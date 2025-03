El Barça pretende estirar la buena dinámica ante su kryptonita

Daniel Panero Lunes, 26 de agosto 2024, 15:51 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

El Barcelona se mide este martes a un rival que le ha puesto las cosas muy complicadas en los últimos años. El conjunto que dirige Hansi Flick visita el Estadio de Vallecas para enfrentarse a un Rayo que ha empezado con buen pie la competición y que puede presumir de haber logrado puntos en cinco de sus seis últimos duelos contra los azulgranas. Lo sabe Hansi Flick, que buscará estirar la buena dinámica de su equipo tras los triunfos cosechados frente al Valencia y el Athletic, y saldrá con todo lo que tiene disponible a la espera de Dani Olmo, todavía sin inscribir pese a las salidas de Lenglet al Atlético y Vitor Roque al Betis.

«No conozco el pasado y la racha con el Rayo. Es un buen equipo y un ambiente especial. El estadio es más pequeño que los demás, pero lo aceptamos y vamos con todo con el objetivo de ganar», afirmó Flick en la previa del partido. El técnico germano no quiso dar importancia a los precedentes que apuntan a un duelo complicado contra los franjirrojos y tampoco a las altas expectativas que han generado los dos primeros partidos de su equipo en Liga. «Estamos focalizados en el Rayo, vamos paso a paso. Así gestionamos la situación», añadió al ser preguntado por el futuro.

Y es que Flick es consciente de que no hay mejor receta para su equipo que la de centrarse única y exclusivamente en lo que ocurre dentro del terreno de juego. El Barça sigue trabajando a marchas forzadas para perfilar la plantilla y esa vorágine es peligrosa para el vestuario. Lenglet y Vitor Roque se han marchado cedidos a Atlético y Betis respectivamente, Álex Valle apunta al Celtic de Glasgow y Dani Olmo, mientras tanto, sigue sin estar inscrito, algo que el germano espera que se solucione este mismo martes. «Creo en el club, esperamos inscribirlo. Si está en la lista, estará al cien por cien para jugar», aclaró.

La participación de Dani Olmo sería una magnifica noticia para Flick, que sigue contando con bajas importantes por lesión. Ante el Rayo no estarán Andreas Christensen, Ronald Araujo, que ni siquiera ha sido inscrito, Frenkie de Jong, Gavi y Ansu Fati. Estas bajas condicionan un once en el que el ex del Bayern de Múnich repetirá la fórmula que tan buen resultado le dio contra el Athletic. Eric García e Iñigo Martínez se perfilan como zagueros, Marc Bernal el ancla con Pedri a su lado y Raphinha el mediapunta por detrás de Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski, los tres jugadores en los que el Barça ha depositado, por el momento, la tarea del gol en lo que va de curso.

Un rival crecido

Enfrente estará un rival que todavía no ha jugado en casa este curso y que se presentará ante su afición con la tranquilidad de haber empezado con buen pie. El Rayo ha arrancado la temporada del centenario con un triunfo de peso contra la Real Sociedad y un plomizo empate sin goles frente al Getafe de Bordalás. Suficiente para instalarse en la zona noble de la clasificación y llegar al duelo ante el Barça con la moral intacta y con ganas de repetir alguna de las machadas que ha logrado contra los azulgranas en los últimos años.

Y es que el Rayo ha sido un dolor de muelas últimamente para el Barcelona. De los últimos seis duelos, ha logrado puntuar en cinco de ellos, con partidos tan memorables como los dos triunfos en casa (1-0 y 2-1) o el más difícil todavía, la victoria por 0-1 en el Camp Nou gracias a un solitario tanto de Álvaro García.

-Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Mumin, Lejeune, Espino, De Frutos, Unai López, Valentín, Embarba, Isi y Nteka.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano).

Estadio: Estadio de Vallecas.

Hora y TV: 21:30 h. Dazn.