Benzema y Courtois impulsan al Madrid ante un Athletic sin pólvora

Dice Carlo Ancelotti no estar preocupado por el agotamiento físico y mental del Real Madrid, por lo que a pesar de que el equipo blanco afrontará este miércoles su cuarto partido en once días, el técnico italiano no piensa reservar jugadores frente al Athletic, en encuentro aplazado de la novena jornada de Liga. «Rotar por rotar, no. Si hay un desgaste físico es mejor evitar riesgos, pero si el futbolista está bien es mejor que juegue», reconoció este martes Ancelotti, antes de encarar un duelo de dinámicas contrapuestas. Mientras que el Real Madrid está en racha, ya que ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos, el Athletic lleva cinco sin vencer, ya más de un mes sin conocer el triunfo, y se enfrenta en un Bernabéu maldito para él a un líder que lleva un balance de 9-2 desde el inicio de su particular Everest, con goleadas a domicilio al Granada (1-4) y al Sheriff (0-3) y una sufrida victoria frente al Sevilla ante su afición (2-1), decidida por un golazo de Vinicius y un paradón de Courtois en el último suspiro.

No resulta muy fiable el Real Madrid en el Bernabéu, donde ha cedido dos empates en seis partidos de Liga, pero aunque no juegue bien va sacando sus compromisos adelante, agarrado a la sociedad Vinicius-Benzema y a su incombustible tridente en el medio campo (Modric-Casemiro-Kroos), que en principio no se plantea romper Ancelotti hasta que a alguno de ellos esté extenuado. «Contra el Athletic, en un partido que nos va exigir mucho, como el del Sevilla, tenemos que tener claridad ofensiva y un buen equilibrio, porque es un equipo que juega un ataque vertical y el equilibrio es muy importante», destacó este martes Ancelotti, para quien el conjunto dirigido por Marcelino «es un equipo compacto, bien organizado atrás, que encaja pocos goles porque trabaja muy bien defensivamente». «El Real Madrid está en un gran momento, pero nosotros estamos mejor de lo que dicen los resultados, competiremos e intentaremos ganar en el Bernabéu», advirtió por su parte el técnico asturiano del Athletic.

Es el Athletic el equipo menos goleado de la Liga, con solo diez tantos en contra, pero fuera de San Mamés su rendimiento es bastante pobre, como el visitante que menos puntos ha logrado, acostumbrado a los empates a domicilio (seis en siete partidos) y con una sola victoria en 22 visitas al campo del Real Madrid. Un lastre que acogota a los bilbaínos cada vez que acuden al Bernabéu, aunque esta vez confían en que los blancos acusen el cansancio y puedan aprovechar las dificultades que suelen encontrarse los blancos contra rivales cerrados y ordenados. Sin embargo, en defensa tendrá el Athletic la baja de Iñigo Martínez, una ausencia a priori más importante que la que tendrá el Madrid, porque dado que Ancelotti no arriesgará con Alaba tras jugar ante el Sevilla pese a su esguince frente al Sheriff, será Nacho quien ocupará el puesto del austríaco.

Hazard, «tendrá minutos»

«Militao y Alaba están combinando bien sus cualidades, pero Nacho también tiene una buena combinación, una buena calidad física y tácticamente es muy bueno», elogió Ancelotti, que para recibir al Athletic recupera por fin a Hazard tras haberse recuperado de su gastroenteritis –igual que Rodrygo–, y sin haber sufrido recientemente ninguna lesión muscular de las que están persiguiendo al belga. «Está bien, en buena condición. No ha tenido molestias musculares. No hay ninguna otra cosa detrás», zanjó Ancelotti cuando se le preguntó si Hazard había recaído y si el futbolista que costó 160 millones de euros estaba afectado realmente afectado psicológicamente.

«El problema de Hazard es un problema físico. Tiene que mejorar su condición y tener minutos, porque así va a mejorar su condición. Debe esperar su momento para jugar más minutos. Él está bien y yo creo que va a tener minutos», apuntó el entrenador madridista, que ante la ausencia del belga en los últimos encuentros ha apostado por Asensio en la banda derecha en un tridente ofensivo en el que Benzema y Vinicius, principales protagonistas de la racha ganadora del equipo, son indiscutibles. «Vinicius no se siente una estrella, porque sigue siendo muy humilde. Tiene a su lado a jugadores con experiencia y personalidad que le van a ayudar a saber cuál es su posición en la plantilla, una plantilla que está bien hecha y puede competir hasta el final», subrayó el técnico que descartó fichajes en el mercado de invierno, aunque no salidas «si hay jugadores que no están contentos».

Las tuvo de todos los colores el Athletic para conquistar el Bernabéu ante un Real Madrid verdaderamente agotado, pero toda la pólvora que desperdició el equipo bilbaíno y que volvió a convertir en héroe a Courtois la aprovechó Benzema, para sentenciar un gran choque en una de las dos únicas ocasiones de las que dispuso el delantero francés. Fue la pegada, a la que no deja de agarrarse el Madrid juegue bien, regular, mal o muy mal, como ocurrió durante toda la segunda parte ante el Athletic, la que decidió el exigente duelo ante un rival sin pólvora.

El Athletic mereció mucho más, pero estuvo negado ante la portería contraria, pese a superar claramente a los blancos en un segundo período horrible de los blancos, asfixiados, sometidos y colgados de su portería y que se salvaron milagrosamente del gol. El Madrid solo tuvo los 20 primeros minutos de buen juego. Después, el partido fue de un único color, el rojiblanco, pero el gol lo puso Benzema y lo evitó Courtois para impulsar al líder y dejar muy frustrado al Athletic.

Después de un monólogo blanco durante unos primeros minutos en los que el Real Madrid jugó muy bien al fútbol pero solo dispuso de una ocasión ante un rival entonces totalmente encerrado, tras aguantar el chaparrón ofensivo el Athletic se estiró y comenzaron a llegar los sustos en el área local, que ya no pararon hasta el pitido final. No supo materializar el Madrid en ese tramo inicial su juego combinativo ante un Athletic que no olía el balón y los blancos pegaron pronto un bajón, pero no solamente en ataque, sino, sobre todo, en defensa. Con sus dos centrales muy fallones, Iñaki Williams fue el primero que pudo aprovecharse de los despistes de Militao y Alaba, pero el delantero bilbaíno tampoco estuvo nada fino en el momento de definir.

La primera gran oportunidad visitante la tuvo sin embargo Raúl García a bocajarro ante Courtois, tras un saque de falta de Muniain, pero ahí se hizo grande de nuevo Courtois. Ante una de las principales armas de Raúl García, a su cabezazo centrado respondió el guardameta belga casi bajo la línea. Ahí se salvó de milagro el Madrid en un primer tiempo en el que el Madrid puso el fútbol y la posesión (llegó a superar el 80%) y el Athletic puso las oportunidades y las malogró. Volvió a reaccionar el Madrid en el período previo al descanso con los lanzamientos desde fuera del área de Kroos, uno de los cuales puso de nuevo a prueba a Unai Simón y, cuando el encuentro se desarrollaba entre la falta de ideas en ataque de los blancos y sus dudas defensivas, llegó el golpe en una fantástica jugada del equipo de Ancelotti, salpicada de fortuna.

Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Nacho, min. 80), Militao, Alaba, Mendy, Modric (Valverde, min. 70), Casemiro, Kroos (Camavinga, min. 80), Asensio (Rodrygo, min. 63), Benzema y Vinicius. 1 - 0 Athletic Unai Simón, Lekue (De Marcos, min. 46), Yeray, Núñez, Balenziaga, Zarraga, Dani García (Vesga, min. 82), Vencedor (Nico Williams, min. 63), Muniain (Berenguer, min. 70), Raúl García (Sancet, min. 70) e Iñaki Williams. Gol: 1-0: min. 40, Benzema.

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Tarjetas amarillas a Zarraga, Lekue, Modric y Casemiro.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la 9ª jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu. La tenista Garbiñe Muguruza hizo el saque de honor. 33.627 espectadores.

Cuando el Madrid no lo estaba pasando nada bien, aunque el Athletic tambien se había enfriado, respondió con un paradón Unai Simón al derechazo de Asensio y, tras un taconazo de Modric, el croata se internó para rematar a portería de mala manera. Sin embargo, el semifallo en el disparo del croata se convirtió en una asistencia para Benzema, quien no perdonó como un 'killer' del área después de tanto tiempo tirado a la izquierda, donde Vinicius, lastrado por los resbalones, no fue resolutivo con sus desbordes. El Bernabéu, después de sufrir otra vez y haber rumiado por conceder tanto al Athletic, se soltó entonces con el grito de «¡Karim, Balón de Oro!», en reconocimiento a futbolista tan determinante esta temporada en un Real Madrid tan inestable pero en una fantástica dinámica ganadora.

Con esa inercia triunfadora con la que tan contento está Ancelotti, el técnico italiano, que ya advirtió la víspera que no pensaba rotar por rotar, alineó prácticamente el mismo once con el que salió ante el Sevilla. Con el único cambio de Lucas Vázquez en la banda derecha por Carvajal, porque ni siquiera prescindió de Alaba pese al leve esguince de rodilla que sufrió el austríaco ante el Sheriff. Por supuesto, mucho menos de su tridente en el medio campo, con Modric, Casemiro y Kroos de nuevo sobresalientes en el juego con el que el Madrid dio un repaso de fútbol y ambición al Athletic en ese período inicial en el que no tuvo gol.

Tampoco lo tuvo el Athletic en una segunda parte en la que siempre dominó a un Madrid echado atrás y de nuevo inconsistente que no se llevó el empate de casualidad, porque Lucas Vázquez salvó a la hora, con Courtois ya batido, un disparo de Dani García que iba a la red, y Militao evitó otro en el minuto 85. El medio campo del Madrid comenzó a dar muestras de verdadero cansancio y el equipo siguió con esa mala costumbre de dejarse dominar con un único gol de ventaja y permitir tantísimo en defensa, con unos zagueros perdidos, especialmente a balón parado. El Madrid tembló en cada falta o córner visitante.