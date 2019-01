Pichu Cuéllar, a un paso de fichar por el Real Valladolid Cuéllar, en el partido que disputó con el Leganés en Zorrilla :: EL NORTE EL NORTE Miércoles, 23 enero 2019, 11:38

El portero extremeño del Leganés, Pichu Cuéllar, está muy cerca de firmar un contrato por tres temporadas con el Real Valladolid, según desveló a última hora de la noche de este martes el diario 'As'. El guardameta, de 35 años, acaba contrato esta temporada, por lo que es libre de negociar con quien lo desee sin necesidad de avisar a su club.

Cuéllar ya estuvo en la agenda del Pucela en verano, pero no pudo rubricar el acuerdo que tenían ambas partes porque los pepineros no le permitieron salir al no encontrar un relevo de garantías.

De confirmarse la llegada a Valladolid del guardameta emeritense, que cumplirá 35 años en mayo, el club se encontraría la temporada próxima con tres guardamentas: Iván Cuéllar, Jordi Masip y José Antonio Caro, además de Samu Pérez en la recámara.

No obstante, algunas informaciones con origen en Santa Cruz de Tenerife señalan que Caro podría acabar fichando en invierno por los chicharreros si se desvinculara del Real Valladolid. Un extremo harto improbable ya que el cancerbero es una apuesta de futuro del club.

