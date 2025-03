Remontada heroica del campeón ante el Valencia

Amador Gómez Madrid Sábado, 22 de enero 2022, 09:39 | Actualizado 23:32h. Comenta Compartir

Tras caer en la Supercopa ante el Athletic y en octavos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, el Atlético regresa a su complicada realidad también torneo de la regularidad para medirse este sábado al Valencia en un duelo de urgencias convertido en una especie de plebiscito a Diego Pablo Simeone en el Wanda Metropolitano. Tras diez años de éxitos, el técnico argentino sufre su peor momento en el club rojiblanco y cada vez son más las voces que aconsejan su renuncia por entender que el equipo no rinde y el vestuario se le ha ido de las manos. Mientras arrecian las críticas, el Cholo apeló este viernes a la «unión y tranquilidad», y aseguró que siente «la misma ilusión» que el primer día que llegó.

El partido se las trae porque los contendientes no pueden permitirse muchos más errores en esta segunda vuelta si quieren cumplir sus objetivos mínimos. El Atlético viene de seis derrotas en sus últimos diez partidos oficiales disputados y es cuarto en la tabla con 33 puntos, lejísimos de Real Madrid y Sevilla, a cuatro del Betis, igualado con la Real Sociedad y con uno más que el Barça y dos de ventaja respecto Rayo. Si para los colchoneros es obligado ganar, más aún para los levantinos, novenos con 29 puntos y a día de hoy fuera incluso de posiciones europeas. Se agarran a la vía de la Copa del Rey, donde se medirán en cuartos al Cádiz, pero no pueden dejarse llevar en la Liga.

Es duda y foco de las miradas Daniel Wass, que acaba de superar el coronavirus y puede jugar su último partido con el Valencia precisamente ante el Atlético, casi seguro su destino inmediato. También hay lío en torno al delantero uruguayo Maxi Gómez, a quien su técnico dejó ya fuera de la reciente convocatoria ante el Sevilla y se filtró que fue por estar pasado de peso. El ariete quiere salir más pronto que tarde del club de los líos, que para el Wanda se quedó sin Gayà por su expulsión en el reciente empate de Mestalla frente a los hispalenses.

«Todo lo que pasó de aquí para atrás no se puede arreglar. Pido a la gente que esté con el equipo porque la necesitamos y no tengo dudas de que va a responder. El 90% de los jugadores que van a estar contra el Valencia nos hizo campeones», enfatizó Simeone en la rueda de prensa previa a este clásico de la Liga. «Ojalá podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. Siempre fuimos fuertes por estar todos juntos. Hay que tranquilizarse, no apresurarse porque no lleva a ningún lado. Necesitamos contundencia y estabilidad. Las palabras quedan en poco», añadió.

Problemas centrales

No caben excusas en la tercera plantilla más cara del campeonato, pero confesó Simeone que han influido negativamente en su equipo «lesiones importantes». En este sentido, se mostró feliz porque recupera a los centrales Savic, tras nueve partidos ausente, y Giménez, aunque sigue de baja Griezmann. Confirmó la titularidad de Luis Suárez, suplente de lujo en las últimas citas coperas sin retorno, insistió en que conoce bien a Bordalás y advirtió que el «Valencia será un rival duro y complejo, que compite muy bien». En Mestalla, al Atlético se le escapó en el descuento una victoria que tuvo atada primero con 0-2 y luego con 1-3.

Sigue dando que hablar, y mucho, la polémica generada por el recibimiento hostil al Atletico en Donosti. Se quejó Simeone ante los periodistas y el propio Imanol Alguacil, técnico local, de la falta de protección policial en los aledaños del Reale Arena y fue desmentido por el consejero vasco de Interior, Josu Erkoreka. «Las imágenes en San Sebastián hablan por sí solas, pero no tuvo nada que ver con nuestra derrota», zanjó este viernes el Cholo, centrado solo en el siguiente partido y en sacarle rendimiento a su plantilla.

En tiempos de crisis para el vigente campeón, la afición colchonera reclama una mayor presencia en el equipo de canteranos que sientan el escudo. Destacó el técnico los buenos minutos disputados por Javi Serrano en la Copa del Rey. «Si sigue con humildad, trabajo y ganas de aprender y mejorar, se acercará más poder ser estable con nosotros. Nos sentimos identificados con su juego: es joven, no hay que apurarlo, pero tiene algo que se necesita: energía», comentó acerca de un centrocampista de carácter al que ya se compara con el excapitán Gabi.

Después de que el Valencia se fuese al descanso con dos goles a su favor, la reacción de grandeza del Atlético se vio premiada con una remontada firmada en tres minutos, en un final de locura, con los tantos de Ángel Correa y Mario Hermoso, que se encargaron de certificar una debacle del equipo de José Bordalás, cuyo equipo se estrelló por ser tan conservador. El Atlético recuperó la alegría con una increíble victoria y su afición se reconcilió con Diego Pablo Simeone, más aún después de retirar del campo a Joao Félix y conseguir que su equipo, con rabia, empuje y ambición, le diese la vuelta a un partido que se puso muy cuesta arriba, en el que el vigente campeón mostró dos caras muy diferentes. La de un equipo ansioso, nervioso y muy débil de nuevo en defensa en la primera parte, y la de un conjunto que estaba muerto y que con las sustituciones resucitó con el atrevimiento, el carácter y el espítiru que se le reclamaba.

Tal fue la importancia de la victoria que los jugadores del Atlético lo celebraron, todos excepto Joao Félix, como si de un título se tratara. El joven delantero portugués se quedó en los vestuarios, mientras sus compañeros y su entrenador vivían un éxtasis sobre el césped, tras un triunfo que vale mucho más que tres puntos, después de haber sufrido seis derrotas en los últimos diez encuentro. El Atlético se la devolvió así con creces al Valencia, después de perder en Mestalla dos puntos al final, en un empate que supo entonces a derrota y que dio lugar a la caída libre de los rojiblancos, frenada a la heroica en el Wanda Metropolitano.

Obligado a romper su mala racha tras sus varapalos en la Supercopa y en la Copa, y a dar un paso al frente para apaciguar los ánimos y aliviar el complicado momento de Simeone, el Atlético tardó en aparecer, pero lo hizo con un gran sabor de boca, 'in extremis', en el descuento de un duelo en el que triunfó al ataque entre el desorden y el miedo del Valencia. El conjunto de José Bordalás aprovechó en el primer tiempo la ansiedad y nerviosismo del Atlético y la debilidad de una defensa que volvió a hacer aguas, pero no pudo culminar su encuentro con éxito. El Atlético se reanimó en el segundo tiempo después de haber sido víctima de la sobreexcitación, en una primera parte marcada por la efectividad del rival.

Dos ocasiones tuvo el Valencia en la primera parte y golpeó en las dos, en la primera, con una contra en la que no solo hubo agujero defensivo local, sino que también volvió a fallar Oblak al derechazo de Musah. Ya al filo del descanso, después de que todos los rechaces beneficiasen al Valencia, Hugo Duro puso el segundo en un duelo muy bronco que tuvo un momento clave cuando Simeone fue pitado casi a la hora de juego por retirar a Joao Félix y sustituirle por un defensa como Felipe. Un cambio en principio polémico, con dos goles en contra y sin atisbos de recuperación, pese a que el Atlético al comienzo de la segunda parte sí tenía ya mucho más empuje y ambición, lo que le faltó en el inicio de un encuentro que Bordalás planteó con cinco defensas. Tras un primer tiempo embarullado con un juego muy plano, mejoró mucho el Atlético en la segunda mitad, también plagada de faltas e interrupciones, aunque el defensor del título careciese en principio, como tantas otras veces, de contundencia también en ataque.

Atlético Oblak, Vrsaljko (Herrera, min. 60), Giménez, Hermoso, Lodi (Correa, min. 46), Carrasco (Serrano, min. 98), De Paul, Koke, Lemar (Cunha, min. 57), Joao Félix (Felipe, min. 57) y Luis Suárez. 3 - 2 Valencia Doménech, Thierry Correia (Christian, min. 72), Foulquier, Diakhaby, Alderete (Koba, 54), Lato (Jesús Vázquez, min. 72), Guillamón, Carlos Soler, Musah (Racic, min. 88), Guedes y Hugo Duro (Maxi Gómez, min. 72). Goles: 0-1: min. 24, Musah. 0-2: min. 44, Hugo Duro. 1-2: min. 64, Cunha. 2-2: min. 90, Correa. 3-2: min. 93, Hermoso.

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Tarjetas amarillas a Thierry Correia, Koke, Hermoso, Musah, Guillamón, Lato, Luis Suárez, Doménech, Herrera y Nelson Vivas, ayudante de Diego Pablo Simeone.

Incidencias: Partido correspondiente a la 22ª jornada de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano. 44.999 espectadores.

El Atlético tiró de casta y recortó distancias a balón parado gracias a Cunha, porque el Valencia fue ultradefensivo en la segunda parte. Ya con la 'doble 9', formada por Luis Suárez y Cunha y un dibujo más ofensivo, el Atlético, espoleado por una afición que al igual que el equipo despertó, el Atlético comenzó a jugar y a llegar, y apareció el 'punch' arriba. Luis Suárez pudo lograr el empate en el minuto 70, pero mandó el balón al limbo cuando el Valencia, acogotado frente al empuje colchonero, peor lo estaba pasando. Y así no pudo sobrevivir el Valencia, porque el Atlético no se rindió hasta la memorable remontada.