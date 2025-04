Pedri suma y sigue

Daniel Panero Viernes, 18 de octubre 2024, 17:35 Comenta Compartir

Pedri ha vuelto. El futbolista canario ha comenzado la temporada a un gran nivel y ha conseguido dejar atrás los problemas físicos que le han lastrado en los últimos años. Lo ha hecho mejorando en el apartado físico de la mano de Hansi Flick en el Barcelona y también en una selección española que le viene como anillo al dedo. Desde que comenzara el curso ha disputado todos los partidos sin excepción, un total de 15, y se ha convertido en un líder en la sala de máquinas. Es la reconstrucción de un jugador que, a sus 21 años, todavía está llamado a ser el timón azulgrana en la próxima década.

«Noto que estoy mucho mejor físicamente y que puedo hacer cosas distintas. Me siento a gusto porque el entrenador me ha transmitido que debo jugar sin presión y haciendo lo que sé. Solo quiero que las lesiones me respeten y pueda ayudar al equipo», afirmó Pedri el pasado 5 de septiembre. Por entonces, el canario acababa de dejar atrás una lesión que le alejó de la recta final de la Eurocopa y que le privó de entrar con normalidad en la dinámica de Flick. Pese a ello, ya notaba que las cosas estaban cambiando y que el trabajo diseñado por el ex del Bayern de Múnich podía servir para dejar atrás su calvario con las lesiones.

Y es que Pedri hasta este curso no había podido tener continuidad para desarrollar todas sus cualidades. Explotó en aquella maratoniana temporada 20-21 en la que disputó más de 70 partidos entre el Barça y la selección y, desde entonces, había visto interrumpida su progresión hasta en diez ocasiones por distintos problemas físicos que fueron desde lesiones musculares hasta el coronavirus. 476 días en los que el aura que se generó con su irrupción, Golden Boy incluido, parecía haberse apagado por culpa de las lesiones.

Ese calvario parece que ahora por fin toca a su fin. Pedri ha conseguido hilar quince partidos consecutivos entre el Barça y la selección y lo ha hecho convertido en un jugador fundamental tanto para Flick como para Luis de la Fuente. En el equipo azulgrana se ha hecho importante ante la ausencia en la mediapunta de Dani Olmo para realizar la presión de campo contrario y ha sido básico también como centrocampista para acompañar a Marc Casadó en la generación de juego. Desde ahí se ha destapado como un futbolista capaz de dar fluidez a la pelota y de alternar los clásicos balones en corto del equipo culé con otros en largo de los que pueden beneficiarse especialmente Lamine Yamal y Raphinha desde los costados.

Un análisis a fondo

La situación de Pedri con las lesiones era una asignatura pendiente del Barcelona desde la pasada temporada y el club culé, ya el pasado año, decidió hacer un análisis a fondo de las características del jugador canario para prevenir futuras lesiones. Se hizo un estudio morfológico, de su constitución y de sus hábitos tanto dentro como fuera del terreno de juego. A raíz de dichos análisis se hizo un trabajo personalizado que tuvo continuidad con Flick y que ha derivado en un Pedri reconstruido y listo para aguantar una mayor carga de partidos.

Pedri ha disputado apenas 89 minutos contra Dinamarca y Serbia durante el parón de selecciones y regresa a la disciplina culé donde se encontrará con un Barcelona que tendrá más efectivos en su demarcación. Flick espera recuperar durante lo que resta de octubre y principios de noviembre a Fermín López, Dani Olmo y Gavi, así como a un Frenkie de Jong que estará mucho más rodado. Estos regresos permitirán al germano dar descanso al futbolista canario y ampliar una rotación básica ante un calendario que no dará tregua en la recta final de año.