Reaparece el mejor De Jong

El partido ante el Mallorca pudo ser un punto de inflexión para el Barcelona y también para Frenkie de Jong. El neerlandés volvió a ser ... suplente, pero esta vez ingresó a falta de 18 minutos para terminar el choque y lo hizo en una posición en la que no suele ser habitual. Jugó en la mediapunta y fue fundamental para cerrar el choque con un gol y una asistencia. Fue su mejor día en los últimos meses, una actuación que puede ser clave en el regreso a su máximo nivel y que puede servir para que Flick le ubique en una nueva demarcación.

«De Jong trabaja muchísimo para volver a su mejor nivel. No está al cien por cien, pero trabajamos para que lo esté y lo haremos. Intentaremos que De Jong vuelva a su mejor nivel», afirmó Flick la pasada semana tras el triunfo ante el Brest. El técnico alemán reconoció ese día la importancia que puede tener el neerlandés en el equipo, pero desde la prudencia, pues abrió la puerta a un proceso largo en el que iba a ser necesaria la paciencia.

Ese impás tuvo este martes ante el Mallorca un apartado nuevo. De Jong se situó lejos del doble pivote en el que tan exigido se le ha visto en las últimas ocasiones y se ubicó más cerca del área, sustituyendo a Dani Olmo en la mediapunta. Lo hizo en un contexto de partido en el que el Barcelona, con ventaja en el marcador, podía tener espacios para matar el partido y en el que podía sacar jugo a su capacidad para ser decisivo en las transiciones defensa-ataque.

Se le pudo ver cómodo en ese nuevo rol, pudiendo girarse para ver el juego de cara y teniendo espacios para poder filtrar pases. Tanto es así, que acabó siendo decisivo. Firmó el cuarto tanto en una jugada en la que supo acompañar al resto del ataque para finalizar dentro del área y también asistió en el quinto tanto a Pau Víctor, llegando desde la segunda línea y aprovechando que el Mallorca ya había arrojado la toalla.

Competencia

Fueron sus mejores minutos desde que el pasado mes de abril comenzara un calvario con su tobillo derecho. Se retiró del terreno de juego en un clásico ante el Real Madrid y desde entonces no había conseguido sacar su mejor versión, algo que todavía preocupa al propio jugador. «Todavía hay momentos en los que noto las repercusiones de las lesiones. No creo que haya riesgo de recaída, pero todavía no puedo jugar como jugaba antes», reconoció el neerlandés en el último parón de selecciones.

Ese ralentí ha llevado a De Jong a jugar a cuentagotas desde que regresara de su lesión. Ha sido titular en apenas dos ocasiones en lo que va de curso y ha disputado minutos tan solo en once ocasiones desde que volviera a la disciplina del grupo. De Jong se ha encontrado con un equipo en el que la competencia se ha recrudecido esta temporada. En el doble pivote ha emergido Marc Casadó, indiscutible, y han pasado por allí Pedri, Gavi y Eric García, mientras que en la mediapunta, donde jugó este martes, hay futbolistas como Dani Olmo, Fermín, el propio Gavi, o incluso Raphinha.