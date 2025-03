El Real Madrid se rearma de cara al derbi copero

El Real Madrid afrontaba una semana peliaguda. El rapapolvo en la Supercopa de España había disparado las alarmas en torno a un equipo que ... emitió signos de agotamiento ya antes del Mundial de Qatar. Los cinco puntos que se dejó ante el Girona y el Rayo Vallecano golpearon a una escuadra que retomó la Liga con un apurado triunfo sobre el Valladolid y un nuevo tropiezo ante el Villarreal que redujo su margen de error al mínimo, teniendo en cuenta la firmeza con la que el Barça defiende el liderato. El atosigador calendario deparaba a los blancos dos visitas a campos electrificados: primero al Estadio de la Cerámica, en octavos de final de la Copa del Rey, y tres días después a San Mamés, en la decimoctava fecha del torneo de la regularidad. Sendas citas de tronío que le han servido al Real Madrid para rearmarse a las puertas de un derbi sin red.

El desplazamiento a La Catedral mostró una versión más solidaria del Real Madrid que debe servirle como guía en la pelea por los cuatro títulos a los que aspira. El vigente campeón de Liga juntó mejor las líneas, presionó al Athletic con oficio, evitó las distracciones defensivas que traían de cabeza a Carlo Ancelotti y blindó su portería por cuarta vez en lo que va de campeonato. «El equipo ha vuelto a defender bien, compacto, sólido y con el bloque bien hecho. Necesitábamos defender y lo hemos hecho bien. No hemos regalado y al final hemos ganado. El equipo ha tenido un sentimiento colectivo que no ha tenido en otros partidos», aplaudió el técnico, un lince con el once y con los cambios.

La sangría del Real Madrid en sus últimas apariciones comenzaba en el centro del campo, con una presión deslavazada que dejaba a los pies de los caballos a una zaga inconsistente. Los blancos acudían tarde a los duelos, se desordenaban con frecuencia y descuidaban la espalda, en cierta medida por el desplome físico de futbolistas como Modric o Valverde y la ausencia de Tchouaméni por lesión.

Energía Nacho, Ceballos, Camavinga y Asensio han aportado frescura y compromiso, pero Carletto no olvida a sus clásicos

Ancelotti, siempre fiel a sus pretorianos, supo rectificar el pasado jueves tras el intermedio en La Cerámica. La entrada de Ceballos por Kroos revitalizó al Real Madrid, que creció con Camavinga en el eje y el despliegue del sevillano. Dio continuidad a la fórmula en San Mamés, feudo de uno de los equipos que plantea una presión más aguerrida, y la apuesta le salió redonda.

Camavinga presiona a Tchouaméni

El francés, que explotó como '5' en el Rennes, brilló tanto al corte como en la confección. Robó nueve balones, realizó seis despejes, recibió cinco faltas y completó 38 de los 42 pases que intentó (90% de acierto). Fue el elemento corrector que precisaba la sala de máquinas y ofreció una salida limpia en ataque en un partido que le confirma como alternativa de garantías a Tchouaméni. Algo que el Real Madrid echaba en falta desde la marcha de Casemiro porque Kroos sufre como ancla cuando los blancos no llevan la manija. Ancelotti calificó de «espectacular» la actuación del internacional galo.

Ceballos también salió reforzado al término de una semana que reabre el debate sobre su futuro. «Es el momento de apretar los dientes, porque me quedan cuatro meses de contrato. Tengo muchos partidos por delante para demostrar que tengo nivel para seguir en este club», declaró el utrerano. «Ha jugado muy bien, con mucha personalidad y un gran posicionamiento», concedió el míster de un futbolista que, como Asensio, ha sabido aprovechar los minutos para reivindicarse.

Cabe resaltar de igual modo la incidencia de Nacho en la mejoría del Real Madrid. El alcalaíno ofreció un nuevo recital de raza y solvencia en San Mamés, al igual que hiciera en La Cerámica. Su respuesta, ya sea como central o como lateral, quedó acreditada hace muchos años. Emana compromiso y su fiabilidad calma al resto de la zaga. Unas prestaciones que ameritan la titularidad del canterano en el derbi y resucitan incluso su candidatura a la selección española en la nueva etapa que se abre de la mano de Luis de la Fuente.

El nuevo tutor de La Roja observó sus evoluciones en La Catedral, donde Nacho refrendó que Ancelotti debe marcar en rojo su nombre a la hora de construir la zaga. «Es el jugador que todos los entrenadores quieren tener en su equipo porque nunca se queja y siempre cumple», elogió el técnico sobre un jugador sin tacha que, como Militao, debería ser fijo en la retaguardia de un conjunto en el que Benzema ha recuperado el vuelo con seis goles en sus seis últimos encuentros.