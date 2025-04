El Madrid se atasca en el Bernabéu

Amador Gómez Madrid Jueves, 28 de octubre 2021 | Actualizado 29/10/2021 14:04h. Comenta Compartir

El Real Madrid es el equipo más goleador de la Liga, pero como local hasta cuatro conjuntos superan a los blancos en la faceta anotadora: Barcelona, Sevilla, Rayo Vallecano y Betis. El equipo de Carlo Ancelotti han cedido ya cuatro de los 12 puntos que se han puesto en juego hasta ahora en el Santiago Bernabéu, donde el Madrid se atasca cuando tiene que dominar y es incapaz de marcar contra rivales cerrados y bien organizados. A los empates consecutivos sin goles frente al Villarreal y Osasuna hay que sumar la derrota en la segunda jornada de la Champions ante el Sheriff (1-2). Sin su temible contraataque y la solidez defensiva que exhibió en el clásico del Camp Nou el Madrid se queda sin vuelo y sin capacidad de sorpresa, porque no está cómodo llevando la iniciativa y, aparte de Benzema, no tiene demasiado gol.

Tras la igualada ante Osasuna el Real Madrid no se comportó tampoco como un equipo grande fuera del terreno de juego, quejándose de que no hubiera intervenido el VAR en un pisotón a Vinicius que hubiera supuesto un penalti, y del escaso tiempo añadido por el árbitro (cuatro minutos), recordando incluso que en el Rayo-Barça llegaron a concederse ocho de prolongación. «El fútbol de hoy necesita tiempo efectivo», clamó Ancelotti, que consideró que Osasuna cortó demasiado el juego en la segunda parte y pidió incluso explicaciones a Soto Grado al término del partido. Entre sus jugadores, Dani Carvajal recordó que «Herrera (el portero del conjunto rojillo) perdió él solo los cuatro minutos» y que «Jagoba Arrasate hizo dos cambios para perder tiempo».

Aunque también expresó sus quejas por el tiempo añadido Thibaut Courtois, quien recordó que él se fue al suelo en el clásico por unas molestias «y dieron siete minutos», el guardameta belga puso algo de cordura al comentar: «Igual jugamos diez minutos más y no marcamos». Porque aunque el Real Madrid llegó en algunos momentos de la segunda mitad a acogotar a Osasuna, el conjunto blanco careció de profundidad y remate para encontrar el gol. Para Ancelotti tan solo «faltó la finalización», lo que el Madrid echó también muy en falta frente al Villarreal ante su afición. El Real Madrid sí goleó en el Bernabéu al Celta (5-2) y al Mallorca (6-1), con casi la mitad de los tantos logrados en esos dos encuentros por Benzema (un triplete ante los vigueses y un doblete contra los baleares) y otro triplete de Asensio frente a su exequipo, pero en el mes de octubre, exceptuando el 0-5 al Shakhtar a domicilio en la Liga de Campeones, el equipo se ha quedado seco.

No disfruta el Real Madrid y no encuentra ideas cuando está obligado a jugar y culminar sus oportunidades, abusando de los centros al área sin rematadores. Como reconoce su entrenador, «el contraataque es la manera más sencilla para marcar», porque con el desborde, la velocidad y verticalidad de Vinicius y la clase y pegada de Benzema los blancos sí se sienten ahí poderosos. Al contrario que cuando los rivales apuestan por defenderse con disciplina y orden y tapan las vías de ataque de un conjunto que aunque sea superior y acose, no encuentra el camino para romper los muros.