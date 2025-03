Todos se rinden a Piqué

Gerard Piqué se sintió más arropado que nunca este sábado en el Camp Nou. El central disputó su último partido en el feudo azulgrana y ... lo hizo en un día en el que pudo comprobar con sus propios ojos el cariño de todos los futbolistas de la actual plantilla, del cuerpo técnico y de algunos de los excompañeros que ha tenido a lo largo de su extensa carrera. Todo el mundo tuvo palabras emotivas para un jugador que colgará las botas este martes ante Osasuna y que ya es una auténtica leyenda del barcelonismo.

15 días. Ese es el tiempo que transcurrió entre los pitos a Piqué frente al Villarreal y la ovación atronadora que el central recibió ante el Almería. Entre medias ha habido un adiós sorprendente y tras él un toque de atención de Xavi, que no olvida que aquella acción del Camp Nou ha podido influir en la decisión del jugador. «Hoy es todo bonito, pero tenemos que recapacitar de que pitar no ayuda. Piqué nos deja un legado muy importante de liderazgo, de personalidad y de jugar sin complejos. Es historia, es leyenda y se ha ganado este cariño», aseguró el técnico de Tarrasa.

Las palabras de Xavi llegaron tras una fiesta de despedida que lo tuvo todo. Piqué no pudo contener las lágrimas al recordar su paso por el Barcelona y al despedirse de una casa, el Camp Nou, que le ha tratado como uno de sus ojos derechos durante los últimos 15 años. «Estos seis meses han sido muy difíciles y creo que se ha visto. Hoy ha sido una liberación. Me quedo con la felicidad de que lo he dado todo, eso me hace sentir orgulloso. Me voy tranquilo, feliz, y con los deberes hechos. Ha sido un gran día, es una alegría despedirse así», aseguró .

Fue un día especial y las palabras de aliento para Geri llegaron tras el partido desde todos los estamentos del club. Busquets, capitán del equipo y el jugador que más años ha compartido de carrera futbolística con él, también quiso demostrarle su cariño. «Gerard deja un legado espectacular. Ha convertido al Barça en uno de los mejores clubes del mundo, ha hecho historia. Se ha desvivido por el equipo, es el ejemplo de lo que es un jugador de club y de lo que se tiene que hacer», aseguró, visiblemente emocionado.

Busquets no fue el único que aprovechó el ambiente del Camp Nou para sumarse a los elogios. Jordi Alba se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes apoyos para el central en la plantilla y quiso resaltar el valor como persona que dejará de tener el Barça en el vestuario. «Se ha dejado el alma en cada partido. Es una lástima porque se va una pieza importante. Lo vamos a echar de menos. Ha hecho muchísimo por el club. Al final es una pena. Se va a notar su ausencia, no sólo en lo futbolístico, sino en lo humano», sentenció el lateral azulgrana.

Cesc, un viejo amigo

Otro de los futbolistas que ha compartido muchas vivencias con Piqué es Cesc Fábregas. El centrocampista del Como formó parte de aquella histórica generación del 87 en la que estaba el central y Leo Messi, que curiosamente aún no se ha manifestado sobre el adiós del '3' azulgrana. Cesc puso en sus redes sociales una emotiva despedida junto a una foto de ambos durante un Barça-Arsenal. «Gracias por acompañarme en este viaje tan especial. No puedo estar en el Camp Nou en tu último partido, pero no dudes ni un momento en que mi corazón sí estará y que mis ojos no sacarán la vista de la tele», aseguró el futbolista de Arenys de Mar.

Los dardos de su abuelo

Amador Bernabéu, antiguo directivo del Barça y abuelo de Piqué, también habló tras el partido y dejó palabras inquietantes en torno a los motivos del adiós de su hijo al club de toda su vida. «Piqué no se iría nunca dolido del club. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, es nuestra vida y nuestra historia. Una cosa son las personas y otra el club», afirmó, al tiempo que reconoció que «debido a su personalidad y su forma de ser, no es hombre de banquillo».