PRIMERA Pedro Porro: «Me gusta el proyecto del Valladolid» 01:00 Pedro Porro durante su presentación en el estadio Zorrilla. :: GVILLAMIL El extremeño, nuevo lateral blanquivioleta, afirma que está ilusionado con la temporada que arranca este mismo fin de semana IVÁN HERRERO VALLADOLID. Miércoles, 14 agosto 2019, 08:23

Pedro Porro ya luce los colores del Real Valladolid. El lateral extremeño ha sido presentado a las 11.30 horas tras su primer entrenamiento. El jugador procedente del Manchester City declaró que se decidió por el Pucela ya que le entusiasmaba el proyecto de los albivioletas. «Me gustó mucho el proyecto que me ofrecieron y di mi palabra para unirme al Valladolid».

El nuevo refuerzo llega a un equipo donde el 4-4-2 y la defensa en bloque son claves para la idea de juego de Sergio González. «Es un sistema diferente, pero me intentaré adaptar a lo que desee el entrenador. Es verdad que tengo que acostumbrarme a las tareas defensivas, pero en el día a día lo sacaremos adelante». A pesar de otras ofertas que le habían ofrecido, el futbolista extremeño de 21 años siempre tuvo claro su pensamiento de jugar en el José Zorrilla. «Había interés de varios clubes, pero como he dicho antes, me gustaba mucho el proyecto que tenía el Real Valladolid y por eso elegí llegar aquí, aparte de la confianza que habían depositado en mí».

El ex del Girona viene cedido con opción de compra procedente del Manchester City. Pedro Porro sólo piensa en lo que le deparará este año, sin mirar un posible futuro a las órdenes de Pep Guardiola. «Mi cabeza está en el Real Valladolid y en conseguir el primer objetivo que es la permanencia. El año que viene será otro año, en el que tendré que volver a empezar de cero».