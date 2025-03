Lewandowski está muy solo en el Barça

Además de la preocupación que rodea al Barça por la falta de solidez defensiva, como se demostró ante el Arsenal (5-3), frente al que ... el equipo azulgrana fue un coladero atrás, el primer partido de pretemporada confirmó que con Lewandowski no es suficiente en el ataque culé. Con el delantero polaco no basta.

Ese es el pensamiento que recorre la cabeza de Xavi Hernández en el 'stage' previo a la temporada 2023-2024 que el Barcelona está llevando a cabo en Estados Unidos. El técnico del vigente campeón de Liga es consciente de que a su equipo le falta gol y la dependencia que los suyos tienen de Lewandowski y trata de buscar fórmulas para paliar ese déficit.

El Barça necesita un 9 de garantías para relevar al ex del Bayern de Múnich y a Xavi le urge también que otros futbolistas, como Raphinha, Ferran Torres, Frenkie de Jong o Pedri, den un paso al frente de cara a la portería rival. Contra el Arsenal, además de Lewandowski, que fue quien abrió el marcador, solo vieron puerta Raphinha y Ferran Torres.

«Tenemos que generar más cosas en ataque, atrevernos más. Más que gol, nos falta atrevimiento. Si no lo intentas, no metes gol», reconoció Xavi poco después de llegar al Barça en 2021. El entrenador catalán aterrizó en el club culé con la misión prioritaria de rellenar el vacío anotador que supuso la marcha de Leo Messi y casi dos años después esa tarea todavía está en curso. La pasada temporada, sin ir más lejos, esa falta de efectividad llevó al equipo azulgrana a no conseguir cerrar muchos partidos que se acabaron complicando y a sufrir más de la cuenta en encuentros que se terminaron resolviendo por la mínima.

Esa falta de puntería Xavi la achaca, entre otras cosas, a la escasa aportación que tuvieron los acompañantes de Lewandowski. El punta polaco aportó 33 goles entre todas las competiciones en su primera temporada en el fútbol español, mientras que otros jugadores no lograron dar un paso al frente. Es el caso de Raphinha, Dembélé, Ferran Torres y Ansu Fati. Entre los cuatro atacantes apenas lograron 23 dianas en Liga, una cifra que se queda muy lejos de lo que se esperaba de un póker de futbolistas que debía ser determinante para que el Barcelona olvidara de una vez por todas la fiabilidad goleadora que tenía Messi. No ha sido así y la prueba ha estado en el intento del club para que el astro argentino regresara.

«Nuevo reto» para Pedri

Xavi considera también que es importante en esta faceta la aportación de futbolistas desde la segunda línea. El pasado curso las lesiones lastraron a Pedri, que iba camino de superar la barrera de la decena de tantos marcada por Xavi y la próxima campaña el centrocampista canario lo afronta con ese reto en la mente. «Debo llegar más al área. Hay que mejorar en ese aspecto. No cumplí el reto de llegar a los diez goles, así que habrá que poner un nuevo reto», afirmó el ex jugador de Las Palmas en la pretemporada en Estados Unidos.

Pedri debe mejorar en este apartado, pero también lo han de hacer los otros tres futbolistas que le acompañaron el pasado año en la medular azulgrana. Frenkie de Jong y Gavi apenas aportaron de cara a gol (dos dianas cada uno en Liga) y tienen que reactivarse en este aspecto si quieren hacerse con un sitio en un once en el que está cada vez más caro entrar.

Una de las esperanzas que guarda Xavi es la llegada de Gündogan. El futbolista germano se destapó la pasada temporada de cara a portería en el Manchester City y Xavi ya le ha comunicado que esa faceta la debe conservar en Barcelona. El jugador de origen turco anotó 11 goles en el equipo de Pep Guardiola que levantó la Champions, la Premier League y la FA Cup, una cifra que sería fundamental para que los culés recuperen la pujanza en ataque.

El sustituto, un problema

La falta de gol puede ser un problema todavía mayor si a Lewandowski le da por tener problemas físicos o cumplir alguna sanción, como ya le pasó la temporada anterior. El Barça no tiene un delantero centro de referencia que pueda hacer las funciones del polaco y es ahí donde Xavi tendría que hacer experimentos hasta que aterrice en el club Vitor Roque, cuya llegada sería en el mercado de enero o incluso la temporada siguiente.

El futbolista mejor colocado en este momento para tomar el relevo a Lewandowski es Ferran Torres. El club culé no encuentra una salida para él en el mercado y la pasada temporada ya tuvo minutos en esa posición haciendo las veces de 'falso 9'. Otros candidatos con los que Xavi podría contar son Ansu Fati o Gündogan, dos opciones que cobrarían más fuerza si los azulgranas no logran paliar ese déficit con la llegada de algún futbolista más de ataque antes de que termine el mercado de fichajes.