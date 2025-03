Lewandowski sigue siendo intocable

Robert Lewandowski se reencontró el domingo ante el Alavés con el gol, y buena falta le hacía al Barcelona. El ariete polaco acudió al rescate ... de un equipo que estaba desnortado, sin generar prácticamente ocasiones de peligro y echando de menos al jugador que habitualmente saca las castañas del fuego. Ese futbolista es, sin duda, el ex del Bayern de Múnich, un finalizador indispensable para Xavi y que ha demostrado durante su sequía anotadora de casi dos meses que sigue siendo alguien intocable en el conjunto azulgrana.

«Al final siempre está porque trabaja, quiere, tiene personalidad y liderazgo. El equipo ha hecho un gran trabajo ante un rival muy rocoso», afirmó Xavi tras la remontada frente al Alavés en el Lluis Companys. El técnico azulgrana quiso poner en valor la reacción de su equipo, y sobre todo, la de un futbolista que apareció cuando más se le necesitaba para dar la vuelta al choque y evitar un resultado que iba a derivar en una crisis importante antes del parón de selecciones.

Y es que Lewandowski apareció cuando los suyos estaban más perdidos. Koundé puso un centro al área y el polaco emergió con un cabezazo que solo él puede sacarse de la chistera en el Barcelona. Ni Ferran Torres ejerciendo de falso 9, ni Fermín López tirando de su polivalencia, ni tan siquiera 'Kundogan', la versión atacante de Gündogan que tanto utilizaba Pep Guardiola en el Manchester City. Solo Lewandowski puede realizar ese giro de cuello marcha atrás para lograr de la nada un gol y conseguir petróleo en una nueva tarde de centros laterales, atasco y circulación demasiado lenta en el Barça.

Lewandowski rompió así con una sequía de casi dos meses. No marcaba desde el 23 de septiembre ante el Celta, también en Montjuic. Por el camino se quedó a cero ante Mallorca, Sevilla, Oporto, Real Madrid, Real Sociedad y Shakhtar y tuvo que ver desde la grada, por lesión, cómo Xavi hacía encaje de bolillos para buscar un sustituto, algo que finalmente no logró. Y eso que el Barça lo ha probado todo. Por allí han pasado Ferran Torres, Joao Félix y Fermín López, pero ninguno ha conseguido ser la referencia capaz de fijar a los centrales rivales y de aprovechar el escaso caudal ofensivo que los culés han mostrado en ataque, tal y como reconoció Xavi en la previa del partido contra el Alavés. «Lewandowski está al 100%. No hemos atacado bien y no le hemos nutrido de pelotas», reconoció.

Xavi cierra filas

Los dos goles ante el Alavés abren aún más brecha en la lista de goleadores del Barça esta temporada. Lewandowski suma ya siete tantos en Liga, mientras que detrás de él hay un abismo, algo que a los culés lleva tiempo pasándoles factura. El siguiente es Ferran Torres con tres dianas y le siguen con dos Joao Cancelo y Raphinha. Poca producción anotadora para un equipo que sigue dependiendo en exceso de su 9, ese que sigue siendo un jugador capital para Xavi por más años que cumpla.

Lewandowski fue también protagonista en varios lances con Lamine Yamal. El punta polaco le pidió más solidaridad en los últimos metros y todo derivó en un rifirrafe en el que el canterano le tendió la mano y el ex del Bayern no se la dio.

Xavi se reunió este lunes con el resto de la plantilla, restó importancia a esa acción e hizo énfasis en cómo se mira con lupa cada gesto que ocurre dentro del club, algo de lo que ya habló el día anterior en rueda de prensa nada más terminar el choque ante el Alavés. «Lo que dice la prensa afecta al equipo. Se genera negatividad; hay un nerviosismo exagerado», aseguró el técnico del Barcelona.