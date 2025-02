Vinicius enamora al Bernabéu

Óscar Bellot Madrid Domingo, 28 de noviembre 2021, 00:52 | Actualizado 23:49h. Comenta Compartir

Duelo por todo lo alto en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, líder de la Liga e inmerso en una estupenda dinámica que le ha llevado a cosechar siete triunfos en sus ocho últimos enfrentamientos entre todas las competiciones, recibe al Sevilla, que llega a la cita espoleado tras estrenar frente al Wolfsburgo su casillero de victorias esta temporada en la Champions y con la posibilidad de alcanzar la cabeza del campeonato doméstico, siempre y cuando sea capaz de asaltar el coliseo de Chamartín.

Partido de exigencia máxima para el Real Madrid en el pistoletazo de salida de lo que será un calendario frenético hasta Navidad. Antes de comerse el turrón, los blancos tendrán que medirse sucesivamente a Sevilla, Athletic, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Cádiz y de nuevo Athletic en el espacio de 25 días, a lo que hay que sumar que se jugarán el primer puesto de su grupo en la Champions con el Inter el 7 de diciembre. Siete choques que pueden servirles para alegrarles las fiestas o estropeárselas.

Bien lo sabe Carlo Ancelotti, que apela al buen momento por el que atraviesan sus pupilos como palanca para doblegar a uno de los rivales llamados a pelear por el título hasta el último suspiro. «Jugamos contra un equipo organizado y con mucha calidad. Necesitamos nuestra mejor versión y lo podemos hacer porque nuestra dinámica es buena. El Sevilla tiene muchas cualidades», avisó el italiano en la previa de un encuentro que encara con las bajas de Bale, Ceballos y Hazard, pero para el que recupera a Valverde.

El uruguayo, que cayó lesionado en el clásico disputado en el Camp Nou, lleva más de un mes sin competir y se irá incorporando de forma paulatina, pero su regreso es una gran noticia porque permitirá dosificar a un triunvirato de centrocampistas que ha manejado a su antojo los últimos partidos.

Al ritmo de Casemiro, Modric y Kroos, el Real Madrid ha superado el bache con el que alcanzó el último parón internacional, firmando desde entonces su mejor racha del curso. Los blancos siguen presumiendo de pegada y en sus mejores minutos son capaces de articular un juego coral que invita al optimismo, pero para ello Ancelotti tiene que exprimir al núcleo duro del vestuario porque la segunda unidad baja muchos enteros, con el consiguiente riesgo que ello conlleva.

Lo sufrió Alaba el miércoles, cuando su rodilla dijo basta. Por suerte para el Real Madrid, lo del austríaco se quedó en un susto e incluso será titular frente al Sevilla como compañero de fatigas de Militao, otro que casi nunca descansa.

Cuando apenas se ha sobrepasado el primer tercio de la campaña, el conjunto de Chamartín ya tiene a seis futbolistas por encima de la barrera de los 1.400 minutos, cuando en el Atlético, vigente campeón de Liga, ese listón solo lo supera Oblak y en el Sevilla únicamente lo rebasan Fernando, Diego Carlos y Bono. Pese a ello, Ancelotti no aprecia razones para rotar más. «No quiero que descanse un jugador que no está cansado», defendió. Así las cosas, su once solo tendrá un cambio respecto al que plantó frente al Sheriff en la Champions: la entrada de Asensio por Rodrygo, que se cayó a última hora de la convocatoria por gastroenteritis.

El muro de Lopetegui

Con más problemas llega al partido Julen Lopetegui. Diego Carlos, Koundé y Ocampos estuvieron toda la semana entre algodones, aunque formarán de inicio ante el Real Madrid, a lo que hay que sumar las bajas por lesión de En-Nesyri y Jesús Navas. Dos jugadores clave en el engranaje del técnico vasco, que no sabe lo que es ganarle a su exequipo desde que fuera despedido con aquel sañudo comunicado en 2018. Ha caído en tres de los cuatro partidos en que se ha medido a los blancos en las dos últimas campañas y solo fue capaz de sumar un empate el pasado curso en el Alfredo Di Stéfano que fue clave, eso sí, para alejar al Real Madrid del título con aquel discutido penalti por mano de Militao que convirtió Rakitic.

Esas tablas pusieron fin a una serie de once victorias consecutivas, varias de ellas con goleada incluida, del Real Madrid en los duelos ligueros librados en casa frente al Sevilla, que tratará de cambiar la tendencia para dar un golpe de timón a la Liga.

Mientras cuenta los días para que Kylian Mbappé pueda negociar con luz y taquígrafos, el Real Madrid ha encontrado en Vinicius a un futbolista capaz de hacer olvidar a cualquiera. El irrefrenable brasileño, sin duda la gran figura de una Liga que lamentaba el vacío de poder que provocó las salidas de Messi y Cristiano Ronaldo, tumbó al Sevilla con un golazo de bandera y reforzó el liderato del conjunto de Carlo Ancelotti, que sufrió en el tramo inicial pero dio un nuevo golpe de autoridad de la mano de su joven estrella.

El cuadro de Julen Lopetegui salió sin complejos al Santiago Bernabéu, superó al líder en la primera media hora y presentó su candidatura al título porque su solvencia defensiva es considerable y arriba tampoco anda precisamente manco, pero le faltó una pizca de suerte para aprovechar cuando el viento le venía de cara y acabó hincando la rodilla ante un contrincante que fue de menos a más para sumar su sexto triunfo consecutivo entre todas las competiciones.

Fue un partido trepidante, disputado de poder a poder entre dos de los principales aspirantes al título, que dignificó a un campeonato poco frugal en choques de altos vuelos pero que tiene en Vinicius a un protagonista que se codea ya con los astros más brillantes del firmamento.

Real Madrid Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 93), Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric (Camavinga, min. 73), Kroos, Asensio (Valverde, min. 73), Benzema y Vinicius (Nacho, min. 92). 2 - 1 Sevilla Bono, Montiel (Munir, min. 90), Koundé, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Jordán (Óscar Rodríguez, min. 81), Rakitic (Delaney, min. 71), Papu Gómez (Óliver Torres, min. 81), Rafa Mir y Ocampos. Goles: 0-1: min. 11, Rafa Mir. 1-1: min. 31, Benzema. 2-1: min. 87, Vinicius.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Acuña, Montiel, Kroos, Carvajal, Ocampos y Casemiro.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 45.000 espectadores.

El Sevilla descorchó el partido pronto. Un error en el marcaje a Rafa Mir permitió al cartagenero batir a Courtois con un cabezazo casi desde el punto de penalti. Cierto es que el Sevilla trabaja bien la pizarra, pero no es de recibo que un equipo como el Real Madrid conceda tantas facilidades. Tampoco que se apelmace en la lona y dé a su adversario la oportunidad de noquearle de nuevo. Por suerte para los blancos, Alaba, titular a pesar de su maltrecha rodilla, salvó sobre la línea un remate franco de Rafa Mir y Courtois estuvo ágil para hacerse enorme cuando el ariete del Sevilla, omnipresente, cazó el rechace y remató contra el cuerpo del cancerbero.

Los locales vieron cómo la primera media hora se consumía sin encontrar su sitio. De esa espesura les sacó Militao con una osadía fruto de la extrema confianza que le ha dado su condición de intocable. El central avanzó líneas y probó fortuna lanzando un misil desde más de treinta metros. Bono hizo el resto tragándose el disparo antes de que el cuero golpease en el palo y llegase manso a Benzema para que el lionés lo mandase a la jaula.

El Sevilla, que había dispuesto poco antes de otra ocasión formidable para doblar la renta con un latigazo de Ocampos que se estrelló contra el travesaño y había reclamado penalti por un toque de Alaba con la bota sobre el argentino, vio cómo el partido hacía borrón y cuenta nueva.

El paso por la caseta no hizo mella en un encuentro vibrante. De vestuarios regresó el Sevilla con tanta ambición como al comienzo del choque y un Real Madrid de nuevo replegado que tenía un arma considerable en su diestro manejo del contragolpe. Asensio y Vinicius tuvieron dos buenas ocasiones para adelantar al Madrid, que creció con los cambios porque la irrupción de Valverde y Casemiro le dio energía.

Tuvo Alaba la victoria en sus botas tras una falta lateral servida por Kroos, pero su remate cogió demasiado vuelo. No falló en cambio Vinicius, que aprovechó un magistral cambio de juego de Militao para pisar el acelerador y soltar un derechazo inapelable a la escuadra que decantó un partido tremendo. El broche lo puso Courtois, que repelió un testarazo de Delaney sobre la bocina. El milagro de cada día del belga.