Pedri, sobre los incidentes en Cornellà: «Hubo un momento de miedo»

Colpisa Miércoles, 17 de mayo 2023, 09:47 Comenta Compartir

Pedri, centrocampista del Barcelona, acudió al programa 'El Hormiguero' donde fue preguntado por Pablo Motos sobre toda la actualidad del Barcelona. Desde la invasión de campo en el RCDE Stadium por parte de los ultras del Espanyol tras la victoria de los azulgrana, 'El Caso Negreira' o incluso el posible regreso de Messi, el centrocampista no huyó de ninguna cuestión.

«Nosotros estábamos celebrando, y no lo hacíamos por faltar el respeto a nadie, ni mucho menos. Y cuando estábamos haciendo la rueda mítica de todas las celebraciones, no sé quién fue, pero alguien dijo: 'Corre, corre'. Y salí corriendo más rápido que en el partido», relataba. Y continuaba: «Hubo un momento de miedo porque en el túnel, al ser estrecho, mucha gente se caía en medio. Aquello parecía una gincana».

Sobre la fiesta de celebración posterior también quiso dar detalles. «No sigo de empalmada, pero estuvo divertida la fiesta. No te puedo contar muchos detalles porque lo pasamos muy bien. Karaoke sí, pero yo no canto. Mejor que no para los oídos de los demás. Alguna gente encima de la mesa. Streaptease no. Y un buen pedo, eso sí» decía entre risas.

El presentador no eludió preguntarle por el turbio asunto de los árbitros y el FC Barcelona. «No nos afecta. Vemos las noticias, pero no hablamos de eso. Bastante tenemos ya», esquivó el invitado.

En su entrevista con el programa de Antena 3, el jugador canario del Barcelona también desveló cómo fue su primer día en el vestuario del Barça. «Hay dos días distintos: el primero, ellos estaban jugando la Champions en Lisboa. Por Covid estaban concentrados allí y se jugaba todo allí. Llegué y había poca gente, no estaba tan nervioso, estaban los que se habían quedado, los que habían fichado ese año», contó.

«Después está el segundo día, que ya es cuando llego y vienen todos: viene Messi, Jordi Alba... Todos los cracks del Barça. Ese día estaba cagado. Al principio no entraba ni al vestuario, me quedaba en el gimnasio haciendo que hacía gimnasio, pero no estaba haciendo nada, sino que me daba vergüenza entrar», agregó el canario, que relató el gesto que tuvo Messi con los nuevos jugadores. «Un día vino Leo y me dijo 'bueno, pasen, siéntense aquí' y que no tuviésemos vergüenza. La verdad, me ayudó mucho», aseguró. El comunicador aprovechó entonces para preguntarle por el regreso del delantero argentino al club catalán. «A veces sale el tema porque se comenta por todos los lados. A mí sí que me gustaría, pero depende del Barça y de Leo», respondía.

Para su entrenador también tenía palabras. «Con Xavi, muy bien. Es un tío muy cercano. Él fue futbolista y sabe cómo nos comportamos. Nos ayuda mucho a que cuando estamos fuera del campo no descarrilemos y cuando estamos dentro, también», ponderaba, a pesar de que también ha conocido la otra cara del 'mister'. «Alguna bronca me he comido. A veces empieza pausado y va subiendo. Yo me callo y asiento con la cabeza. No me meto mucho en fregados», apuntaba.