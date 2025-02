El clásico que finiquitará o resucitará la Liga

Óscar Bellot Madrid Sábado, 20 de abril 2024, 18:37 Comenta Compartir

La última vez que el Barça derrotó al Real Madrid, los azulgranas dejaron visto para sentencia un título de Liga que certificaron matemáticamente ocho jornadas después. Ahora son los blancos quienes tienen la oportunidad de dar jaque mate a su adversario y convertir los seis partidos que restarán para terminar el campeonato en una mera cuenta atrás hacia el alirón. Desde aquel 19 de marzo de 2023 en que el Camp Nou fue testigo de su último clásico liguero antes de que los equipos de demolición irrumpiesen en las entrañas para echarlo abajo y dejar espacio a la construcción de un nuevo coliseo, la tropa de Xavi Hernández ha sucumbido tres veces consecutivas frente a la escuadra de Chamartín en tres torneos distintos, dos de ellas de modo estrepitoso. En caso de que se repita la historia este domingo en el Santiago Bernabéu, significará la puntilla a un bloque que viene de bajón por parte de otro que llega a la riña en pleno subidón.

«Estamos muy cerca de la Liga si somos capaces de ganar», reconoció Carlo Ancelotti en la previa de un encuentro que le puede servir al Real Madrid para dar carpetazo al título y pasar a concentrar todas sus balas en la Champions, tras la agónica victoria lograda frente al Manchester City en la tanda de penaltis que ha reforzado la moral de un conjunto que está a diez partidos de abrochar el doblete más deseado. «El pastel está preparado y solo tenemos que poner la guinda», agregó Carletto la víspera de una cita que no podía pillar en mejor momento a su equipo.

Pese al desgaste acumulado en el extenuante pleito celebrado el miércoles en el Etihad, el italiano considera que sus futbolistas «han recuperado bien» y confía en aprovechar el impulso de la Champions para dar el golpe definitivo a una Liga que el Real Madrid ha liderado en 22 de las 31 jornadas completadas hasta el momento y en la que no se ha bajado del primer puesto desde la decimoctava fecha, cuando tumbó al Alavés en Mendizorroza antes del parón navideño mientras el Girona, su rival más aguerrido por entonces, pinchaba ese mismo día a domicilio frente al Betis.

La clave, a juicio de Ancelotti, es el trabajo de un grupo que antepone el éxito del equipo al brillo personal de sus miembros. Buena parte del mérito por ese ambiente tan sano cabe atribuírselo al preparador de Reggiolo, que tiró del refranero español este sábado para replicar a quienes tratan de desvirtuar el pase del Real Madrid a semifinales de la Champions amparándose en el 'catenaccio' desplegado en el Etihad y no tendría reparos en volver a plantar el autobús si con ello puede asfixiar definitivamente al Barça en un litigio en el que la principal duda local pasa por el lateral izquierdo. Mendy no entrenó este sábado por una pequeña sobrecarga, pero entró en la lista. Si se recupera a tiempo, Ancelotti dispondrá un once muy similar al que partió de inicio en el Etihad, excepción hecha del regreso de Tchouaméni a un centro del campo del que saldría Camavinga.

Terapia de choque

Por lo que respecta al bando visitante, el clásico servirá para comprobar si ha surtido efecto la terapia de choque que ha llevado a cabo Xavi tras la dolorosa eliminación en la Champions a manos del PSG. La rajada de Gündogan contra Araujo vino a echar más sal sobre la herida, evidenciando roces dentro de un vestuario que podría saltar por los aires en caso de que el Barça no sea capaz de ganar en el Bernabéu. Todo lo que no sea una victoria sacaría definitivamente de la ecuación a los azulgranas y rubricaría un año en blanco en Can Barça. De ahí que Xavi, en el que previsiblemente será su último clásico, subrayase que se trata del «partido más importante de la temporada».

«Tenemos la oportunidad de enchufarnos a la Liga», incidió el catalán, que defendió que sus pupilos lo afrontan «con toda la ilusión del mundo». «Hay que meter presión al líder. Si ganas, te pones a cinco puntos y ese es el escenario que nos gustaría», apostilló un técnico que necesitará equilibrar su balance particular contra Ancelotti (cinco triunfos del italiano por cuatro del egarense en los nueve enfrentamientos anteriores que han librado desde la banda) y asaltar un estadio que no ve caer a los suyos desde abril de 2023 para seguir aferrándose a su última esperanza de despedirse dándole una alegría a la parroquia culé. Sin más bajas que las de los lesionados Gavi y Balde, la cuestión a resolver es si Pedri partirá de inicio o, por el contrario, Xavi se guarda la carta del canario para más adelante y recurre a Christensen de entrada.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, De Jong, Gündogan, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.