El Barcelona demostró este lunes en el Camp Nou que depende, y mucho, de la presencia de un joven de apenas 19 años. Pedri no estuvo ante el Cádiz y eso lo acusó un equipo que se mostró plano durante muchos minutos y que solo fue capaz de inquietar a los gaditanos gracias al desborde de Ousmane Dembélé. Cuando el canario está, los de Xavi ganan casi el 89% de los puntos y cuando no está sobre el césped ese porcentaje se reduce a prácticamente la mitad (49%). Sin Pedri no hay fiesta.

«Xavi está analizando lo sucedido y buscando soluciones. Pero también hay que tener en cuenta que las lesiones no nos acompañan. Se ha lesionado un jugador de la categoría de Pedri, un habitual y un referente en el equipo», afirmó Joan Laporta este martes en una rueda de prensa en el Camp Nou. El máximo mandatario culé compareció para aclarar la gestión de las entradas en el duelo ante el Eintracht y, ya de paso, aprovechó para pasar de puntillas por la situación deportiva que atraviesan los azulgranas.

Las palabras de Laporta son las de un presidente que desde el palco del Camp Nou asistió a una metamorfosis negativa de su equipo. El Barça, ante el Cádiz, no tuvo la fluidez en el centro del campo que había mostrado en los últimos meses y facilitó la labor de un rival que aprovechó la falta de acierto para hacer un tapón en la medular y ahogar a un Barça que solo encontró la salida de Dembélé, el único capaz de poner en aprietos a un equipo que llegaba al Camp Nou metido en puestos de descenso.

Y es que el rendimiento del Barcelona esta temporada en Liga varía, y mucho, cuando Pedri está sobre el terreno de juego. El canario se perdió el primer tramo de la competición por lesión, coincidiendo con el peor momento de los azulgranas, y los suyos se atascaron. Sin el de Tegueste, los culés solo han sido capaces de sumar el 49% de los puntos, 28 de 57 posibles, con siete victorias, siete empates y cinco derrotas, mientras que con el ex de Las Palmas el bagaje es de diez victorias, dos empates y ninguna derrota, o lo que es lo mismo, el Barça logra el 89% de los puntos que disputa, 32 de 36 posibles.

Los otros valores de Pedri

El partido ante el Cádiz puso de manifiesto también algunas de las carencias concretas que el Barcelona tiene cuando no está Pedri. El canario posee un 87% de acierto en el pase y frente a los gaditanos los culés perdieron varios balones en la construcción, como el que terminó en el gol de Lucas Pérez. Además, los de Xavi carecieron de un centrocampista que aprovechara el incesante desborde de Dembélé para pisar área y ser una amenaza más para los de Sergio González. En este apartado Pedri se ha destapado en este 2022 como un llegador con cinco dianas, más que ningún otro centrocampista este curso en el equipo azulgrana.