Gallagher evita la derrota de un decepcionante Atlético en Vallecas

Amador Gómez Madrid Domingo, 22 de septiembre 2024, 23:12 | Actualizado 23:18h. Comenta Compartir

Conor Gallagher marcó ante el Rayo su segundo tanto con el Atlético tras estrenarse como goleador la semana anterior contra el Valencia y el equipo rojiblanco evitó así en Vallecas su primera derrota de la temporada. Al igual que ocurrió en el debut en la Champions contra el Leipzig el Atlético se vio obligado a remontar, aunque en esta ocasión, tras ser superado en fútbol y actitud en la primera mitad, no tuvo éxito, porque el Rayo defendió muy bien después del empate del centrocampista inglés y los rojiblancos no volvieron a crear demasiadas ocasiones claras. La última, un disparo de Correa en el minuto 88 que atrapó Batalla.

El Atlético, decepcionante en Vallecas, tiró la primera parte ante un gran Rayo y, aunque reaccionó en el segundo tiempo, solo pudo sumar un punto, mostrándose muy impreciso arriba ante una magnífica defensa cuando corría el reloj en contra. El Rayo aguantó las acometidas del rival y, en el primer partido de James Rodríguez en Vallecas, el segundo con su nueva camiseta, consiguió un meritorio y merecido empate ante un Atlético que tras el 0-7 de la pasada Liga pinchó a una semana de recibir al Madrid en el Metropolitano.

Aunque el Atlético, con seis cambios con respecto al once que ganó en el estreno en la Champions, comenzó bien el partido y pudo adelantarse con un zapatazo al larguero de Julián Álvarez en el minuto 22, fue después desbordado por el Rayo, dominador y superior de ahí al descanso, hasta que consiguió marcar. El equipo franjirrojo no dejó de achuchar y dejó en evidencia a la defensa del Atlético, en la que ni Nahuel Molina ni Samu Lino dieron seguridad y los centrales no dejaron de sufrir hasta la segunda parte. Con el Atlético roto en la segunda, sin la mentalidad ni la agresividad requerida, y también sin consistencia en la medular, el Rayo fue mucho mejor en el primer tiempo y así se fue con justicia con ventaja a los vestuarios, obligando a Simeone a rectificar.

Rayo Vallecano Batalla, Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría, De Frutos (Balliu, min. 85), Unai López (Óscar Valentín, min. 65), Pathé Ciss, Isi (Guardiola, min. 85, Embarba (Camello, min. 65) y Nteka (James, min. 73). 1 - 1 Atlético Oblak, Nahuel Molina, Azpilicueta (Giménez, min. 45), Witsel, Reinildo, Lino (Griezmann, min. 46), Llorente (Correa, min. 46), Koke, Gallagher, Julián Álvarez y Sorloth (Giuliano, min. 85). Goles: 1-0: min. 35, Isi. 1-1: min. 50, Gallagher.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de Liga, disputado en el estadio de Vallecas.

Los méritos que hizo el equipo de Iñigo Pérez, con hasta 13 remates en 45 minutos, se reflejaron con el gol de Isi Palazón después de que el VAR confirmarse que el capitán rayista no estaba en fuera de juego tras ser anulado por el árbitro. Fue tras una gran jugada y en una de las numerosas llegadas en el primer tiempo del Rayo a las inmediaciones del área del Atlético, que desapareció de medio campo hacia adelante y tuvo que dedicarse, sin éxito, a defender. La solidez atrás de encuentros anteriores volvió a desaparecer ante un rival veloz y atrevido, que sin embargo no pudo aguantar mucho con ventaja en el marcador porque el Atlético dio un paso al frente en la segunda mitad.

Tras retirarse lesionado Azpilicueta, Simeone sacó a Griezmann y Correa y, con un equipo mucho más ofensivo y metido en el partido, con el francés en la mediapunta. Julián Álvarez en banda y Sorloth como delantero centro, el conjunto colchonero comenzó a carburar. Precisamente, gracias al ariete noruego, y a Gallagher, que ha caído de pie en el Atlético, el equipo rojiblanco consiguió empatar. Sorloth se fue de Batalla y su pase lateral atrás lo remató con la derecha desde la frontal el centrocampista inglés.

Con el refuerzo moral del empate y la intensidad que requería el partido, el Atlético logró entonces desactivar al Rayo, con mayor equilibrio y, sobre todo, más ambición en ataque, aunque los locales volvieron después a recuperarse e incluso a intentar jugar de tú a tú al favorito al triunfo. Y cuando al Rayo le tocó defenderse tuvo un rendimiento fantástico ante tanta calidad rojiblanca, que no fue suficiente para el triunfo. El Atlético que tan bien había estado en anteriores encuentros pagó su pésima primera parte y deberá reflexionar para continuar con aspiraciones al título.