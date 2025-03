El Real Madrid suspira por Pedro Porro y el Barcelona por Javi Galán

Quedan semanas para que los teléfonos de los representantes y de las oficinas de los clubes echen humo en la vorágine de la planificación de ... las plantillas del curso que viene, pero los directores deportivos ya elaboran un primer borrador de sus agendas. Hay dos extremeños que encabezan las prioridades de los primeros espadas del panorama futbolístico, que empiezan a posicionarse para hacerse con sus servicios. La cotización de Pedro Porro y Javi Galán ha subido como la espuma y están en la órbita de equipos de la talla del Real Madrid y del Barcelona.

En el caso del lateral derecho dombenitense, son los blancos los que se han postulado en una puja en la que cuentan con rivales con el poderío del Bayern de Múnich. El zaguero extremeño, que milita en el Sporting de Portugal, es propiedad del Manchester City de Pep Guardiola, que lo adquirió procedente de un Girona en el que despuntó en Primera División. Sin siquiera pisar la Premier, pasó a préstamo al Valladolid, donde su rendimiento se estancó, pero el conjunto luso apostó por él firmando una cesión por dos años y se ha convertido en una pieza fundamental con los 'Leones'. Dos Copas de la Liga, una Supercopa y una Liga le avalan, además de un rendimiento que le valió ser galardonado con el título de mejor defensa del mes de en varias ocasiones.

En su primer año anotó cuatro dianas y firmó dos asistencias, mientras que este curso lleva los mismos tantos (uno de ellos en Champions ante el Dortmund), pero con siete pases de gol. Ello pese a que está teniendo una participación irregular al perderse catorce partidos (trece de ellos por lesión y uno por sanción).

Los lisboetas cuentan con una opción de compra por 8,5 millones de euros (un chollo para las cifras que se manejan), una cláusula acordada con los citizens que ejecutarán para, o bien blindarlo, o como todo apunta, con vistas a una maniobra puente para una venta a corto plazo que podría rondar los 30-40 millones. Y ahí es donde pone en liza sus cartas el Madrid que, aunque ha renovado recientemente a Carvajal y Lucas Vázquez en esa demarcación hasta 2025 y 2024, el flanco diestro es uno de los puntos débiles en el once merengue, especialmente por el rosario de lesiones que ha sufrido el madrileño en las últimas fechas.

Los cantos de sirena de la casa blanca no son nuevos para Pedro Porro. Varios medios portugueses ya se hicieron eco en 2021 del interés madridista, que adquirió un diente de sierra con la convocatoria de Luis Enrique para tres partidos clasificatorios para el Mundial de Catar, debutando el 28 de marzo ante Georgia. Sin embargo, en plena efervescencia de los rumores sobre su posible traspaso en octubre del pasado año, coincidiendo con su citación con la Roja para la final a cuatro de la Liga de Naciones, A Bola publicaba unas declaraciones de su abuelo que alejaban su fichaje: «¿Interés por el Real Madrid? ¡Nunca! ¡Preferiría el Sporting! Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y yo soy del Fútbol Club Barcelona, aunque me duele la forma en la que juega ahora». Algo que desmintió Pedro Porro.

Otros clubes como el Atlético de Madrid, con muchas carencias en la posición natural del calabazón, también han mostrado su interés. Su juventud (22 años) y su condición de lateral moderno, con ida y vuelta, velocidad, desborde, técnica y precisión en el pase, le otorgan unas cualidades muy apetecibles tanto en esquemas clásicos como en dibujos con carrileros, donde se maneja con soltura.

Ampliar Javi Galán realizando un regate en un partido ante el Valencia. Celta de Vigo

Javi Galán, rey del regate

En ese prototipo también encaja Javi Galán, a quien el universo del big data, tan de moda en la nueva era balompédica, le destaca en una estadística muy cotizada y poco frecuente en un zaguero. El futbolista pacense de 27 años es el segundo mejor regateador de la Liga, solo por detrás de un consumado especialista en la materia, Vinicius Junior, que lidera esa faceta con 81 intentos con éxito, por los 70 del extremeño. Aunque no es una excepción, porque en la campaña anterior tuvo números no muy cercanos a los del mismísimo Messi. Nada es casualidad y es que sus primeros pasos, Rooney, como se le conocía en sus inicios, ejercía de delantero en el Flecha Negra, donde anotó doce goles antes de recalar en el Badajoz. Con los blanquinegros también se manejaba en tareas ofensivas y ya en el Córdoba empezó a retrasar su posición hasta encontrar su hábitat predilecto como carrilero zurdo en la línea de cinco en el Huesca, donde cuajó una temporada y media que no pasó desapercibida. El Celta aprovechó la coyuntura del descenso oscense para incorporarlo pagando su cláusula de 4 millones, ofreciéndole un contrato hasta 2026. Y no ha parado de crecer. Se halla en su punto álgido de madurez y con los gallegos es titular indiscutible funcionando como un auténtico pulmón por su flanco, desde donde ha firmado tres asistencias. Es uno de los futbolistas con más minutos de toda la competición.

El Barcelona sigue muy de cerca sus pasos para reforzar una posición desguarnecida y en la que precisa un relevo para Jordi Alba, en la recta final de su carrera y sin un sustituto de garantías. Está muy bien colocado en las quinielas para fichar por el conjunto culé, pero todo dependerá de las prioridades de un Barça en plena reconstrucción y con varias posiciones con urgencias. En ese casting tiene competencia: Grimaldo, del Benfica, criado en la Masía, también es un antiguo objetivo de la secretaría técnica azulgrana, y se incorporan nombres como los de Álex Moreno (Betis), Gayà (Valencia) o Tagliafico (Ajax).