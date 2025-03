Pedri ya hace goles

Pedri ya no le tiene miedo a pisar el área rival. El futbolista canario fue el domingo frente al Getafe el encargado de suplir ... la falta de gol de los suyos ante la ausencia de Lewandowski y Ferran Torres, y desatascó el partido con un tanto que a la postre significó tres puntos para amarrar el liderato una jornada más. Se trata de su quinta diana esta temporada, lo que le permite igualar su mejor registro anotador desde que aterrizara en la Ciudad Condal.

«¿Cifra de goles esta temporada? La tengo, pero no la quiero decir. Entre diez y veinte, por ahí estará, pero no me quiero poner una cifra por si no llego. Superaré los cinco goles, eso seguro. Y la doble cifra estaría muy bien», afirmó Pedri en septiembre, nada más empezar el curso. Por aquel entonces el futbolista de Tegueste ya sabía cuál era su asignatura pendiente en un año clave para él, en el que se había propuesto empezar a ser decisivo en el área contraria.

Y es que si algo le ha faltado al ex de Las Palmas desde que ingresara en la élite ha sido gol. Se ha convertido en el metrónomo del Barcelona y de la selección española, un jugador capaz de mantener la posesión, hacer jugar a todo el equipo y romper líneas cuando el equipo lo necesita. Todas esas cualidades las tiene innatas e incluso las ha potenciado, pero le faltaba el gol para dar un salto de calidad en su juego y empezar a ser determinante. En su primera campaña como culé, en la temporada 20/21, anotó cuatro goles, mientras que en la segunda, en la que se perdió muchos encuentros por lesión, apenas consiguió elevar esa cifra en una diana.

Esos números podrían quedarse cortos esta temporada. Antes de haber finiquitado la primera vuelta del campeonato, Pedri ya ha igualado su mejor registro. Ante el Getafe aprovechó una galopada de Raphinha para internarse en el área y anotar su quinto gol entre Liga y Copa del Rey, unas cifras que le permiten ser el cuarto máximo realizador del equipo solo por detrás de Robert Lewandowski (22), Ousmane Dembélé (7) y Ansu Fati (6). El canario ha dado este paso al frente aprovechándose de la atención que atraen los futbolistas del tridente de ataque y apareciendo por sorpresa desde atrás para poblar el área, un movimiento que ya le pidió Ronald Koeman y que está siendo con Xavi con quien mejor lo está sabiendo explotar.

Goles decisivos

Las apariciones de Pedri en el área rival están significando puntos para el Barcelona. Los culés han ganado en los cinco partidos en los que el canario ha marcado y en tres de ellos, frente a Celta de Vigo (1-0), Osasuna (1-2) y Getafe (1-0), lo han hecho imponiéndose por la mínima. Sin esos tantos los de Xavi tendrían seis puntos menos en la clasificación, cederían el liderato al Real Madrid y ocuparían la tercera plaza junto a la Real Sociedad.