Golpe de Champions del Barça ante la Real Sociedad

DANIEL PANERO MADRID Jueves, 21 de abril 2022, 00:12 | Actualizado 23:52h. Comenta Compartir

Un partido de seis puntos. Eso es lo que tiene el Barça este jueves en el Reale Arena de San Sebastián. El conjunto que dirige Xavi Hernández busca lamerse las heridas tras las derrotas consecutivas ante Eintracht y Cádiz en uno de los escenarios más complicados de la competición y frente a un rival directo. La Real Sociedad pondrá a prueba a un conjunto que atraviesa un momento delicado y que necesitará de su mejor versión para dar un golpe encima de la mesa y empezar a asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones, el objetivo más importante que le queda a los culés.

«Jugamos una final contra un rival directo. Es nuestra realidad. Hace tres semanas nos ilusionamos con la Liga y hoy eso nos queda lejos, ahora vamos a por el segundo puesto. El objetivo primordial es estar en Champions, para eso me ficharon», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente a la Real Sociedad. El técnico catalán es consciente del cambio de escenario que se ha producido en su equipo hace apenas una semana y sabe de la importancia de un encuentro que puede ser determinante para esa nueva realidad. Una victoria permitiría mantener la segunda plaza y dejaría a ocho puntos, y con un partido más, a los de Imanol.

Para lograr ese objetivo, Xavi podrá contar Gerard Piqué y Ronald Araujo, dos futbolistas capitales en la zaga azulgrana que no estuvieron disponibles el día del Cádiz. Ellos son las principales novedades de una lista de convocados en la que no están aún por lesión Sergi Roberto, Ansu Fati, Samuel Umtiti y Pedri. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que los culés saldrán con toda la carne en el asador. Con Busquets, Gavi y Frenkie de Jong en la medular y, esta vez sí, con el tridente en ataque formado por Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres. No hay posibilidad de experimentos en una auténtica final por la Champions.

El partido será un duro examen para los de Xavi porque enfrente estará uno de los equipos más en forma de la competición. La Real Sociedad ha llegado lanzada al último tramo del curso, suma cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y ha convertido el Reale Arena en un auténtico fortín. Nadie ha ganado allí en este 2022 y la visita del Barça es el momento ideal para dar un golpe de efecto. «Estamos muy ilusionados, ojalá podamos ofrecer la mejor versión para poder ganar el partido y estar cerca de los grandes a falta de cinco jornadas», señaló un Imanol que ve más cerca que nunca la posibilidad de lograr el billete para la Champions.

Para conseguir ese triunfo, Imanol no podrá contar con uno de los futbolistas diferenciales de la plantilla. David Silva no estará tras la tarjeta roja que vio frente al Betis y su técnico tendrá que buscar soluciones en un equipo en el que también faltarán por lesión Barrenetxea, Carlos Fernández, Nacho Monreal y Mikel Oyarzabal. Todas estas ausencias no preocupan a un técnico que confía en su fondo de armario. «Tengo a todos superenchufados», afirmó en la previa.

La bestia negra de la Real

El Barcelona aterriza en el Reale Arena a sabiendas de que se mide a un equipo complicado, pero también a un rival que se le ha dado extremadamente bien en los últimos años. Los culés no pierden ante los txuri-urdin desde 2016. Desde entonces han acumulado entre todas las competiciones un bagaje de once victorias, tres empates y ninguna derrota. Especialmente doloroso para los de San Sebastián fue el 1-6 que los azulgranas firmaron el pasado año en un festival en el que Messi y Dest anotaron un doblete y en el que Griezmann y Dembélé completaron una goleada de escándalo.

El Barcelona logró este jueves un triunfo vital ante la Real Sociedad para asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi Hernández disipó las dudas de los últimos partidos y se impuso por 0-1 gracias a un solitario tanto de Aubameyang en un encuentro en el que los culés fueron de más a menos, pero en el que supieron sufrir ante el empuje de un rival que vendió cara la derrota. Con este triunfo, el Barça recupera la segunda plaza y aumenta a seis puntos la ventaja con el Betis, equipo que en este momento marca la barrera de acceso a la máxima competición continental.

Era una auténtica final por la Champions y se notó en el ambiente. El Reale Arena se vistió de gala para dos equipos que jugaban un partido crucial y que saltaron con la quinta marcha metida a fondo. Los de Xavi pusieron todas sus armas en el once, incluido un Piqué que se dio noventa minutos de tregua en una semana frenética, mientras que los de Imanol apostaron por una presión asfixiante similar a la que ya le funcionó ante los culés a equipos como el Eintracht o el Levante. Con lo que no contaban los txuri-urdin era con el desierto que tendrían los azulgranas si superaban la primera línea de presión. Así logró el Barça salir de la trampa y así dio el primer golpe al choque nada más empezar. Dembélé avisó con un disparo al palo y Aubameyang cazó de cabeza un pase de Ferran Torres para dar ventaja a los suyos.

El tanto del ex del Arsenal fue un jarro de agua fría para una Real Sociedad que tenía dudas sobre su planteamiento apenas once minutos después de salir del vestuario. La presión arriba era estéril y el Barça se sentía cómodo en los pies de Frenkie de Jong, Busquets y Gavi, los encargados de otorgar el dominio a los azulgranas. Fue entonces cuando aparecieron los espacios que tanto habían faltado a los de Xavi en los partidos anteriores. Ferran Torres y Aubameyang tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador pero no acertaron con la portería de Remiro y eso le pudo costar un disgusto a los azulgranas antes del descanso si Isak hubiera transformado la mejor ocasión de los locales tras una jugada individual de Sorloth.

Real Sociedad Remiro, Zaldua (Gorosabel, min. 81), Le Normand, Zubeldia (Guevara, min. 93), Rico, Zubimendi, Mikel Merino, Januzaj (Ander Martín, min. 87), Rafinha (Guridi, min. 82), Sorloth e Isak (Portu, min. 87). 0 - 1 Barcelona Ter Stegen, Dani Alves (Dest, min. 66), Piqué (Lenglet, min. 82), Araujo (Eric García, min. 55), Jordi Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Dembélé, Ferran Torres y Aubameyang (Luuk de Jong, min. 83). Gol: 0-1: min. 11, Aubameyang.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Valenciano). Amonestó a Araujo, Gavi y Le Normand.

Incidencias: Partido correspondiente a la 33ª jornada de Liga, disputado en el Reale Arena ante 35.128 espectadores.

Tras la reanudación, la Real Sociedad quiso calcar el planteamiento que tuvo en el inicio de partido, con esa presión al hombre sobre la salida culé, pero con matices. Los de Imanol son un equipo versátil y tras el descanso Zaldúa y Rico dieron un paso al frente desde los costados y los Rafinha, Mikel Merino y compañía comenzaron a tener espacio a los costados de Busquets y a pisar el área rival con asiduidad. El Reale Arena apretaba de lo lindo y al Barça se le acumulaban los contratiempos. Araujo y Dani Alves tuvieron que abandonar el terreno de juego por lesión y Sorloth pudo agravar el accidentado inicio culé de haber estado más acertado tras dos precisos envíos de un Januzaj que comenzaba a campar a sus anchas.

El futbolista belga era el director de orquesta de un equipo que por primera vez dominaba y se sentía capaz incluso de discutir la posesión. El Barça, muy cansado tras la acumulación de partidos del último mes, necesitaba un plan de emergencia para que la fina brisa que ya era la Real no le calara hasta los huesos y Xavi introdujo de una tacada a Luuk de Jong y Lenglet para tratar de aguantar el arreón final. El plan del de Tarrasa funcionó. Su equipo recuperó frescura, calmó las aguas y llegó incluso a disponer de una ocasión para cerrar el partido en las botas de Gavi. No necesitó ese tanto y finalmente se llevó tres puntos que suenan a Champions y que permiten coger aire tras los últimos tropiezos.