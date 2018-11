Jornada 12 Solari: «El Celta fue muy duro» Solari, durante el partido. / REUTERS El entrenador del Real Madrid destacó que su equipo «fue capaz de sobreponerse a todo» y no quiso mojarse cuando le preguntaron por su posible continuidad en el banquillo blanco COLPISA Madrid Domingo, 11 noviembre 2018, 23:13

Santiago Hernán Solari, entrenador del Real Madrid, quiso destacar el gran papel de su equipo, que se sobrepuso a muchas adversidades para llevarse la victoria por 2-4 ante el Celta de Vigo. «El equipo mostró mucha personalidad al levantarse de todo lo que pasó. El Celta jugó muy duro y algunos jugadores estaban tocados. Por ejemplo Bale estaba tocado de la primera parte por una patada y tuvo que aguantar como pudo porque con la lesión de Nacho no nos quedaban cambios», declaró.

Sobre la dureza del Celta, el entrenador blanco no quiso profundizar, pero dejó un mensaje claro. «El Celta fue duro. Nada más y nada menos. Al límite del reglamento. Y eso lo sufrieron alguno de nuestros jugadores», afirmó.

Cuestionado sobre qué ha hecho desde su llegada al banquillo blanco para que el equipo madridista haya mejorado tanto, el argentino quiso dar mérito a los jugadores. «No hay teclas que tocar. Son ellos los que salen y lo hacen bien. Hoy era muy difícil sobreponerse a todo lo malo que nos había pasado y los jugadores, juntos en el campo, han demostrado poder con eso», dijo.

Por último, no quiso dar su opinión sobre su posible continuidad como técnico en el banquillo del Real Madrid. «Lo importante es hacer lo necesario y lo posible por el bien del equipo y por el bien del Real Madrid. Lo demás no importa. Yo hago los planes a poco tiempo vista, y ahora el plan que tengo es que mañana tenemos libre», finalizó.

Odriozola: «Que siga Solari no depende de nosotros»

Álvaro Odriozola, lateral del Real Madrid, se mostró muy satisfecho después de que su equipo venciese por 2-4 al Celta de Vigo. «Nos vamos con sensaciones muy buenas porque en todo momento hemos sabido hacer las cosas bien. Teníamos un rival complicado, el partido era una batalla y la hemos ganado», declaró.

El joven futbolista quiso quitar hierro a la dureza del Celta, que realizó fuertes entradas a jugadores del Real Madrid. «Al final el fútbol es de contacto y a veces pasan estas cosas pero no hay que darle más importancia. Ellos tienen que utilizar sus armas y no hay nada que decir», dijo.

Cuestionado sobre a qué se debe el gran cambio experimentado por el Real Madrid desde la llegada al banquillo de Santiago Hernán Solari, Odriozola confesó no saber explicar el motivo. «A veces en el fútbol no hay respuestas. No hay que darle más importancia. Vamos con Solari a muerte, estamos cogiendo confianza y lo más importante de hoy era conseguir la victoria. No nos estaban acompañando los resultados, hemos tenido cambio de entrenador y ahora estas cuatro victorias seguidas nos han venido bien», confesó

Por último, no quiso mojarse a la hora de decir si el vestuario quiere que Solari continúe como técnico. «Nosotros no estamos a esas cosas y lo único que podemos hacer es trabajar para que todo vaya bien. Estamos a muerte con Solari. Fue un gran jugador y es un gran entrenador», finalizó.

Butragueño no confirma la continuidad de Solari

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, no quiso confirmar que Santiago Hernán Solari vaya a continuar como entrenador tras el parón de selecciones de las próximas dos semanas. «Sólo puedo decir que estamos muy felices y contentos con Solari y con lo que estamos viendo las últimas semanas», declaró.