El Barça, obligado a salir a flote ante el Submarino

Daniel Panero Viernes, 26 de enero 2024, 18:00 Comenta Compartir

Ganar y pasar página. Ese es el objetivo que tiene el Barcelona este sábado. El conjunto que dirige Xavi Hernández recibe al Villarreal en el Lluis Companys con la decepción del adiós a la Copa del Rey todavía rondando en el ambiente. El equipo azulgrana necesita dejar atrás el bajón y lograr tres puntos que revitalicen la moral de las tropas y que sirvan también para meter presión a Girona y Real Madrid, los dos conjuntos que en este momento tienen una brecha de puntos importante a su favor en la pelea por el título.

«Esto va de ganar. Hablamos de mi continuidad desde agosto. Estamos haciendo un buen trabajo, la junta directiva, los futbolistas, a nivel social, económico... estamos compitiendo. En junio miraremos dónde estamos y decidiremos. Siempre pienso en positivo. Nos podemos enchufar en la Liga y la Champions nos hace ilusión», afirmó Xavi este viernes. El técnico del Barça sabe que le vienen mal dadas y que no le queda otra que mantener la mentalidad positiva si quiere revertir una situación que cada vez es más complicada.

Y es que el Barcelona se ha quedado sin margen de error. Ganar la Liga pasa por fijarse en uno mismo, ganar prácticamente todo lo que queda por delante y esperar a que Girona y Madrid se dejen más puntos de los que perdieron en la primera vuelta. En ese escenario es primordial que los culés olviden la mala inercia que arrastra el equipo. La debacle en la Supercopa de España ante el eterno rival y el adiós a la Copa frente al Athletic han socavado la moral de un equipo que este sábado se reencontrará con su afición con menos balas en la recámara que hace un mes, cuando jugaron por última vez en el Lluis Companys ante el Almería.

Ese día, el 20 de diciembre, ya se atisbaba que algo no iba del todo bien. Hubo silbidos desde la grada, reprimenda de Xavi en el descanso y una reacción del equipo que alcanzó por los pelos gracias a un tanto de Sergi Roberto. Para evitar una situación similar, el Barça deberá sobreponerse a las bajas por lesión de Ter Stegen, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi, Raphinha y Balde, último jugador en llegar a la enfermería tras sufrir una desinserción en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi podría dar la alternativa de nuevo a los jóvenes. Héctor Fort y Cubarsí podrían ser titulares tras su buen rendimiento ante el Athletic, los jugones volverán a la medular y arriba Lamine Yamal y Ferran Torres parten con ventaja sobre Joao Félix, que cada vez pierde más peso en el once azulgrana.

Un rival tocado

Enfrente estará un equipo con muchas urgencias. Muy poco queda de aquel Villarreal que peleaba por los puestos altos, ganaba la Europa League y era un dolor de muelas para los grandes del fútbol español. El Submarino está temporada se ha hundido, es decimocuarto con apenas cinco victorias en 21 jornadas y tiene más cerca los puestos de descenso que los que dan acceso a puestos europeos.

Ante este escenario, Marcelino tiene clara la receta para llevarse algo positivo. «Sabemos que jugamos contra un gran equipo, con un potencial tremendo y en su campo. Tenemos que afrontarlo con decisión, atrevimiento y sabiendo que va a requerir nuestro máximo nivel. Hay que tratar de que ellos no lo desarrollen«, afirmó un técnico que tendrá que afrontar de nuevo un importante número de bajas. No estarán por lesión Juan Foyth, Dani Parejo, Ramón Terrats, Yéremy Pino, Denis Suárez ni Alfonso Pedraza, mientras que Raúl Albiol será duda hasta última hora por problemas físicos.

Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Cubarsí, Héctor Fort, Gündogan, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres.

Villarreal: Jörgensen, Alberto Moreno, Cuenca, Bailly, Femenía, Coquelin, Comesaña, Baena, Akhomach, Sorloth y Gerard Moreno.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio y horario: Lluis Companys. 18:30 (DAZN).