado emitido este jueves por la mañana.

Horas después, Rodrygo matizaba y expresaba su «máximo respeto a la afición y al Valencia C.F», aunque enfatizando su compromiso en la lucha contra el racismo. «Entiendo el fútbol como un deporte donde prima el juego, la alegría, el respeto, la deportividad, un ejemplo de valores, de amistad, de compañerismo y de convivencia pacífica. Yo estoy aquí con mi selección para luchar contra el racismo. Es el momento de acabar con el racismo. Con esta lacra. No basta con condenar. Hay que actuar», remachaba el ex del Santos.