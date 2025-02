El Barça, obligado a ganar al Valencia para recuperar la segunda plaza

Daniel Panero Domingo, 28 de abril 2024 | Actualizado 29/04/2024 09:24h. Comenta Compartir

Ganar o ganar. No hay más cuentas para el Barcelona. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Valencia en el Lluis Companys en un partido marcado por todo el ruido que ha provocado durante la semana la continuidad del técnico. Una victoria supondría recuperar la segunda plaza, mientras que una derrota o incluso un empate implicarían viajar el fin de semana a Montilivi con la obligación de ganar al Girona. Es la enésima 'final' para un Barça obligado a poner el foco de nuevo en lo que pasa en el césped.

«¿Montilivi?, lo más importante es mañana. Es un rival directo, ya lo dije cuando jugamos contra ellos en la primera vuelta. Hay un objetivo de mínimos que es clasificarse para la Champions y otro interesante como es la Supercopa», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. El técnico catalán es consciente de que tiene un duelo crucial la próxima jornada, pero también sabe que no tiene margen de error y que es importante que los suyos lleguen a ese compromiso por delante en la clasificación.

Y es que el Girona no va a permitir que el Barça levante el pie del acelerador. El conjunto de Míchel ya es segundo después del triunfo que logró el sábado ante Las Palmas y eso hace que el equipo culé deba afrontar el duelo contra el Valencia en casa como una auténtica final. Es así. Y eso que los azulgranas ya han empezado a mirar de reojo la temporada que viene, pero ese es un pecado que no se pueden permitir si quieren amarrar la segunda plaza. «No habrá relajación. Precisamente por no haber hecho los deberes ahora hay que dar más, un plus. Hay que revertir la situación y terminar con buenas sensaciones. Nos jugamos poder disputar un título la temporada próxima», recordó Xavi.

Ese plus será fundamental para que el Barça se reponga de una semana muy dura de competición. Afrontó con ilusión dos partidos clave de Champions y Liga y, en ambos casos, se llevó un golpe en el mentón. El PSG le hizo revivir viejos fantasmas en Europa, mientras que el Real Madrid le dio un golpe de realidad que todavía duele en la Ciudad Condal.

Para superar ese bache, Xavi podrá contar con todos sus efectivos a excepción de los lesionados Balde, Gavi y Frenkie de Jong. El neerlandés es la principal ausencia en una convocatoria en la que sí estará Pedri tras superar problemas físicos y de la que también formará parte Vitor Roque, jugador para el que ya no se descarta una posible salida el próximo verano. «Necesita más minutos y confianza. Al final de temporada veremos», dijo el técnico. Con estos mimbres, Xavi podría repetir el 4-3-3 habitual con Cubarsí y Araujo en la zaga, Christensen en la base del centro del campo, acompañando a Pedri y Gündogan, y con Raphinha y Yamal para asistir a Lewandowski en la punta de lanza.

Un rival con hambre

Enfrente estará un equipo que, paso a paso, se ha ido ganando la posibilidad de pelear por estar en puestos europeos. «Tiene mucho mérito, Baraja está haciendo un gran trabajo», analizó Xavi. Y no le falta razón. Los ches han pasado de pelear por no descender a estar luchando por cotas mayores y lo han hecho, además, apostando por la cantera y abriendo paso a jugadores como Javi Guerra, Mosquera, Fran Pérez o Pepelu. Todos ellos son la nueva hornada de un Valencia que llega al Lluis Companys después de caer ante el Betis, pero que buscará terminar la jornada en puestos de Conference League y a un solo punto de la Europa League.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, Gündogan, Christensen, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Mosquera, Cenk, Jesús Vázquez, Guillamón, Pepelu, Almeida, Fran Pérez, Hugo Duro y Diego López.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité vizcaíno).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 21:00 h. Dazn.