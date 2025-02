El Govern exige al Madrid que retire el vídeo sobre el equipo del régimen y pida perdón

Cristian Reino Barcelona Martes, 18 de abril 2023, 12:23 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

El vídeo con el que el Real Madrid replicó la noche del lunes el ataque que lanzó al mediodía Joan Laporta contra la entidad blanca ha provocado una tormenta política en Cataluña. El Govern exigió este martes al club que preside Florentino Pérez que retire las imágenes y pida perdón a las víctimas del franquismo.

El vídeo, producido por la televisión oficial del club merengue y difundido en las redes sociales, niega que el Real Madrid fuera el equipo del régimen y apunta al Barça como el club favorito del franquismo. Laporta, en su rueda de prensa del lunes en el Camp Nou, trató desviar la atención de la polémica sobre los pagos millonarios al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira cargando contra el Real Madrid y contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por haberse personado en la causa penal contra el club azulgrana.

Sobre el Madrid, Laporta dijo que lleva siendo el equipo del régimen durante décadas. En concreto, habló de 70 años en los que el CTA estuvo presidido por exsocios o directivos blancos. «Ha hecho un ejercicio de cinismo», dijo el presidente del Barcelona sobre la entidad presidida por Florentino Pérez, a quien Joan Laporta no atacó. El club de la Castellana respondió con la misma dureza, lo que ha abierto un debate sobre cuál de los dos fue realmente el club del régimen de Franco.

El propio vídeo comienza así: «¿Cuál fue el equipo del régimen?». Y recuerda las ayudas recibidas por el Barça, rescatado económicamente durante tres veces durante el franquismo a través de recalificaciones. Se recuerda en la pieza, intercalada con imágenes del Nodo, que el Camp Nou fue inaugurado por el ministro general de Franco y que el club condecoró al dictador con la insignia de oro del Barça.

El Barcelona ganó ocho Ligas y nueve Copas durante el franquismo, remata el vídeo de Real Madrid TV. «Con Franco, el Madrid tardó 15 años en ganar la Liga», replican los blancos. Y acaba con una frase de Santiago Bernabéu: «Cuando oigo que el Real Madrid ha sido el equipo del régimen me dan ganas de cagarme en el padre del que lo dice». El vídeo ha caído como una bomba en Cataluña, en un tema muy sensible, donde se mezclan el fútbol, la política y la memoria histórica, asuntos en los que muchas heridas siguen aún abiertas. Aunque al Barça le ha permitido desviar la atención y que no se hable del escándalo Negreira.

El Govern cree que el vídeo es un «insulto» para las miles de personas que sufrieron la represión del franquismo. «Ha traspasado una línea roja», aseguró este martes la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. A su juicio, es «indecente», «irresponsable» y además «falso». «Es una 'fake news' de manual», señaló. Y una ofensa, a su entender, en concreto para la memoria de Josep Sunyol, presidente del Barça, asesinado por los franquistas en 1938. El vídeo ha causado un gran malestar en Can Barça, que podría contraatacar y seguir con una dinámica de acción-reacción entre los dos grandes del fútbol español que apunta a que podría acabar en ruptura de relaciones entre las dos entidades, embarcadas en estos momentos en un proyecto común como es la Superliga europea.

Carles Puigdemont también ha entrado en la guerra Madrid-Barça, pero llevando la polémica a su terreno y comparando la pugna territorial con la de Cataluña y el resto de España. «Hacen con el Barça lo mismo que llevan décadas haciendo con Cataluña», aseguró el expresidente de la Generalitat. A su juicio, Madrid impone un relato falso, en el que trata de presentar a los opresores como víctimas.