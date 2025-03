El Barça busca despertar en la Liga tras su reacción europea

Daniel Panero Sábado, 14 de diciembre 2024, 17:07 Comenta Compartir

Prohibido relajarse. Esa es la máxima que tendrá el Barcelona para recibir la visita del Leganés en el Lluis Companys. El conjunto que dirige Hansi Flick juega con la obligación de rubricar las buenas sensaciones mostradas en Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund y con la necesidad de enderezar el rumbo en Liga, donde los tropiezos ante Real Sociedad, Celta, Las Palmas y Betis han arrojado a los azulgranas a un mar de dudas y han reabierto una lucha por el liderato que se antoja apasionante.

«Le he dicho al equipo que todo depende de nosotros, de si jugamos al cien por cien concentrados. Todos los equipos buscan, como es normal, nuestra debilidad y pelearán por lograrlo. Quiero que estemos concentrados al cien por cien, con respeto a rival, pero debemos jugar nuestro partido, con nuestro estilo. Todo depende de nosotros», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al partido ante el conjunto pepinero en Montjuic. El técnico germano sabe de la importancia que tiene el duelo ante el Leganés y, sobre todo, tiene muy clara la forma de afrontarlo por parte de sus jugadores.

Y es que el duelo frente al equipo madrileño es un partido trampa. Lo es porque Las Palmas visitó recientemente el Lluis Companys en una situación parecida y logró un triunfo que todavía escuece en el vestuario azulgrana. Por eso, Flick mandó un aviso a navegantes y aseguró que su equipo no piensa todavía en el compromiso de la próxima semana contra el Atlético de Madrid, que se antoja decisivo en la pelea por el campeonato de invierno. La prioridad ahora es ganar, recuperar sensaciones en Liga y dejar atrás la racha de cinco puntos de los quince últimos posibles, un bache con el que el Barça ha dilapidado toda la sustanciosa ventaja lograda en los primeros meses de competición.

Con esa idea en mente Flick alineará un equipo competitivo en el que, eso sí, no descarta que haya rotaciones para amortiguar la carga de partidos que sufre el equipo azulgrana en el último mes. «Hay que tomar decisiones con los jugadores. Está bien hacer alguna rotación, pero no lo hemos decidido aún. Podría ser», aseguró el germano. Esas rotaciones serán quirúrgicas y no una revolución similar a la que fracasó contra Osasuna en El Sadar el día en el que hizo varios cambios de golpe. Eric García podría tener minutos en la zaga, Gavi podría entrar en la medular y Ferran Torres podría ser la gran novedad para dar descanso a Raphinha, que prácticamente lo ha jugado todo desde que comenzara la temporada.

Un rival con urgencias

Enfrente estará un equipo que necesita como el comer los puntos. El Leganés llega a Montjuic metido de lleno en una crisis de resultados que tuvo su punto álgido la pasada semana con el 0-3 en casa contra la Real Sociedad. Los pepineros necesitan un punto de inflexión y la visita a Barcelona puede serlo. No tienen nada que perder y Borja Jiménez, su técnico, asegura que tendrán opciones. «Debemos ser solidarios, minimizar sus bazas ofensivas y aprovechar las nuestras, porque estoy convencido de que nos van a conceder algunas y tendremos opciones dentro del partido», aseguró el técnico. Para ello, podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Franquesa por lesión y Rosier por sanción, mientras que Haller y Brasanac serán duda hasta última hora por molestias.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres y Lewandowski.

Leganés: Dmitrovic, Altimira, Sergio González, Tapia, Nastasic, Javi Hernández, Cissé, Neyou, Óscar Rodríguez, Juan Cruz y Miguel de la Fuente.

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 21:00 h. DAZN.