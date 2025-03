Los laterales, una vía de agua que el Real Madrid necesita taponar

El bache por el que atraviesa el Real Madrid ha puesto el foco sobre el rendimiento de varios futbolistas que hasta la fecha vienen ... siendo intocables para Carlo Ancelotti. Especialmente en la parcela defensiva, la más señalada a raíz del bajón que experimentan los blancos. Militao mantiene un nivel similar al de la pasada temporada, pero Alaba, actualmente en el dique seco por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, ha perdido jerarquía, lo mismo que Carvajal y Mendy, dos laterales cuyo mal momento preocupa especialmente porque no tienen recambios naturales en la plantilla. Víctimas recurrentes de lesiones que merman sus prestaciones, su situación aconseja explorar opciones de cara al futuro.

Carvajal rebasó la frontera de los 40 partidos en cinco de sus siete primeras campañas en el Real Madrid, pero no ha alcanzado dicha barrera en las dos últimas. La palma se la llevó el curso 2020-21, cuando permaneció 269 días de baja por diversos problemas físicos que le hicieron perderse 36 encuentros con su equipo y también le impidieron acudir a la Eurocopa multisede con la selección española.

La cifra de asistencias del '2' tocó techo en la campaña 2016-17, cuando repartió nueve pases de gol. En la 20-21 bajó a dos y en la 21-22 entregó cinco. En la actual contabiliza tres servicios decisivos en los 21 choques que ha disputado. En 17 de esos duelos ha partido como titular, pero solo ha completado los 90 minutos en seis ocasiones, lo que denota el mimo que Ancelotti presta a uno de sus pretorianos.

Cuando está en plenitud de facultades, Carvajal sigue siendo un valladar defensivo. Así lo demostró en la final de la Champions celebrada en el Stade de France, donde fue uno de los más destacados en la victoria sobre el Liverpool. Pero cada vez le cuesta más alcanzar el pico de forma a sus 31 años, como radiografió una vez más la reciente Supercopa de España. Llegó al torneo entre algodones y salió de él retratado por una serie de acciones en la final, especialmente la que propició el segundo gol del Barça. Militao y Carvajal saltaron a la presión sobre De Jong y dejaron pista libre a Gavi, que dio el pase de la muerte a Lewandowski.

La solución estaba en casa

El Real Madrid dejó marchar a Achraf Hakimi en el verano de 2020 a cambio de 43 millones de euros y se quedó con Lucas Vázquez como sustituto de Carvajal. El gallego cumple en una posición que no es la suya, pero no deja de ser un parche y tiene la misma edad que el leganense. Odriozola ni siquiera cuenta y mientras tanto Achraf se ha consolidado como el lateral diestro con mayor valor de mercado: 70 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. A sus 24 años, tiene un presente brillante y un halagüeño porvenir.

Aquel traspaso, comprensible en el delicado contexto económico de la pandemia, se ha revelado como un mal negocio desde el punto de vista deportivo por parte de un club que ahora sopesa comprar al brasileño Vinicius Tobias, cedido por el Shakhtar y que hace prácticas en el Castilla, como opción de futuro, cuando el carrilero del PSG presume ya de una nominación al premio The Best.

Ampliar Ferland Mendy trata de controlar el balón en la final de la Supercopa de España. Giuseppe Cacace (Afp)

Las lesiones han sido también un lastre para Mendy, que acumula 269 días en el dique seco repartidos en las tres campañas y media que lleva en el Real Madrid. El francés se ha perdido 31 partidos por motivos médicos, pero cuando ha estado disponible ha sido un fijo tanto para Zinedine Zidane, gran valedor de su fichaje en 2019, como para Ancelotti, que ya le quiso para el Nápoles. Tiene contrato hasta 2025 y ganas de renovarlo, pero el club da largas y consideraría su salida si llega una buena oferta.

En contra el ex del Olympique de Lyon pesa su escasa aportación ofensiva y ciertas veleidades con la pelota que afean su buen desempeño defensivo. Tampoco hay que olvidar que Didier Deschamps no le llevó al Mundial de Qatar. Por ello, el Real Madrid peina el mercado, con el rayista Fran García, ex de La Fábrica con una cláusula de rescisión de diez millones de euros pero cuyo regreso a Chamartín costaría solo cinco porque su club de formación mantiene el 50% de los derechos, como vía más económica. Sobre la mesa está también el nombre de Alphonso Davies, el supersónico lateral canadiense del Bayern cuyo contrato expira en 2025 y el verdadero sueño en la zona noble de Chamartín.