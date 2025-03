El Real Madrid, expedientado por los vídeos arbitrales

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 7 de marzo 2024, 12:26 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (FEF) ha abierto un expediente al Real Madrid tras la denuncia presentada por el Sevilla con motivo del vídeo que en la previa del último partido que les enfrentó en el Santiago Bernabéu emitió el canal blanco sobre los árbitros Díaz de Mera y González Fuertes. Ambos colegiados fueron los elegidos para dirigir, en el campo y en el VAR respectivamente, ese encuentro jugado el pasado 25 de febrero en el coliseo blanco y resuelto con triunfo por la mínima del líder merced a un gol de Luka Modric en el tramo final de choque.

El club nervionense decidió actuar al entender que estas prácticas, que se han venido repitiendo en los últimos tiempos, incluido el partido de la primera vuelta entre ambos equipos, «hacen un grave daño al fútbol español y ponen en tela de juicio la integridad de la propia competición y la honorabilidad del estamento arbitral pero, sobre todo, pretenden influir en los árbitros concretos que actúan en los partidos».

Según los hispalenses, «los vídeos tratan de crear la imagen de falta de profesionalidad y antimadridismo, justo antes de cada partido, con una enorme difusión a través de la televisión». Y añade el Sevilla que esto tiene especial repercusión en los partidos que se juegan en el Santiago Bermabéu, ya que las «decenas de miles de aficionados del Madrid llegan aleccionados de la existencia de un sesgo de parcialidad antimadridista en los colegiados que van a intervenir, lo que incrementa la tensión y crea una presión injusta sobre ellos».

Polémica recurrente

La polémica se remonta a la previa del referido choque liguero, cuando el Sevilla decidió no quedarse de brazos cruzados y denunciar ante la presión que el canal blanco ejerce semana a semana sobre los árbitros que visitan el feudo merengue. Entienden los andaluces que este tipo de actuaciones «pueden infringir el Reglamento General de la FEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación».

En un primer momento, el Comité de Disciplina decidió no atender la denuncia del Sevilla al entender que estaba mal formulada porque no cumplía los requisitos neceasarios al no indicar claramente que precepto del del código disciplinario había infringido el Real Madrid a través de su televisión oficial. Ello llevó al club presidido por José María del Nido Carrasco a modificar el escrito y presentarlo de nuevo para que fuera atendido.

A partir de este momento, el Real Madrid tendrá que dar sus explicaciones sobre estos vídeos para que la FEF estudie el caso y valore si debe aplicar algún tipo de sanción, lo que a priori resulta complicado ya que la televisión del club es un medio de comunicación y siempre puede apelar a la libertad de expresión en su defensa.

No es la primera vez que surge un problema a raíz de esta forma de actuar por parte del club que preside Florentino Pérez a través de su canal oficial. El Atlético de Madrid ya lo denunció públicamente en varias ocasiones, la última tras el derbi en el que se impuso a su eterno rival el pasado septiembre y desde el bando que dirige Carlo Ancelotti se quejaron por una supuesta falta a Bellingham en la acción que precedió a un gol local y por la no expulsión de Giménez.

«Es el colmo, el árbitro acierta, como coincidieron todos los analistas arbitrales, y aun así la maquinaria se lo lleva todo por delante», se lamentó Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, convencido de que esta presión hace que los árbitros no puedan ejercer plenamente su función. «Adulteran la competición. Crean un clima insoportable para los colegiados. Los argumentos que utilizan para atacarlos serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición», denunció.