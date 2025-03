El Real Madrid confía en consolidar su mejoría en campo de Las Palmas

Pedro Rodríguez Madrid Miércoles, 28 de agosto 2024 | Actualizado 29/08/2024 11:09h. Comenta Compartir

El Real Madrid se enfrenta este jueves a Las Palmas con la confianza renovada tras disipar las dudas generadas por su empate ante el Mallorca en la primera jornada. Gracias a una contundente victoria por 3-0 frente al Valladolid en el Bernabéu, el equipo de Carlo Ancelotti parece haber recuperado el rumbo. Sin embargo, la calma en la afición ha dado paso a nuevas interrogantes, centradas en las decisiones del técnico italiano sobre las rotaciones y la oportunidad de dar mayor protagonismo a jóvenes talentos como Brahim Díaz y Endrick, quienes respondieron a la confianza del entrenador con sendos goles en el último encuentro.

Sorprendentemente, el tridente titular formado por Rodrygo, Mbappé y Vinicius no logró brillar contra el Valladolid. Ancelotti ha reconocido que la adaptación de Mbappé al equipo no ha sido sencilla, pero se mantiene tranquilo al respecto: «No veo a Mbappé preocupado por no haber marcado en dos semanas». El técnico italiano subrayó este miércoles que este tipo de ajustes son normales y que el equipo necesita tiempo para alcanzar su máximo rendimiento. Pese a las críticas por la supuesta falta de gol, Ancelotti defendió el desempeño de su equipo: «¿Problemas de goles? Aun sin estar en nuestra mejor versión, ya llevamos seis; eso dice mucho». El técnico madridista confía en que esto se solucione a medida que avance la temporada, ya que los futbolistas han tenido una pretemporada corta.

Ancelotti ya había anticipado que planea dar descanso a sus jugadores a lo largo de la temporada, consciente de que será una campaña extremadamente larga que podría extenderse hasta el 13 de julio si el equipo llega a la final del nuevo Mundial de Clubes. Sin embargo, para el partido contra Las Palmas no tiene previsto hacer rotaciones significativas. Será a partir del inicio de la Champions cuando Ancelotti comience a implementar esos cambios, debido a lo apretado que se volverá el calendario. «Tenemos muchos recursos en la plantilla, y la idea es hacer muchos cambios», señaló el técnico italiano.

Para el duelo frente a Las Palmas el Madrid recupera a Ferland Mendy, que regresa tras cumplir su sanción por la expulsión en Mallorca. Sin embargo, el equipo seguirá sin contar con Jude Bellingham, que estará un mes de baja, ni con Eduardo Camavinga, David Alaba y Jesús Vallejo.

Las Palmas recibe al vigente campeón en un momento complicado. La era de Luis Carrión al frente del equipo ha tenido un comienzo difícil, sumando solo un punto tras empatar contra el Sevilla y ser derrotado por el Leganés. Las Palmas aún no ha encontrado la estabilidad necesaria para competir al más alto nivel, lo que convierte este enfrentamiento en una prueba de fuego tanto para el equipo canario como para el conjunto blanco. Este partido cierra la tercera jornada de Liga, y será crucial tanto para medir la consistencia del Madrid como para que Las Palmas busque un punto de inflexión en su complicada situación.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Cillessen, Álex Suárex, McKenna, Mármol, Álex Muñoz, Loiodice, Javi Muñoz, Kirian, Marvin, Mata y McBurnie.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Güler, Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: Busquets Ferrer (Colegio Balear).

Estadio y horario: Gran Canaria. 21:30 h. (Movistar LaLiga).