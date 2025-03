Lewandowski asume el reto de reflotar al Barça

daniel panero Lunes, 18 de julio 2022, 18:36 Comenta Compartir

«El Barcelona tiene un potencial increíble. Ahora han hecho grandes fichajes y el club está en el camino correcto para volver a la cima. Mi objetivo, claramente, es ayudar a recuperar el equipo y ganar títulos», afirmó Robert Lewandowski en sus primeras palabras como futbolista azulgrana en una entrevista concedida al diario alemán 'Bild'. El delantero polaco, cuya presentación oficial en Miami como nuevo jugador azulgrana prevista para la tarde de este lunes fue pospuesta unas horas, ya ejerce de líder y asume el reto más importante de su carrera, el de devolver a un club histórico como el Barcelona a lo más alto del panorama futbolístico.

Robert Lewandowski llega con esa idea en mente y esa es la ilusión de un aficionado culé que ve en el jugador de Varsovia el espejo en el que mirarse en la nueva reconstrucción que afronta el club. El ex del Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, entre otros, es un ejemplo de profesionalidad, ambición y carácter ganador, aquello que tanto se decía que carecía el vestuario culé y aquello a lo que desean agarrarse de cara al nuevo proyecto que comanda Xavi Hernández. Y es que 'Lewy' no ha perdido la ocasión en sus primeras horas como jugador del Barça para dejar claro que no llega para vivir un retiro dorado. «Me siento muy fuerte física y mentalmente y el Barcelona lo ha visto de la misma manera. Mi objetivo es jugar al más alto nivel durante muchos años más», asegura.

Ese objetivo, el de tener una carrera longeva, lo tiene el punta polaco y en él ha creído a pies juntillas el Barcelona. La entidad que preside Joan Laporta le puso sobre la mesa un contrato de cuatro años, algo impropio en la élite del fútbol europeo para un jugador que cumple 34 años en el próximo mes de agosto, y una muestra de la apuesta que hay en el club en torno a su nueva estrella. Lewandowski será la columna vertebral en ataque. Así se lo aseguró Xavi en la reunión que ambos mantuvieron este verano en Ibiza. «Tuvimos una buena química de inmediato y me dijo: 'Te esperaré, trabajaremos bien y podremos conseguir muchos títulos'», desveló el delantero polaco.

Esa meta de lograr títulos es la que se marca un futbolista que deja atrás la que probablemente será la etapa más importante de su carrera deportiva. El nuevo '9' del Barça ha jugado doce años consecutivos en la Bundesliga de la mano del Borussia y el Bayern, ha anotado 447 tantos entre ambas camisetas y ha formado un ecosistema perfecto en el que se encontraba como pez en el agua. Ha sido feliz en Alemania, pero la necesidad de nuevos retos es lo que le ha llevado a cambiar de aires. «He pasado ocho años maravillosos en el Bayern, pero quería jugar en una liga distinta. Aun así fue la decisión más difícil de mi vida. Quería volver a vivir en otro lugar, descubrir algo nuevo con mi familia», sentenció.

Ya en Miami

Esa despedida vino después de continuos tiras y afloja entre el futbolista polaco y el club germano. Lewandowski era consciente de que si quería forzar su salida rumbo al Barça debía hacerlo tensando la cuerda hasta límites insospechados. Lo hizo dejando claro en medios de comunicación que quería marcharse del equipo bávaro y siendo impuntual en los entrenamientos, algo que espera que en el Bayern sepan perdonar. «Espero que podamos olvidar lo que ha sucedido en las últimas semanas, tanto el club como yo. Lo más importante es lo que hemos logrado juntos», concluyó.

Su puesta de largo como nuevo futbolista azulgrana fue sin embargo retrasada. El delantero polaco aterrizó en Miami, donde pasó con éxito el pertinente reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato y llevar a cabo una pequeña presentación ante los medios de comunicación a partir de las 19:00 horas. Ese plan fue modificado por el club blaugrana a primera hora de la tarde sin especificar los motivos del cambio de agenda. Eso no evitó que el jugador se incorporara a la concentración que el equipo azulgrana está llevando a cabo en Fort Lauderdale.