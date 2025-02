El Madrid se activa ante la Real y es más líder

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 5 de marzo 2022, 00:10 | Actualizado 23:25h. Comenta Compartir

En el horizonte inmediato del Real Madrid ya asoma la cita más esperada de la temporada. El próximo miércoles llega al Santiago Bernabéu el Paris Saint-Germain con el 1-0 del partido en el Parque de los Príncipes y un todo o nada en la Liga de Campeones. El morbo con el temible y a la vez deseado Mbappé, el regreso de Messi a territorio blanco con otra camiseta, la lucha entre la vieja aristocracia europea y los nuevos millonarios del Viejo Continente, sostenidos por las ilimitadas fortunas de Oriente Próximo... Muchos alicientes como para no desviar la atención del futuro inmediato, que pasa por la Liga y la Real Sociedad.

La Champions ilusiona por encima de todo en Chamartín, pero Ancelotti sabe que más allá de los focos de la mejor competición del continente, su futuro en el banquillo blanco puede estar asegurado con un título de Liga bastante encauzado. Tampoco el conjunto 'txuri urdin' invita demasiado a excesivas confianzas y rotaciones, pues los hombres de Imanol Alguacil han enderezado su camino en Liga con tres victorias en las últimas cuatro jornadas y llegan al coliseo de la Castellana a un solo punto de los puestos de Champions.

No está Kroos, aquejado de un problema muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda que también hace peligrar su concurso contra el PSG. Tampoco Valverde, en pleno proceso gripal. Pese a todo, Ancelotti aguarda al alemán y al uruguayo para el próximo miércoles. «Es un problema que se puede arreglar muy pronto. No creo que Kroos y Valverde pierdan su condición física en pocos días tras haber entrenado el otro día», aseguró el italiano. Las dos bajas contra la Real las compensa la presencia de Casemiro, que a su vez no estará frente a Mbappé, Messi y compañía, al igual que su compañero Mendy, ambos por acumulación de amarillas.

Así las cosas, Ancelotti sigue dando máxima prioridad al campeonato doméstico, su vía más despejada para sumar un gran título esta temporada, y apostará por «el mejor equipo posible», la alineación de gala con Camavinga en lugar del lesionado Kroos. El preparador transalpino, que concede al duelo ante el conjunto donostiarra la condición de «final» y no quiere ni oír hablar de la Champions todavía, niega cualquier duda sobre el estado físico de un equipo tipo muy exprimido. Es indudable que las sensaciones del Madrid en este tramo de la campaña no son las mejores y las razones para plantear las posibles consecuencias de la acumulación de minutos entre los habituales son evidentes, pero el técnico madridista trata de despejar de un plumazo cualquier cuestionamiento en este sentido. «Honestamente, estoy contento del trabajo que hemos hecho con los preparadores físicos, los médicos, los fisios... Lo hemos gestionado bastante bien. Llegamos a un punto de la temporada donde queremos estar», zanjó en la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Real Sociedad.

Recuperación 'txuri urdin'

Pese al habitual vértigo de la Real en el Bernabéu, un escenario donde en Liga ha ganado cuatro veces en 74 visitas, desde la casa blanca consideran un paso importante hacia el título retener los tres puntos en juego contra el conjunto 'txuri urdin'. Después de una primera mitad de curso casi inmaculada, la Real entró en barrena en febrero, un mes que se llevó por delante sus esperanzas en la Copa del Rey, donde cayó goleada ante el Betis en octavos, y en la Europa League, superada por un mejor Leipzig en dieciseisavos. También hizo daño el contundente 4-0 ante el Athletic en el derbi vasco de San Mamés, pero los triunfos contra Osasuna en el Reale Arena y el Mallorca en Palma han revitalizado la candidatura realista a los cuatro primeros puestos de la tabla.

Imanol recupera a Zaldua para el lateral derecho, pero la baja de Monreal y las molestias de Aihen Muñoz obligarán de nuevo a reconvertir a Gorosabel para el carril izquierdo. En ataque, solo Januzaj causa baja por lo que salvo rotaciones inesperadas, el resto de la alineación 'txuri urdin' apunta a sus mejores galas para uno de los grandes partidos del campeonato. La Liga, antes de la Champions.

El Real Madrid mató dos pájaros de un tiro contra la Real Sociedad. Por un lado goleó a un rival exigente para consolidar su liderato liguero, ahora protegido por ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo en el campeonato. Por otro, recibió sensaciones positivas de un ensayo general para el duelo de Champions ante el Paris Saint-Germain, que el próximo miércoles en el Bernabéu dictará su devenir en la máxima competición continental. Mostró el conjunto blanco una intensidad en la presión inédita, mordió arriba y le metió la quinta velocidad a su juego como queriendo avisar a Mbappé, Messi y compañía de que les espera una noche larga en Chamartín.

Cuatro goles que pudieron ser incluso más. Y eso que Imanol se protegió con un esquema táctico poco habitual y una defensa de tres centrales reforzada por la presencia de Zubeldia. Iniciativa de juego para el Madrid en los primeros minutos y una presión más alta de lo que es normal en el conjunto de Ancelotti. Se le pedía un paso adelante en este sentido y lo dio, con un equipo varios metros más próximo al área rival. Un planteamiento de enorme riesgo ante cualquier pérdida, como se comprobó muy pronto. Recuperó balón la Real, Isak lanzó la contra y Silva se plantó en la zona roja local, donde Carvajal arrojó más dudas sobre su momento de forma con un penalti tosco, de libro. Oyarzabal, un consumado especialista, ajustició desde los once metros y redobló el reto para el líder de la Liga.

Pese a la adversidad el Madrid no cesó en su empeño de llevar el timón del duelo y apretar al adversario ya en sus dominios. Pisaba mucho el conjunto madridista el campo rival. Loable intención aunque inofensiva sin más velocidad y acierto en el último pase ante el buen ejercicio defensivo donostiarra. Firme la Real, que apenas concedió un disparo lejano de Casemiro en los primeros compases. Por contra, amenazaba a la contra, generando la inquietud general local tras cada robo de balón.

Real Madrid Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 84), Militao, Alaba, Mendy, Modric (Ceballos, min. 82), Casemiro, Camavinga, Rodrygo (Asensio, min. 77), Benzema (Mariano, min. 84) y Vinicius (Marcelo, min. 82). 4 - 1 Real Sociedad Remiro, Zaldua (Aritz, min. 64), Le Normand, Zubeldia, Pacheco (Rafinha, min. 46), Gorosabel, Silva (Djouahra, min. 46), Illarramendi (Zubimendi, min. 64), Merino, Isak (Sorloth, min. 81) y Oyarzabal. Goles: 0-1: min. 10, Oyarzabal, de penalti. 1-1: min. 40, Camavinga. 2-1: min. 43, Modric. 3-1: min. 76, Benzema, de penalti. 4-1: min. 79, Asensio.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Zaldua y Merino.

Incidencias Partido de la jornada 27 de Liga disputado en el Santiago Bernabéu, ante 52.410 espectadores.

Un cabezazo de Casemiro blocado por Remiro ofreció el primer síntoma de debilidad en la hasta entonces sólida muralla 'txuri urdin' e inició el efecto dominó. La Real, muy metida atrás, comenzó a dudar de un planteamiento un tanto antinatural en su fútbol. Errores en los pases entre los zagueros y Remiro redoblaron la intensidad de la feroz presión blanca. Casemiro volvió a avisar con un remate fallido al borde del área vasca y luego reclamó un posible penalti, pero la caja de Pandora la abrió definitivamente Camavinga.

Tenía una gran oportunidad el centrocampista francés con la lesión de Kroos y la aprovechó. Un disparo colosal desde muy lejos que rozó el cuerpo de Illarramendi congeló en el espacio y en el tiempo a Remiro y fabricó un empate que ya sí que sí, encendió el característico arrebato madridista en el Bernabéu. Apenas un minuto después Benzema marcó pero en fuera de juego y sin solución de continuidad otro zurdazo de concurso, este de Modric, sí subió al marcador para poner en ventaja al Madrid. Se desató la locura entonces en el coliseo de La Castellana y pudo hasta caer el tercer tanto local en una volea de Carvajal que se estrelló contra el lateral de la red.

La pausa permitió a la Real recomponerse e introducir en el partido a Rafinha por Pacheco, buscando estirar líneas y alejar el foco del partido de sus propios dominios. Insistía el Madrid en la presión alta, en un ensayo general de lo que probablemente pretende que sea el duelo de Champions contra el PSG en el mismo escenario. Más sensación de peligro blanca, con sendas intentonas de Rodrygo y Casemiro, muy acertado en la recuperación pero también activo en ataque.

Rondó el 3-1 Benzema en un remate que sacó con el pecho firme Remiro. También Vinicius, en un disparo que se envenenó al impactar en un zaguero. Imanol trató de revelarse ante lo que parecía irremediable blindando su planteamiento con Aritz y Zubimendi pero el duelo pudo quedar visto para sentencia con el segundo tanto anulado a Benzema de la noche. Remató sin piedad el galo pero había fuera de juego previo de Rodrygo.

Definitivamente no parecía la noche del '9' blanco pero a la tercera fue la vencida, esta vez sí. Aritz derribó a Vinicius sobre la misma línea del área y aunque Gil Manzano indicó la falta fuera, Estrada Fernández desde el VAR detectó el penalti. No desaprovechó la pena máxima Benzema y sentenció el duelo. La fiesta blanca estaba servida, con el cuarto de Asensio y un desafío en el aire al poderoso PSG.