El Barça tiene prohibido fallar ante el colista

El Barça tiene este miércoles una cita en la que está prohibido fallar. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Almería en el Lluis Companys en un partido marcado por el momento tan complicado que atraviesan los azulgranas después de no mostrar buenas sensaciones y tras enlazar tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Ganar y convencer puede significar dejar atrás la crisis antes de acabar 2023, mientras que perder significa destapar de una vez por todas la caja de los truenos.

«Lo veo remontable, pero no podemos fallar. Lo que nos pasa factura son nuestros errores. Vas perdiendo puntos... Tenemos que acabar la primera vuelta de manera positiva y hacer una segunda mejor, porque Girona y Real Madrid no fallan. Hay que ir paso a paso, necesitamos la victoria», reconoció el técnico del Barça el día previo del duelo entre el vigente campeón de Liga y el colista, que no ha ganado aún ninguno de sus 17 partidos en el campeonato. El entrenador del Barcelona se mostró positivo pese a la tormenta que se ha desatado en torno a su equipo en las dos últimas semanas.

Y es que en el Barça todo ha cambiado en apenas 15 días. De volar contra Oporto y Atlético se ha pasado a estrellarse de morros frente a Girona, Amberes y Valencia, tres tropiezos que han hecho saltar todas las alarmas en un club que ya no se anda con paños calientes. «Nos está costando, debemos mejorar», reconoce Xavi. Esa mejoría pasa por ganar y convencer a la grada de Montjuic, una afición que vivirá el último partido oficial del año de los suyos. El Barcelona todavía viajará a Dallas para un amistoso contra el América, con una mezcla de resignación y expectación, dos sensaciones contradictorias que en este momento dominan la actualidad culé.

Es así porque en el Barça todo puede pasar, lo mejor y lo peor. Este miércoles Xavi espera que ocurra lo primero y, para ello, deberá sobreponerse a la baja de uno de sus jugadores fundamentales en la parcela ancha. Pedri sufrió este martes problemas musculares en el último entrenamiento junto al resto de sus compañeros y se une a las bajas por idéntico motivo de Gavi, Ter Stegen, Iñigo Martínez y Marcos Alonso, además de la de Frenkie de Jong, sancionado por acumulación de amonestaciones. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi podría recuperar a Cancelo como lateral zurdo, en el que Oriol Romeu y Fermín López serían las novedades en la medular y en el que Joao Félix y Raphinha serían los encargados de acompañar y nutrir a Lewandowski en la punta de lanza.

Un rival con muchas urgencias

Enfrente estará un equipo que está viviendo esta temporada una auténtica pesadilla y que llega al Lluis Companys muy tocado tanto en la clasificación como en el apartado anímico. El Almería ha sumado en lo que va de curso apenas cinco puntos de los primeros 48 que ha disputado, unas cifras demoledoras a las que además hay que sumar que es el equipo más goleado con 39 dianas en contra. Los de Gaizka Garitano todavía no han ganado un solo partido y, para colmo de males, visitan al actual campeón, un partido que el técnico vasco afronta sin embargo con optimismo. «Vamos a jugar contra un gran equipo en un escenario difícil, pero también es cierto que estamos compitiendo todos los partidos y esa es la idea. En la situación en la que estamos, no estamos para regalar ningún partido ni ponérselo fácil a nadie«, afirmó.

Para ello, Garitano deberá hacer encaje de bolillos ante las bajas por lesión de Koné, Melero, Pubill, Luis Suárez, Milovanovic y Svidersky, además de la de Robertone por acumulación de amonestaciones. La plaga de bajas tendrá su efecto en un once en el que habrá cinco defensas para contener el empuje azulgrana y en el que la gran esperanza del Almería estará puesta en lo que Embarba, Arribas y Baptistao puedan lograr en sus aventuras en ataque.

Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo, Fermín López, Oriol Romeu, Gündogan, Raphinha, Lewandowski y Joao Félix.

Almería: Luis Maximiano, Pozo, Chumi, Montes, Édgar, Akieme, Lopy, Baba, Arribas, Embarba y Baptistao.

Árbitro: Cuadra Fernández (Balear).

Estadio y horario: Lluis Companys. 19:00 h. (Movistar LaLiga).