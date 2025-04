Otra prueba de fuego para el Barça en un derbi de altos vuelos

Daniel Panero Sábado, 9 de diciembre 2023, 17:02 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este domingo una nueva prueba de fuego. El conjunto azulgrana recibe al sorprendente Girona en el Lluis Companys en un partido que le debe servir para refrendar las buenas sensaciones mostradas ante el Atlético y para dar un golpe encima de la mesa y recortar distancias con la cabeza de la clasificación. Es un derbi diferente, un partido entre el vigente campeón de Liga y el equipo que más focos ha acaparado en el inicio de la competición.

«El Girona sorprendentemente para mucha gente está líder o colíder, pero para nosotros no es sorpresa. Es un equipo dinámico, con un gran entrenador y un sistema parecido al nuestro. Quieren tener la pelota y ser protagonistas. Además, están con una confianza tremenda, con desparpajo, y nos complicarán mañana», aventuró este sábado Xavi Hernández. El técnico del Barça no se fía de un rival que sigue lanzado en Liga pese a que su equipo llega con buena dinámica después de dos triunfos consecutivos que han levantado la moral de los culés.

Y no es para menos. El Barcelona se juega este domingo dar continuidad a todo lo bueno que le deparó la pasada semana. Los azulgranas llegaron con muchas dudas a dos encuentros clave en los que disputaban el pase a octavos de final de la Champions y no descolgarse en Liga. El equipo de Xavi pasó estos dos exámenes con buena nota después de imponerse al Oporto y lograr un triunfo balsámico frente a los rojiblancos que dejaba atrás muchas críticas en torno al juego que los azulgranas estaban desempeñando esta temporada.

Esas buenas sensaciones ahora toca confirmarlas contra un Girona que este curso ha cogido velocidad de crucero. El Barça está a cuatro puntos del equipo de Míchel y ganar es crucial para engancharse al tren de arriba de la tabla. Para ello, Xavi podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Ter Stegen, operado esta semana de sus problemas en la espalda, Iñigo Martínez, con molestias musculares, y Gavi, que se perderá lo que resta de temporada tras su rotura de menisco. Estas ausencias condicionarán un once en el que el técnico catalán tirará una vez más de Iñaki Peña para la portería y en el que la gran incógnita es si Joao Cancelo repetirá otra vez como lateral zurdo tras el gran rendimiento que dio la pasada semana. Son las principales dudas en un once en el que el tridente formado por Gündogan, Pedri y Frenkie de Jong volverá a estar en la medular y en el que Raphinha y Joao Félix podrían ser de nuevo los socios de Lewandowski en la punta de lanza.

Un rival con la moral por las nubes

Enfrente estará un equipo que se ha ganado por derecho propio ser considerado un aspirante a todo. El Girona ha firmado un comienzo meteórico de competición, suma la friolera de 38 puntos después de los primeros 45 disputados y aterrizará en el Lluis Companys con la moral por las nubes. El de Míchel se han convertido en un equipo prácticamente indestructible, que saca la máxima rentabilidad a todos sus recursos y que juega permanente sin el freno de mano echado, sabedor de que esta temporada todo está yendo rodado y cuesta abajo.

Solo así se explica que el Girona haya remontado marcadores adversos en los cuatro últimos triunfos que ha cosechado en Liga y Copa o que Cristhian Stuani viva, a sus 37 años, una segunda, tercera o incluso cuarta juventud. Él es la bandera, como revulsivo, de un equipo que buscará una nueva proeza, en este caso en casa del campeón. Para ello, Míchel tendrá que tirar de ingenio para reconfigurar su once inicial. El técnico vallecano no podrá contar por lesión con Borja García, Yangel Herrera, Jastin, Joel Roca y Toni Villa, y tampoco podrá hacerlo con Pablo Torre, jugador cedido por el Barcelona que tiene en su contrato la llamada 'cláusula del miedo'.

Su ausencia no variará el plan de Míchel, que pondrá en liza su guardia pretoriana con Blind y Eric García en la zaga, que no tiene dicha cláusula, con Aleix García y David López en la sala de máquinas y con el tridente habitual en la punta de ataque. Savinho, Dovbyk y Tsygankov podrían ser perfectamente la delantera del Shakhtar que ganó la Copa de la UEFA en 2009, pero ahora son el principal argumento para soñar de un Girona que no parece tener techo y que quiere seguir haciendo historia.

Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo, Gündogan, De Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski y Joao Félix.

Girona: Gazzaniga, Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez, Iván Martín, David López, Aleix García, Savinho, Tsygankov y Dovbyk.

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha).

Estadio y horario: Lluis Companys. 21:00 h. (DAZN).