El Girona examina la euforia del Barça en Montilivi

Sábado, 14 de septiembre 2024, 19:48 | Actualizado 20:07h.

El Barça tiene este domingo un examen de esos a los que más vale ir con la lección aprendida. El conjunto que dirige Hansi Flick visita el estadio de Montilivi para enfrentarse a un Girona que ha sabido reciclarse tras las salidas de jugadores importantes como Savinho, Yan Couto, Aleix García o Artem Dovbyk y que ya sabe, además, lo que es pasar por encima del equipo azulgrana hace apenas unos meses. Los culés están avisados y buscarán seguir con la racha triunfal con la que han empezado el curso para continuar abriendo brecha con sus perseguidores y no rebajar el estado de euforia que se ha desatado en Barcelona.

«No miramos hacia atrás, sino al mañana. Es un día importante. El Girona lo hace muy bien, es muy bueno con balón y el rendimiento de la defensa ha de ser al cien por cien. Si no damos el cien por cien, no ganaremos. Es partido de nivel de Champions y lo esperamos con muchas ganas. Es un buen test», reconoció este sábado Flick. El técnico alemán del Barça sabe que los suyos llegan en un gran momento, pero también que un traspié podría revivir viejos fantasmas todavía presentes en el Barcelona.

Pese a ello, el entusiasmo en el club culé es total. El Barça ha comenzado la temporada en un estado de forma que hace tiempo que no se vivía en los azulgranas y ha superado al Valencia, el Athletic, el Rayo y, sobre todo, a un Valladolid al que endosó siete goles en un auténtico festival ofensivo. Ese día la maquinaria funcionó de principio a fin durante los 90 minutos y los culés generaron unas expectativas que se han apoderado de todos los estamentos del club. Es un gran inicio, pero la prueba del algodón llega este domingo.

Y es que el Girona no admite relajaciones. Lo sabe Flick, que no hará rotaciones pese a que gran parte del equipo regresa de jugar compromisos internacionales, y a que el Barça tiene por delante un maratón de siete partidos en apenas 21 días. El alemán no se lo puede permitir porque es clave mantener el buen tono anímico del grupo y porque, pese al regreso de Ansu Fati, aún cuenta con bajas importantes por lesión como las de Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gavi y Frenkie de Jong. Estas ausencias condicionan un once en el que Cubarsí e Iñigo Martínez volverán a estar en la zaga, en el que Marc Casadó será el pivote junto a Pedri y en el que arriba estarán los cuatro fantásticos. Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal y Lewandowski han cohabitado de maravilla a las primeras de cambio y esa sociedad promete grandes alegrías al Barcelona.

Un rival recuperado

Enfrente estará un equipo que ya sabe lo que es derrotar dos veces al Barça y que llegará a la cita totalmente recuperado tras un verano plagado de cambios. Ya no están Savinho, Yan Couto, Aleix García, Artem Dovbyk, Eric García o Pablo Torre, pero sí nuevas caras como Oriol Romeu, Bryan Gil, Donny van de Beek, Abel Ruiz o Arnaut Danjuma.

Son mimbres suficientes para que Míchel haya sumado siete puntos de doce posibles pese a haber visitado plazas tan exigentes como el Benito VIllamarín o el Metropolitano y también para soñar con repetir algunas de las machadas del pasado año. La primera puede ser ante un Barça que ha empezado como un tiro, pero que afronta un tramo fundamental para refrendar su gran arranque liguero.

-Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga, Francés, David López, Blind, Miguel Gutiérrez, Tsygankov, Herrera, Iván Martín, Bryan Gil, Abel Ruiz y Danjuma.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio: Montilivi.

Hora y TV: 16:15 h. Movistar LaLiga.